कोचिंग व्यवसाय बढ़ाना सिर्फ अधिक ग्राहक पाने के बारे में नहीं है। यह एक विश्वसनीय प्रणाली बनाने के बारे में है जो जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपके कार्यभार को दोगुना किए बिना आपका समर्थन करे। चाहे आप करियर कोचिंग, जीवन मार्गदर्शन या विशेष 1:1 सत्र प्रदान कर रहे हों, शेड्यूलिंग को संभालने का तरीका आपके और आपके ग्राहकों दोनों के अनुभव को बना या बिगाड़ सकता है।

स्मार्ट शेड्यूलिंग टूल्स सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने से कहीं अधिक करते हैं। ये संचार को सुगम बनाते हैं, अनुपस्थितियों को कम करते हैं और आपका समय बचाते हैं, ताकि आप ईमेल का पीछा करने के बजाय कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बेहतर शेड्यूलिंग आपको कैसे मदद करती है, यहाँ बताया गया है। अपने व्यवसाय को बढ़ाएँ टिकाऊ और पेशेवर रूप से।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एक पेशेवर पहली छाप

जब कोई आपके साथ काम करने के लिए तैयार होता है, तो आप बिलकुल नहीं चाहेंगे कि कोई टकराव हो। अगर ग्राहकों को आपको ईमेल करनी पड़े, जवाब का इंतज़ार करना पड़े, कीमतें पूछनी पड़े या संपर्क फ़ॉर्म भरना पड़े, तो आप उन्हें उस व्यक्ति के पास खोने का जोखिम उठा रहे हैं जिसने बुकिंग को आसान बनाया है।

Doodle जैसे टूल के साथ, आप एक व्यक्तिगत बुकिंग पेज बना सकते हैं जो केवल आपकी वास्तविक समय की उपलब्धता दिखाता है। ग्राहक समय चुनते हैं, उपयुक्त सत्र की अवधि चुनते हैं और स्वचालित पुष्टि प्राप्त करते हैं—कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैनुअल प्रयास नहीं, कोई भ्रम नहीं। यह सहज अनुभव भरोसा बढ़ाता है पहले ही क्लिक से, रुचि को तेज़ी से बुकिंग में बदलना और संभावित ग्राहकों को यह दिखाना कि आपका व्यवसाय सुव्यवस्थित, विश्वसनीय और निवेश के लायक है।

समय ही धन है—दोनों की रक्षा करें

जब आपका कैलेंडर स्वचालित नहीं होता, तो आप गलतियों के लिए खुले होते हैं। शायद दो लोग एक ही स्लॉट बुक कर लें। शायद कोई आने में भूल जाए। शायद आप एक दोपहर उस जगह को खाली रखकर बर्बाद कर दें जो कभी पुष्टि ही नहीं हुई थी।

स्मार्ट शेड्यूलिंग इसका समाधान करती है:

एक बार बुक हो जाने पर, वह समय आपके कैलेंडर से गायब हो जाता है।

यदि कोई ग्राहक रद्द करता है, तो वह स्लॉट स्वचालित रूप से फिर से खुल जाता है।

आपकी ओर से अनुस्मारक भेजे जाते हैं, ताकि ग्राहक भूल न जाएँ।

यह ऐसा है जैसे आपके पास एक वर्चुअल असिस्टेंट हो जो सब कुछ समय पर चलता रखता है। परिणाम? आप कम समय बर्बाद करते हैं, और अधिक सत्र भरें, और छिपी हुई लागत से बचें कैलेंडर की अव्यवस्था का, जिसका मतलब है कि आप बिना थके अधिक ग्राहकों को ले सकते हैं।

अपनी भुगतान प्रक्रिया को अपने लिए कारगर बनाएँ

जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, भरोसेमंद भुगतान की आवश्यकता भी बढ़ती है। Doodle और Stripe के साथ, आप बुकिंग करते समय भुगतान मांग सकते हैं, जिससे सत्रों की पुष्टि हो और उनका सम्मान हो।

आप अभी भी एक मुफ्त परिचयात्मक कॉल की पेशकश कर सकते हैं, या अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ ग्राहकों को भुगतान छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अधिकांश सत्रों के लिए, पूर्व-भुगतान प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है और प्रशासनिक काम कम हो जाता है। इसका मतलब है कम अनुपस्थिति, अधिक अनुमानित आय, और चालान वसूलने में कम समय लगता है—जिससे आपका व्यवसाय बढ़ने पर मजबूत वित्तीय आधार पाता है।

कम प्रशासनिक काम, अधिक वास्तविक कोचिंग

जितने अधिक क्लाइंट्स आप लेते हैं, उतना ही अधिक समय आपको फोकस्ड और तैयार रहने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपका दिन री-शेड्यूल संदेशों, छूटे हुए रिमाइंडर्स और कॉल लिंक व्यवस्थित करने में बीतता है, तो आपकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो जाती है।

स्मार्ट शेड्यूलिंग के साथ:

आप अपनी उपलब्धता केवल एक बार ही निर्धारित करते हैं।

मीटिंग लिंक (ज़ूम, गूगल मीट या व्यक्तिगत स्थान) स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं।

आपका कैलेंडर स्वयं अपडेट हो जाता है।

छात्रों को सारी जानकारी बिना आपकी एक उंगली उठाए ही मिल जाती है।

इसका मतलब है कम विचलन और महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए अधिक समय: कोचिंग। इस तरह की दक्षता स्केल करते समय बेहद महत्वपूर्ण है—आपको मुक्त करके बेहतर सत्र प्रदान करें, अपनी पेशकश का विस्तार करें, या खुद पर बहुत अधिक दबाव डाले बिना नई सेवाएँ भी बनाएं।

बिना अतिरिक्त टूल्स के अनुभव को अनुकूलित करें

आपको एक अलग ऑनबोर्डिंग सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। बस अपने बुकिंग पेज में कस्टम प्रश्न जोड़ें ताकि आपको वह जानकारी पहले से ही मिल जाए जिसकी आपको आवश्यकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

वे जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं

उनका पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म

चाहे उन्होंने पहले आपके साथ काम किया हो

यह आपको प्रत्येक सत्र की शुरुआत तैयार होकर करने में मदद करता है, और ग्राहकों को दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। जितना अधिक आपकी कोचिंग प्रासंगिक और अनुकूलित महसूस होगी, ग्राहकों के उतना ही अधिक करने की संभावना होगी। वापस लौटें और दूसरों को हमारी सिफारिश करेंयही जैविक, स्थायी विकास को प्रेरित करता है।

स्केलिंग संरचना से शुरू होती है।

विकास के लिए आपको बड़ी टीम या जटिल सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी प्रणालियाँ चाहिए जो समय बचाएँ, तनाव कम करें और आपके तथा आपके ग्राहकों दोनों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करें।

स्मार्ट शेड्यूलिंग आपको अधिक पेशेवर रूप से काम करने, स्पष्ट रूप से संवाद करने और जैसे-जैसे आपकी कोचिंग प्रैक्टिस बढ़ती है, व्यवस्थित बने रहने में मदद करती है। यह सिर्फ अधिक क्लाइंट्स रखने के बारे में नहीं है। यह हर सत्र, हर घंटे और हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। सही सेटअप के साथ, आपका व्यवसाय चलाना आसान हो जाता है, बढ़ाना आसान हो जाता है, और बहुत अधिक टिकाऊ दीर्घकाल में

Doodle आज़माएँ और अपने कैलेंडर पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना अपने व्यवसाय को बढ़ाएँ।