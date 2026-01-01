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बैठक के प्रकार

कार्यक्रम बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

participants of group meeting looked at computer monitor

कार्यक्रम बैठक कार्यक्रम प्रबंधकों, परियोजना प्रबंधकों, हितधारकों और टीम के सदस्यों का एक निर्धारित आयोजन है, जिसमें किसी कार्यक्रम या परियोजना की प्रगति पर चर्चा, मूल्यांकन और योजना बनाई जाती है। ये प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन और परियोजना समन्वय का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

ये बैठकें सभी को एक ही पृष्ठ पर बनाए रखने, संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने, और चुनौतियों और बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आइए जानें कि प्रोग्राम बैठकें क्या होती हैं, बैठकों के चार P क्या हैं, प्रोग्राम स्थिति बैठक कैसे संचालित करें और प्रोग्राम प्रबंधक सफलता सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाते हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

कार्यक्रम बैठकों में चार पी

प्रभावी कार्यक्रम बैठकों का संचालन करने के लिए, चार P's फ्रेमवर्क का पालन करें, अर्थात् उद्देश्य, प्रतिभागी, योजना, और समयनिष्ठा।

प्रत्येक कार्यक्रम बैठक के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करके शुरुआत करें। यह एक कार्यक्रम आरंभ बैठक हो सकती है, जिसे आरंभ करने के लिए परियोजना, प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक स्थिति अपडेट बैठक, या आगे का मार्ग निर्धारित करने के लिए एक योजना बैठक। उद्देश्य को पहले से परिभाषित करने से प्रतिभागियों को केंद्रित रहने में मदद मिलती है।

इसके बाद, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर उन सभी की पहचान करें जिन्हें बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। कार्यक्रम प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, टीम के सदस्य और संबंधित हितधारक उपस्थित रहें ताकि व्यापक चर्चा और सूचित निर्णय-निर्माण सुनिश्चित हो सके।

एक बार जब आपका उद्देश्य और प्रतिभागी स्पष्ट हो जाएँ, तो चर्चा किए जाने वाले विषयों, लक्ष्यों और अपेक्षित परिणामों सहित एक एजेंडा या बैठक योजना तैयार करें। एक संरचित योजना विषय से भटकने के जोखिम को कम करती है और बैठक की उत्पादकता को अधिकतम करती है।

प्रत्येक बैठक को समय पर शुरू और समाप्त करना भी सुनिश्चित करें। निर्धारित बैठक की अवधि का पालन करना रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। समय पालन करने से प्रतिभागियों के कार्यक्रमों का सम्मान होता है और अनुशासन बना रहता है।

एक प्रभावी कार्यक्रम स्थिति बैठक चलाना

एक प्रोग्राम चलाना स्थिति बैठक कुशलतापूर्वक संचालन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन आवश्यक है। सफल कार्यक्रम बैठकों का संचालन करने के लिए आप निम्नलिखित चार रणनीतियाँ अपना सकते हैं:

नियमित समय-सारणी निर्धारित करें: एक सुसंगत बैठक अनुसूची स्थापित करें, चाहे वह साप्ताहिक हो, द्वि-साप्ताहिक हो, या मासिक हो, ताकि हर कोई तदनुसार योजना बना सके।

सामग्री पहले से साझा करें: प्रतिभागियों को समय से पहले प्रासंगिक दस्तावेज़, रिपोर्ट और अपडेट वितरित करें। इससे वे सामग्री की समीक्षा कर सकते हैं और प्रश्न या सुझावों के साथ तैयार होकर आ सकते हैं।

ध्यान केंद्रित रखें: बैठक के एजेंडे पर टिके रहें और विषयांतर से बचें। प्रतिभागियों को संक्षिप्त रूप से अपडेट और अंतर्दृष्टियाँ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

सभी प्रतिभागियों को शामिल करें: सभी प्रतिभागियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी की आवाज़ सुनी जाए। चर्चाओं के लिए एक खुला और समावेशी वातावरण बनाएँ।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आसानी से अपने अगले कार्यक्रम की बैठक निर्धारित करें

जब आप अपनी अगली कार्यक्रम बैठक की योजना बना रहे हों, तो आप इनकी ओर रुख कर सकते हैं। अनुसूचीकरण उपकरण Doodle की तरह। Doodle की सुविधाएँ बैठक समन्वय को सरल बनाती हैं। Doodle के ग्रुप पोल और 1:1 शेड्यूलिंग समन्वय को सरल बनाने वाली सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिससे कार्यक्रम की बैठकें अधिक कुशल और परेशानी-मुक्त हो जाती हैं। आज ही अपनी कार्यक्रम बैठकों को अनुकूलित करना शुरू करें और अपनी टीम में बेहतर संचार और सहयोग के लाभों का अनुभव करें।

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