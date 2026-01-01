जब मैं कॉलेज के दौरान समूह परियोजनाओं के बारे में सोचता हूँ, तो असली काम सबसे कठिन हिस्सा नहीं था। असली चुनौती समय-सारिणी बनाने में थी। पाँच कैलेंडर को एक साथ मिलाने की कोशिश बंद आँखों से रुबिक का क्यूब सुलझाने जैसी थी।

एक परियोजना खास तौर पर उभरकर आती है: हमने समूह चैट में प्रस्तुति पर चर्चा करने की बजाय मिलने के समय पर बहस करने में ज्यादा समय बिताया। इसके बाद मुझे एहसास हुआ — संगठित होना वैकल्पिक नहीं था। यह मिलकर अच्छा काम करने की नींव थी।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

यहाँ मैंने समूह अनुसूचीकरण को सरल बनाने के बारे में जो सीखा, ताकि आप परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि पिंग-पोंग संदेशों पर।

1. शुरुआत में ही माहौल तय करें (अराजकता का इंतज़ार न करें)

जैसे ही समूह बन जाए, किसी को (शायद आपको?) पहली बैठक का समय तय करने की पहल करनी चाहिए। अव्यवस्था शुरू होने का इंतज़ार न करें — सक्रिय रहें।

ग्रुप चैट में एक संक्षिप्त स्वागत संदेश लिखकर शुरुआत करें। फिर अगले कुछ दिनों में तीन या चार संभावित बैठक समय सुझाएँ। समूह को बताएं: "आइए इसे [दिनांक] तक पक्का कर लें।" और तुरंत एक शेड्यूलिंग लिंक साझा करें (हम थोड़ी देर में इस पर आएँगे)।

पहल करना आपको दबंग नहीं बनाता — यह सभी के लिए परियोजना को सुगम बनाता है।

2. शेड्यूलिंग स्पाइरल को खत्म करने के लिए शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें

अगर आपने कभी "सबके लिए कब ठीक है?" पूछा है और आपको चुप्पी या विरोधाभासी जवाब मिले हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि ग्रुप पोल क्यों मायने रखता है।

मैं इसे इस तरह करता हूँ:

सबसे पहले, मैं Doodle का उपयोग करके ग्रुप पोल पोल में चार से छह यथार्थवादी समय विकल्प डालता हूँ। फिर मैं समूह चैट में लिंक साझा करता हूँ। हर कोई अपने लिए उपयुक्त समय चुनता है, और Doodle स्वचालित रूप से सबसे उपयुक्त समय चुन लेता है।

कोई अनपढ़ संदेश नहीं। कोई अस्पष्ट "शायद गुरुवार?" जैसे जवाब नहीं। बस स्पष्टता, तेज़ी से।

3. अति-आमंत्रित न करें या ज़्यादा जटिल न बनाएं

हर बैठक में हर व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। यदि आपका पहला सत्र केवल विचारों की रूपरेखा तैयार करने या भूमिकाएँ सौंपने के लिए है, तो कभी-कभी दो या तीन लोग ही काम को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होते हैं।

मेरी मदद करने वाली चीज़ें: विभिन्न बैठकों के लिए बारी-बारी से लीड्स नियुक्त करना, छोटे कार्यरत जोड़ों में बंटना, और असिंक्रोनस समय-सीमाएँ निर्धारित करना ताकि सब कुछ लाइव होने की ज़रूरत न पड़े।

छोटी, केंद्रित बैठकें अक्सर बिना किसी स्पष्ट दिशा के लंबी चलने वाली पूर्ण-समूह कॉल्स की तुलना में अधिक हासिल कर लेती हैं।

4. हर बैठक को सार्थक बनाएं

एक बार समय तय हो जाने के बाद, सुनिश्चित करें कि सभी को पता हो कि बैठक किस लिए है। मैंने प्रत्येक सत्र से पहले संक्षिप्त एजेंडा भेजना शुरू किया, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा।

एक सामान्य एजेंडा में शामिल हो सकते हैं: व्यक्तिगत प्रगति की जाँच, साझा दस्तावेज़ या रूपरेखा की समीक्षा, अगले कदमों को स्पष्ट करना, और अगले जाँच से पहले एक समयसीमा निर्धारित करना।

दो मिनट की तैयारी पूरी बैठक को अधिक उत्पादक बनाती है — और सभी के समय का सम्मान करती है।

5. पुष्टि करें, कैलेंडर, दोहराएँ

एक बार समूह किसी समय पर सहमत हो जाता है, मैं तुरंत कैलेंडर निमंत्रण भेज देता हूँ। मैं तारीख, समय (और समय क्षेत्रों की दोबारा जांच), साझा दस्तावेज़ का लिंक, वीडियो कॉल लिंक, और 15 मिनट पहले की रिमाइंडर शामिल करता हूँ।

यह बैठक को आधिकारिक महसूस कराता है, न कि "अस्थायी"। जब यह उनके कैलेंडर पर होता है, तो लोग आने की अधिक संभावना रखते हैं।

समय-निर्धारण को आपके प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने वाला सिरदर्द होने की ज़रूरत नहीं है। सही उपकरणों (और थोड़ी पहल) के साथ, समूह सहयोग वास्तव में… आसान महसूस हो सकता है। या कम से कम, पहले की तुलना में आसान।

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