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बैठक के प्रकार

चेयर मीटिंग क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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व्यावसायिक अंतःक्रियाओं के गतिशील परिदृश्य में, निर्णय लेने में बैठकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहयोग और संचार।

इन बैठकों का संचालन अध्यक्ष करता है, जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जो कार्यवाही का आयोजन करता है, व्यवस्था बनाए रखता है और प्रतिभागियों को उत्पादक परिणामों की ओर मार्गदर्शन करता है।

आइए कुर्सी बैठक की अवधारणा में गहराई से उतरें, इसके महत्व को समझें, और जानें कि इस भूमिका को प्रभावी ढंग से कैसे निभाया जाए।

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बैठक में अध्यक्ष की भूमिका को समझना

बैठक में कुर्सी केवल मेज के सिर पर एक निर्दिष्ट स्थान पर रखी भौतिक वस्तु नहीं है; बल्कि यह अधिकार और जिम्मेदारी से युक्त एक भूमिका है।

अध्यक्ष नेता, संचालक और सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है, बैठक को उसके उद्देश्यों की ओर ले जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी की राय सुनी जाए।

चाहे वह कॉर्पोरेट बोर्डरूम हो, सामुदायिक सभा हो या शैक्षणिक संगोष्ठी, अध्यक्ष चर्चा को सही दिशा में बनाए रखने और शिष्टाचार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कुर्सी बैठक में क्या होता है?

एक अध्यक्षीय बैठक में कई-आयामी कार्यों का एक समूह शामिल होता है, जो केवल प्रतिभागियों का परिचय कराने या एजेंडा तय करने से कहीं आगे जाता है।

अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि सभी एक ही पृष्ठ पर हों, स्पष्ट करके। लक्ष्य और अपेक्षाएँ, चर्चाओं को विषयभ्रष्ट होने से रोकने के लिए संचालित करना और बेहतर समझ के लिए मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष समय आवंटन का भी प्रबंधन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक एजेंडा आइटम को उचित ध्यान मिले और बैठक सुचारू रूप से आगे बढ़े।

चेयर बैठक की योजना और तैयारी

प्रभावी योजना एक सफल अध्यक्ष बैठक की नींव है।

एक उत्पादक सत्र सुनिश्चित करने के लिए, अध्यक्ष को बैठक के उद्देश्य, लक्ष्यों और अपेक्षित परिणामों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इसमें प्रमुख प्रतिभागियों की पहचान करना, एक यथार्थवादी कार्यसूची निर्धारित करना और आवश्यक सामग्री एकत्र करना शामिल है।

अच्छी तरह से तैयार रहना न केवल अध्यक्ष की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिभागियों के बीच सम्मान की भावना को भी बढ़ावा देता है।

अध्यक्ष की भूमिका का संचालन

अध्यक्ष की भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है।

अध्यक्ष को सक्रिय सुनने और सारांश प्रस्तुत करने जैसी विभिन्न संचार तकनीकों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ताकि प्रत्येक प्रतिभागी को सुना और सम्मानित महसूस हो।

इसके अतिरिक्त, संभावित संघर्षों और असहमतियों का प्रबंधन करने के लिए एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बनाए रखने हेतु चतुराई और कूटनीति की आवश्यकता होती है।

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चेयर बैठक में भाग लेने के लिए सुझाव

एक चेयर मीटिंग में प्रतिभागी के रूप में, एक उत्पादक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं:

तैयार होकर आएं: 

बैठक से पहले एजेंडा और किसी भी प्रासंगिक सामग्री की समीक्षा करें। इससे आपको चर्चाओं में सार्थक योगदान देने में मदद मिलेगी।

सक्रिय रूप से संलग्न हों:

अपनी अंतर्दृष्टियाँ, विचार और चिंताएँ साझा करें। विविध दृष्टिकोणों से ही एक अध्यक्षीय बैठक फलती-फूलती है।

समय का सम्मान करें:

कार्यसूची का पालन करें और चर्चाओं को पटरी से उतरने से बचाएं। अध्यक्ष की भूमिका है कि समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करेंबिंदु

ध्यान से सुनें:

दूसरों के योगदानों पर ध्यान दें और बीच में बोलने से बचें। इससे एक सहयोगी माहौल बनता है।

अनुवर्ती कार्रवाई:

बैठक के बाद, सौंपे गए किसी भी कार्य पर तुरंत कार्रवाई करें और गति बनाए रखें।

एक अध्यक्षीय बैठक केवल औपचारिकता नहीं है; यह प्रभावी टीमवर्क, निर्णय लेने और प्रगति का एक महत्वपूर्ण घटक है।

अध्यक्ष की भूमिका केवल चर्चाओं का नेतृत्व करने तक सीमित नहीं है; इसमें सहयोग का माहौल तैयार करना, लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना और सम्मान व सहभागिता की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

चाहे आप अध्यक्ष हों या एक सक्रिय सहभागी, बैठक की अध्यक्षता की गतिशीलताओं को समझना निस्संदेह किसी भी पेशेवर सभा में सार्थक योगदान देने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा।

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