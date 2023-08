Éviter les pièges courants dans la planification des réunions : Guide de l'entrepreneur

En tant qu'entrepreneur, vous savez que des réunions réussies sont un élément essentiel de la gestion de votre entreprise. Les réunions peuvent être un excellent moyen de partager des informations, de générer des idées et de prendre des décisions importantes. Cependant, elles peuvent aussi être une perte de temps, dévorer votre emploi du temps si elles ne sont pas bien planifiées et exécutées, ce qui conduit souvent à tant d'erreurs courantes des planificateurs de réunions.

Bien que cela puisse parfois sembler impossible - vous pouvez avoir des réunions réussies et éviter les erreurs de gestion de calendrier. Explorons quelques pièges courants dans la planification des réunions et comment vous pouvez les éviter. En suivant ces conseils de gestion de calendrier pour les entrepreneurs, vous pouvez vous assurer que vos réunions sont productives, efficaces et performantes.

Perte de temps

Combien de fois avez-vous participé à une réunion pour vous dire ; "ceci aurait dû être un email ?". Perdre du temps dans des réunions inutiles n'est pas une bonne façon de gérer votre entreprise.

Avant de programmer une réunion, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir. Essayez-vous de partager des informations ? Résoudre un problème ? De prendre une décision ? En fixant des objectifs clairs, vous pouvez vous assurer que votre réunion reste concentrée et sur la bonne voie.

En tant qu'entrepreneur, l'adage "le temps, c'est de l'argent" ne sera jamais plus vrai. Souvent, vous avez l'impression que si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Cela signifie que les réunions doivent être organisées avec les bonnes personnes pour développer votre entreprise. Inviter trop de personnes peut conduire à la confusion et au chaos. Cela signifie également que rien n'est fait. Rédigez une liste des personnes dont vous avez besoin pour prendre des décisions et obtenir des conseils. N'invitez pas les personnes qui ne font pas partie de la liste.

Faire des allers-retours pour trouver un moment où réunir les gens peut être épuisant. C'est aussi une perte de temps. En tant qu'entrepreneur, vous pourriez chercher à rencontrer des investisseurs, qui sont des personnes très occupées. Essayez d'utiliser un outil de planification comme Doodle. Avec une Page de réservation, vous pouvez définir vos disponibilités et tout ce que vous avez à faire est d'envoyer un lien. Cela permettra aux gens de réserver un rendez-vous avec vous en un simple clic - pas de perte de temps !

Prendre des décisions efficaces

Vous avez invité les bonnes personnes à votre réunion, il est donc important de vous assurer que vous encouragez leur participation et leur engagement. Ce sont ces personnes qui vous aideront à prendre une décision, alors demandez à toutes les personnes présentes dans la salle de vous faire part de leurs commentaires et de leurs réactions. Il vous incombe de veiller à ce que toutes les perspectives soient entendues et prises en compte.

Si vous avez des employés, les écouter peut les aider à se sentir plus valorisés et inclus dans le processus. On ne sait jamais, vous pourriez recevoir d'excellents commentaires de quelqu'un que vous n'attendiez pas.

Vous ne serez pas toujours en mesure de prendre toutes les décisions sur le champ lors de la réunion. Les Courriels de suivi sont importants. Assurez-vous que les points d'action sont terminés afin que d'autres décisions puissent être prises sur la base de preuves et non de suppositions. En suivant l'évolution de vos décisions et en fournissant des mises à jour régulières, vous pouvez contribuer à garantir leur succès et leur efficacité.

Soyez prêt à travailler à distance

Les entrepreneurs modernes doivent être préparés à exercer leur activité en ligne. Il est inévitable que vous vous retrouviez à participer à de plus en plus de réunions à distance. Afin d'être prêt pour ces réunions, il est important de connaître les fuseaux horaires et de vous assurer que vous comprenez comment utiliser votre outil de vidéoconférence.

L'un des principaux défis des réunions à distance est la coordination des horaires sur différents fuseaux horaires. Afin d'éviter toute confusion et de s'assurer que tout le monde puisse participer, il est important de bien réfléchir à l'heure de votre réunion et de la communiquer clairement à tous les participants. Les outils de planification sont excellents pour ajuster l'heure d'une réunion à l'heure locale de la personne, ce qui signifie qu'elle sait exactement quand la réunion a lieu. L'intégration à votre calendrier peut compléter ce dispositif en réservant l'heure convenue. Cela signifie qu'il n'y a plus de doubles réservations.

Un autre élément important à prendre en compte est votre outil de vidéoconférence. Afin de garantir le bon déroulement de votre réunion, il est important de vous familiariser avec l'outil et de vous assurer que vous comprenez comment l'utiliser. Cela peut impliquer de tester l'outil avant la réunion, de résoudre tout problème technique et de s'assurer que vous disposez d'une bonne connexion Internet.

Ne soyez pas surchargé

Selon Forbes, la productivité est mise à mal par les entrepreneurs en phase de démarrage qui programment beaucoup trop de réunions. En tant qu'homme d'affaires, il est facile de tomber dans le piège de la surcharge de réunions. Vous pouvez avoir l'impression que vous devez rencontrer autant de personnes que possible afin de développer votre entreprise et de rester à la page. Cependant, le fait d'être constamment en réunion peut s'avérer contre-productif.

Les réunions prennent du temps et vous empêchent de vous consacrer à des tâches plus importantes. Si vous êtes constamment en réunion, vous risquez de ne pas avoir assez de temps pour travailler sur les choses qui comptent vraiment pour votre entreprise, comme le développement de nouveaux produits ou services, le marketing et les ventes ou la gestion de vos finances.

En outre, les réunions peuvent être mentalement épuisantes, surtout si elles impliquent des conversations ou des prises de décision difficiles. Si vous êtes constamment en réunion, vous risquez de vous sentir épuisé et de ne plus pouvoir vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment.

Toutes les réunions n'ont pas la même importance, alors veillez à n'organiser et à n'assister qu'à celles qui comptent vraiment.

Dans l'ensemble, ce sont de petits changements qui peuvent vous aider à éviter les pièges courants des réunions et il est important de trouver un équilibre quant au nombre de réunions que vous organisez. Les réunions avec les investisseurs et les experts peuvent être utiles pour développer votre entreprise, mais ne les laissez pas contrôler votre emploi du temps. Il est important de prévoir du temps libre dans votre agenda pour faire autre chose.

Lorsque vous devez avoir des réunions. Fixez des priorités, planifiez et soyez prêt à adopter la technologie pour maximiser votre disponibilité. Des réunions moins nombreuses et bien planifiées seront beaucoup plus productives pour vous et votre entreprise.