Nejlepší nástroj pro plánování pro lektory
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle je jedním z nejlepších nástrojů pro plánování schůzek pro lektory, kouče a konzultanty. Ať už rezervuješ individuální sezení, programy pro malé skupiny nebo bezplatné úvodní hovory, můžeš vytvořit rezervační stránku, sdílet odkaz a umožnit klientům okamžitou rezervaci – bez nutnosti aplikace nebo přihlášení. Doodle se synchronizuje s vaším kalendářem, podporuje platby přes Stripe a odesílá automatická připomenutí (verze Doodle Pro). Jednoduché, spolehlivé a uživatelsky přívětivé.
Úvod
Když teprve začínáš jako lektor nebo kouč, může se ti správa několika sezení s klienty pomocí zpráv a tabulek zdát snadná – dokonce i osobní. Jakmile ale získáš více klientů, přesunů termínů a doporučení, tvůj kalendář se promění v chaos. Potřebuješ nástroj pro plánování, který funguje jako asistent: pomáhá lidem rezervovat termíny, platit a dostavit se – aniž by ti to přidělalo další administrativní práci.
Jaký je nejlepší nástroj pro plánování pro lektory?
Lektoři potřebují víc než jen kalendář. Dobrý nástroj pro plánování by měl:
Umožni klientům rezervovat si termín online – bez zdlouhavé výměny zpráv
Automaticky rozesílej připomínky, abys snížil počet neúčasti
Nabízej flexibilní dostupnost (pro individuální schůzky nebo skupinové sezení)
Synchronizuj s tvým skutečným kalendářem (Google Calendar, Outlook atd.)
Optimalizováno pro mobilní zařízení – není potřeba žádná aplikace ani přihlášení
Povolit výběr plateb před začátkem ankety (volitelné)
Umožňuje ti zablokovat si osobní volno nebo dovolenou
Doodle to všechno zvládne – v jednoduchém a profesionálním formátu.
Jak mohu umožnit klientům rezervaci, aniž by mi museli posílat zprávu?
Použij rezervační stránku Doodle. Stačí jednou nastavit svou dostupnost a Doodle klientům zobrazí tvé volné termíny. Oni si vyberou čas – a oba dostanete potvrzení. Žádné přihlašování, žádné řetězce zpráv na WhatsAppu, žádný stres.
Odkaz na rezervaci můžeš sdílet na:
Popisek na Instagramu
Tvůj web nebo newsletter
Mohu jako lektor nabízet skupinové kurzy?
Ano! Můžeš:
Nastav si rezervační stránka s maximálním počtem účastníků
Nebo použij skupinové ankety a nech klienty hlasovat o nejvhodnějším termínu
Nech klienty zapojit se do kurzů jako „Úterní jóga“ nebo „Týdenní koučovací kruh“.
Skvělé pro programy v malých skupinách, kurzy, workshopy nebo bezplatné komunitní hovory.
Jak omezit neúčast a pozdní zrušení?
Plán Doodle Plán Pro zahrnuje e-mailová připomenutí , která se automaticky rozesílají před začátkem sezení. To pomáhá klientům nezapomenout, dostavit se a v případě potřeby zodpovědně změnit termín. Můžeš také:
Nastav časovou rezervu mezi relacemi
Zablokuj rezervace na poslední chvíli
Sdílej podmínky zrušení v potvrzovacím e-mailu
Mohu přijímat platby, když si klienti rezervují termín?
Ano. Doodle je integrován s Stripe, takže můžeš inkasovat platbu, když si klient rezervuje termín – není třeba vystavovat faktury. Funguje to pro:
Jednorázové relace
Skupinové kurzy
Balíčky (prostřednictvím externích odkazů nebo doplňků)
To ti pomůže snížit počet odpadlíků a zajistit platbu předem.
Co si v Doodle mohu přizpůsobit?
Svou rezervační stránku si můžeš přizpůsobit tak, aby odpovídala tvé značce a pracovním postupům:
Přidej své logo a barvy (Pro)
Nastav různou délku trvání pro úvodní hovory a koučovací sezení
Vyber si video, telefon nebo osobní setkání
Přidej opakující se termíny (např. každé úterý v 10:00)
Omez, jak dlouho předem si lidé mohou rezervovat termín
Přehled funkcí
Funkce
Je to k dispozici?
Poznámky
Rezervace individuální schůzky
✅ Ano
Neomezený počet, s možností volby vyrovnávacího období a předběžné lhůty
Plánování skupinových sezení
✅ Ano
Použij rezervační stránku nebo skupinovou anketu
Integrace s kalendářem
✅ Ano
Podporováno službami Google, Outlook a Apple
Připomenutí
✅ Pro
E-mailová připomínka před každou relací
Vlastní branding
✅ Pro
Přidej své barvy, logo a název společnosti
Platby (Stripe)
✅ Ano
Vyber si platbu při rezervaci
Opakovaná dostupnost
✅ Ano
Nastav si týdenní nebo denní opakující se časy
Nahrávání souborů (např. PDF)
❌ Ještě ne
Místo toho použij odkazy na Drive/Forms
Klientský portál / přihlášení
❌ Ještě ne
Klienti si rezervují bez účtů
Společné vedení (2 školitelé)
⚠️ Částečné
Prozatím pouze na rezervačních stránkách
Sledování účasti
❌ Ještě ne
Žádná vestavěná funkce sledování
Co (zatím) není zahrnuto
Nahrávání souborů nebo poznámky k relaci
CRM nebo databáze klientů
Automatické sledování zásilek
Přehled účasti nebo přihlašovací panel pro klienty
Doodle vše záměrně udržuje jednoduché. Možná budeš stále potřebovat další nástroj pro pokročilejší správu vztahů se zákazníky (CRM) nebo realizaci kurzů – ale pro rezervace a platby ti často stačí právě Doodle.
❤️ Proč mají školitelé rádi Doodle
„Koučuji klienty ve třech časových pásmech – a díky Doodle je to snadné. Pošlu jeden odkaz, oni si rezervují termín a zaplatí, a já nemusím hnout prstem.“ – Samira T., kariérní koučka, Amsterdam
„Neúčast byla pro mé skupinové lekce dříve obrovským problémem. Díky připomínkám a platbě při rezervaci se můj kalendář konečně zase zdá spolehlivý.“ – David M., fitness trenér, Toronto
Doodle si získal důvěru milionů uživatelů a tví klienti nemusí nic instalovat ani zakládat. Jednoduše přehledné rezervace, ať už na počítači nebo v mobilu.
Hlavní ponaučení
Pokud jsi lektor nebo kouč a chceš rozšířit své působení – a přestat spravovat svůj kalendář ručně – Doodle ti nabízí jednoduchý a profesionální způsob, jak sjednávat schůzky s klienty, vybírat platby a omezit počet neúčasti.
K dispozici je plán Free. Verze Pro nabízí branding, připomenutí a platby přes Stripe.
Často kladené otázky: Nástroje pro plánování pro školitele
Je používání Doodle zdarma?
Ano – můžeš začít s plánem Free. Plán Pro nabízí další funkce, jako jsou připomenutí a branding.
Musí si klienti stáhnout aplikaci?
Ne. Stačí, když kliknou na tvůj odkaz a zaregistrují se. Žádná aplikace, žádné přihlašování, žádné starosti.
Mohu naplánovat týdenní kurzy nebo opakující se sezení?
Ano – nastav si opakující se dostupnost na své rezervační stránce.
Mohu inkasovat platbu, když si někdo rezervuje termín?
Ano – Doodle je propojený se Stripe. Nastavení zabere jen pár minut.
Mohu přidat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti, formulář nebo nahrání souboru?
Ne přímo. Můžeš však do potvrzovacího e-mailu nebo následného e-mailu přidat externí odkazy (Google Forms, Drive atd.).
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