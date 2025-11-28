Nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro terapeuty a poradce
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle pomáhá terapeutům a poradcům rezervovat sezení, spravovat opakované schůzky a zjednodušit plánování – bez přihlašování, e-mailů nebo neúčasti. Funguje v individuálních praxích, při skupinové terapii, ve wellness klinikách i v týmech s více poskytovateli.
Jaký je nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro terapeuty?
Skvělý software pro plánování umí víc než jen synchronizovat kalendáře – snižuje počet neúčasti, šetří čas strávený administrativou a pomáhá budovat silné terapeutické vztahy.
Terapeuti však potřebují víc než jen „nástroje pro správu kalendáře“. Musíš:
Nabídka opakující se časové sloty pro stálé zákazníky
Rezervuj 1:1 nebo skupinové sezení bez zbytečného dohadování
Vyhni se tomu, abys od klientů vyžadoval vytvářet účty nebo stahovat aplikace
Plánuj i nadále jednoduché, soukromé a přizpůsobené pro mobilní zařízení
Doodle se hodí, protože:
📅 Sdílej rezervační stránka , aby si klienti mohli sami naplánovat termín
🧑🤝🧑 Použij skupinové ankety pro synchronizaci týmu, skupinové schůzky nebo školení
📝 Přidat vlastní úvodní otázky (např. „poprvé?“ nebo „preferované jméno“)
🔗 Funguje bez přihlášení, na všech zařízeních
Jaké funkce pro plánování potřebují odborníci v oblasti duševního zdraví nejvíce?
Funkce
V Doodle?
Rezervační stránky 1:1 (schůzky s klienty)
✅
Opakující se termíny schůzek
✅
Skupinové ankety (pro synchronizaci v týmu, skupinovou terapii)
✅
Přihlašovací listiny (otevřené skupiny, kliniky)
✅
Klienti se nemusí přihlašovat
✅
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook)
✅
Videokonference (Zoom, Teams)
✅
Vlastní úvodní otázky
✅ Částečně – vlastní otázky
Nahrávání formulářů (např. PDF, pracovní listy)
❌ Ještě ne
SMS připomínky
❌ Ještě ne
Virtuální čekací fronta
❌ Ještě ne
Podpora HIPAA nebo PHIPA
❌ Zatím ne – ne pro důvěrná data
Používej Doodle pro koordinaci termínů – ne pro citlivé dokumenty.
Jak dnes terapeuti využívají Doodle?
Ať už máš soukromou praxi nebo jsi součástí větší kliniky, Doodle ti pomůže zjednodušit správu času:
Individuální schůzky: Sdílej odkaz na rezervační stránku – klienti si vyberou termín
Skupinová terapie: Nech klienty přihlásit se do pravidelných skupin nebo na jednorázové sezení
Týmové schůzky: Koordinuj dostupnost mezi případovými manažery nebo spoluterapeuty
Workshopy nebo semináře: Vytvoř přihlašovací listinu s omezeným počtem míst
Hybridní formáty: Rezervuj si schůzky s možností osobní nebo virtuální účasti
Co na to říkají terapeuti a poradci?
„Míra neúčasti klesla hned v okamžiku, kdy jsem do úvodních e-mailů přidala odkaz na Doodle.“ – Cassandra L., certifikovaná terapeutka
„Mám přes 20 klientů týdně. Díky Doodle mám plný rozvrh a v kalendáři nemám žádný nepořádek.“ – Devon M., majitel praxe
„Doodle používáme k plánování interních schůzek i veřejných akcí zaměřených na zdraví. Žádné honění e-mailů.“ – Jordan R., koordinátor programu duševního zdraví
Jaké funkce si odborníci v oblasti duševního zdraví žádají nejčastěji?
Aktivně nasloucháme potřebám terapeutů a poradců – a toto jsou některé z nejčastěji požadovaných novinek:
📤 Podpora nahrávání pro pracovní listy, smlouvy nebo soubory PDF
🧘♀️ Virtuální čekárny pro náhodné návštěvníky nebo klienty v pohotovosti
🔔 Připomenutí přes SMS nebo WhatsApp pro schůzky s klienty
📬 Vlastní potvrzovací zprávy s pokyny k přípravě
🧑🤝🧑 Omezení velikosti skupiny pro terapeutické nebo koučovací akce
🔒 Pokročilejší funkce pro dodržování předpisů (HIPAA, PHIPA atd.)
Tyto funkce nejsou zaručeny – ale zkoumáme je na základě poptávky ze strany terapeutické komunity.
Je Doodle tím správným nástrojem pro plánování ve tvé praxi?
Pokud jsi…
Samostatný terapeut, který si spravuje vlastní kalendář
Součást praxe s více poskytovateli
Pořádání pravidelných setkání skupin nebo workshopů
Už tě nebaví nahánět klienty přes e-mail?
Hledáme něco, co klienti skutečně využijí
…pak ano. Doodle je nástroj pro plánování, který je navržen s důrazem na jednoduchost a flexibilitu – abys ses mohl soustředit na práci, na které záleží.
Žádné stahování. Žádné komplikace. Prostě méně zbytečného dohadování.
Často kladené otázky: Nástroj pro plánování schůzek pro terapeuty a poradce
Co je to nástroj pro plánování schůzek pro terapeuty?
Jedná se o platformu, která pomáhá terapeutům rezervovat termíny, omezit počet neúčasti a poskytnout klientům jednoduchý způsob, jak si sjednat sezení online.
Mohu používat Doodle pro týdenní schůzky?
Ano. Vytvoř si rezervační stránku s opakujícími se časovými intervaly – například „pondělí od 14:00 do 18:00“ – a nech klienty, ať si vyberou čas.
Myslíš, že můžu položit úvodní otázky?
Ano – přidej na svou rezervační stránku vlastní pole, abys mohl shromažďovat údaje jako jméno, zájmena nebo status klienta („nový“ či „stálý“).
Je Doodle v souladu s předpisy HIPAA?
V současné době ne. Doodle je skvělý pro plánování, ale ne pro ukládání nebo přenos citlivých informací o klientech.
Mohou si klienti rezervovat termín bez přihlášení?
Přesně tak. Žádná aplikace, žádný účet – stačí kliknout na odkaz a rezervovat.
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