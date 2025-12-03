Nejlepší nástroj pro plánování pro fitness trenéry
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle je jedním z nejlepších nástrojů pro plánování pro fitness instruktory, který ti pomůže plánovat individuální nebo skupinové lekce bez nutnosti výměny zpráv. Funguje na počítačích i mobilních zařízeních a tvoji klienti si nemusí zakládat účet. Odkaz na rezervaci můžeš sdílet kdekoli (například na Instagramu nebo ve WhatsAppu), přijímat platby přes Stripe a posílat automatické připomínky (v rámci plánu Pro). Ať už jsi osobní trenér nebo vedeš týdenní kurzy, Doodle ti nabízí jednoduchý a profesionální způsob, jak spravovat svůj kalendář – bez nutnosti používat aplikaci.
Úvod
Když jako fitness instruktor teprve začínáš, může se ti zdát, že spravovat pár sezení s klienty pomocí zpráv a hovorů je snadné a dokonce i osobní. Jak se ale šíří pověst a tvůj rozvrh se plní, tento přístup se rychle stává chaotickým. Tehdy je na čase přejít na nástroj pro plánování, který se o rezervace postará za tebe.
Proč fitness instruktoři potřebují software pro plánování
Skvělý nástroj pro plánování ti může každý týden ušetřit hodiny času a dokonce ti pomůže rozvíjet tvé podnikání. Tady je návod, jak na to:
Umožni klientům rezervovat si termíny bez nutnosti posílat zprávy
Automatizuj připomínky, abys snížil počet neúčasti
Naplánuj si předem hodiny nebo individuální sezení
Vyhraď si dny odpočinku a čas pro sebe
Sdílej odkazy na ankety ve svém profilu nebo přes WhatsApp
S čím ti Doodle pomůže
Vytvoř si stránku pro sjednání schůzky s tvou dostupností
Umožni klientům vybrat si čas – není třeba se přihlašovat
Přidat skupinové relace a umožni účast více účastníků
Nastav automatická e-mailová připomínka (Funkce pro)
Synchronizuj s kalendářem Google Calendar nebo Outlook
Spravuj rezervace z mobilu nebo počítače
Zobraz si nadcházející relace na přehledném panelu
Funkce, které jsou nyní k dispozici
Funkce
Je to k dispozici?
Poznámky
Plánování skupinových sezení
Ano
Vytvářej ankety nebo rezervační stránky s volnými místy
Plánování individuálních schůzek
Ano
Neomezeně, s volitelnou rezervou času
Integrace s kalendářem
Ano
Google, Outlook, Apple
Vlastní branding (logo/barvy)
Pro
Předveď značku své tělocvičny/studia
Upozornění pro účastníky
Pro
E-mailová připomínka, aby se snížil počet neúčasti
Odkazy na profil nebo sociální sítě
Ano
Funguje na Instagramu, WhatsAppu, Linktree atd.
Podpora pro spolupořadatele (dva lektory)
Částečné
Pouze na rezervační stránce
Omezení počtu účastníků
Ano
Nastav maximální počet účastníků
Inkasování plateb
Ano
Integrace se službou Stripe pro platby za rezervace
Nahraj fitness plány
Zatím ne
Není podporováno nahrávání souborů PDF/dokumentů
Kontrola docházky
Zatím ne
Zatím není k dispozici modul pro export ani sledování
Zákaznický portál
Zatím ne
Žádná správa založená na přihlášení pro zákazníky
Co (zatím) chybí
Některé pokročilé funkce studia jsou stále ve fázi vývoje. Lektory, kteří potřebují vybírat platby, nahrávat soubory (např. tréninkové plány) nebo umožnit klientům přihlášení, mohou prozatím potřebovat další nástroje. Doodle klade důraz na jednoduchost a přehlednost – žádné složité nastavení.
Proč mají školitelé rádi Doodle
Je to spolehlivý nástroj, který tvoji klienti pravděpodobně už znají – žádné komplikace ani složité registrace.
Rezervační stránka je tvou vstupní branou: zanechá čistý a profesionální první dojem.
Odkaz můžeš sdílet v popisku nebo prostřednictvím zprávy, umožnit zákazníkům vybrat si termín a přijímat platby okamžitě.
Navrženo tak, aby bylo rychlé, jednoduché a kompatibilní s mobilními zařízeními – nepotřebuješ žádnou aplikaci.
„Díky Doodle je pro mě správa mých týdenních lekcí v tělocvičně velmi snadná. Sdílím odkaz a klienti si jednoduše vyberou termín. Dřív mi unikaly zprávy – teď už se mi nikdy nestane, že bych měla dvojí rezervaci.“ – Rosa V., instruktorka pilates, Berlín
Hlavní ponaučení
Pokud chceš trávit méně času psaním zpráv a více času tréninkem, Doodle je nejjednodušší způsob, jak začít. Odkaz vytvoříš během několika minut a tvoji klienti nemusí nic instalovat ani se registrovat.
Snadné pro tebe. Ještě snazší pro tebe i tvé zákazníky.
Můžeš využít plán Free nebo vyzkoušet plán Pro s připomenutími a možností přidání vlastního loga.
Často kladené otázky: Nástroje pro plánování pro instruktory fitness
Je Doodle pro fitness instruktory zdarma?
Ano! Plán Free můžeš využít pro jednoduché plánování. Plán Pro nabízí další funkce, jako jsou připomenutí, branding a omezení počtu účastníků ve skupinových lekcích.
Mohu přidat své logo nebo barvy značky?
Ano, s plánem Pro nebo plánem Team.
Funguje to i na mobilních zařízeních?
Rozhodně. Klienti si mohou rezervovat termín přímo z mobilu, aniž by potřebovali aplikaci nebo účet.
Mohu Doodle používat pro pravidelné kurzy?
Ano. Můžeš vytvářet týdenní opakující se plány.
Mohou klienti nahrávat formuláře nebo tréninkové plány?
Ne přímo. Budeš je muset sdílet samostatně (např. přes Google Drive, WhatsApp).
Mohu přijímat platby?
Ano – Doodle podporuje integraci se Stripe , takže můžeš přijímat platby přímo v okamžiku, kdy si někdo rezervuje termín. Nastavení zabere jen pár minut.
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