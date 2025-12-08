Nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro konzultanty
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle je jedním z nejlepších nástrojů pro plánování schůzek pro konzultanty, kteří potřebují jednoduchý a profesionální způsob, jak domlouvat schůzky s klienty, úvodní hovory, workshopy a placené sezení. Klienti si mohou schůzky okamžitě naplánovat prostřednictvím tvé rezervační stránky – bez zdlouhavé e-mailové korespondence, bez aplikace, bez přihlašování. Doodle se synchronizuje s tvým kalendářem, podporuje platby přes Stripe a díky automatickým připomínkám (verze Pro) snižuje počet neúčasti, což z něj dělá ideální nástroj pro zaneprázdněné konzultanty, kteří chtějí ušetřit čas a vést lépe organizované a efektivnější podnikání.
Úvod
Jsi-li konzultant, tvůj kalendář je tvůj byznys. Úvodní hovory, schůzky s klienty, projektové workshopy, konzultace se zainteresovanými stranami, rozhovory o fakturaci – všechno musí probíhat přesně na čas. Ale spravovat to všechno přes e-maily, zprávy na LinkedInu a chaos v kalendáři znamená každý týden ztrátu několika hodin.
Potřebuješ nástroj pro plánování, který funguje jako chytrý asistent: pomáhá potenciálním zákazníkům domluvit si hovory, umožňuje klientům hladce plánovat schůzky, vybírá platby v případě potřeby a omezuje změny na poslední chvíli – to vše bez toho, aby ti přidával další administrativní práci.
Jaký je nejlepší nástroj pro plánování pro konzultanty?
Dobrý software pro plánování pro konzultanty by měl:
Umožni klientům a potenciálním zákazníkům okamžitou online rezervaci
Synchronizuj si to s kalendářem, abys nikdy neměl dvojí rezervaci
Nabízej různé typy rezervací (úvodní hovor, placená sezení, workshop atd.)
Zvládni schůzky 1:1 i se více účastníky
Posílej automatické připomínky, abys snížil počet neúčasti
Podpora plateb
Pracuj, aniž bys po svých klientech vyžadoval, aby si něco stahovali nebo se někam přihlašovali
Doodle to všechno zvládne – a zajistí, že celý proces bude jednoduchý a profesionální.
Jak mohu umožnit klientům rezervovat schůzky bez zdlouhavé e-mailové korespondence?
Vytvoř si rezervační stránka. Nastavíš si svou dostupnost; klienti si vyberou termín.
Odkaz můžeš sdílet na:
E-mailové podpisy
Zprávy na LinkedInu
Následné akce v CRM
Návrhy
Tvůj web nebo portfolio
Klienti dostanou okamžité potvrzení – a tvůj kalendář zůstane přehledný.
Mohu pořádat schůzky s více zúčastněnými stranami nebo skupinové schůzky?
Ano. Konzultanti často potřebují dát dohromady několik lidí (např. vedoucí týmy, personální a finanční oddělení, mezioborové workshopy). S Doodle můžeš:
Vytvoř si rezervační stránku s omezeným počtem účastníků
Nebo využij skupinové ankety a najdi termín, který vyhovuje všem i při nabitém programu
Ideální pro workshopy, audity, pohovory a zahájení projektů.
Jak omezit neúčast a změny na poslední chvíli?
Doodle Pro zahrnuje automatická připomenutí , která se rozesílají před schůzkou. To pomáhá udržet tvůj kalendář spolehlivý a omezuje zrušení typu „promiň, zapomněl jsem!“.
Můžeš také:
Přidej časovou rezervu mezi hovory
Vyžadovat oznámení o zrušení
Omez, jak dlouho předem si mohou klienti rezervovat termín
Sdílej přípravné dokumenty nebo očekávání v potvrzovacím e-mailu
Mohu přijímat platby, když si klienti rezervují termín?
Ano – Doodle je propojený se Stripe, takže můžeš přijímat platby při rezervaci. Funguje pro:
Strategické porady
Placené audity
Koučovací smlouvy
Workshopy nebo školicí bloky
Žádné faktury, žádné připomínky – platba je zajištěna ještě před konáním schůzky.
Co si v Doodle mohu přizpůsobit?
Konzultanti si mohou přizpůsobit svou rezervační stránku tak, aby odrážela jejich značku a postupy:
Vlastní logo a barvy (Pro)
Různá trvání pro různé typy schůzek
Video, telefon nebo osobní setkání
Opakující se týdenní dostupnost
Nastavení doby zpracování a časové rezervy
Rezervace s ohledem na časová pásma (skvělé pro mezinárodní klienty)
Přehled funkcí
Funkce
Je to k dispozici?
Poznámky
Rezervace individuální schůzky
✅ Ano
Neomezený počet, s možností volby vyrovnávacího období a předběžné lhůty
Skupinové plánování
✅ Ano
Rezervační stránka nebo skupinová anketa
Integrace s kalendářem
✅ Ano
Podporováno službami Google, Outlook a Apple
Připomenutí
✅ Pro
Automatické e-mailové připomínky
Vlastní branding
✅ Pro
Přidej logo, barvy, název společnosti
Platby (Stripe)
✅ Ano
Vyber si platbu při rezervaci
Opakovaná dostupnost
✅ Ano
Týdenní/denní opakující se hodiny
Nahrávání souborů
❌ Ještě ne
Přidej místo toho odkazy na externí formuláře
Přihlášení klienta/portál
❌ Ještě ne
Klienti si rezervují bez účtů
Spoluorganizování
⚠️ Částečné
Pouze na rezervačních stránkách
Sledování účasti
❌ Ještě ne
Žádné vestavěné sledování
Co (zatím) není zahrnuto
CRM nebo klientský panel
Nahrávání souborů nebo poznámky k relaci
Automatické sledování zásilek
Nástroje pro sledování účasti na workshopech
Doodle je záměrně jednoduchý. Můžeš sice i nadále používat samostatné nástroje pro CRM nebo sdílení dokumentů – ale pro rezervace, připomenutí a platby ti často stačí právě Doodle.
❤️ Proč konzultanti milují Doodle
„Dřív trvalo potenciálním zákazníkům několik dní, než si domluvili hovor. Teď si čas vyberou okamžitě – a moje konverzní míra stoupla.“ – Elena V., marketingová konzultantka, Berlín
„Jako konzultant v oblasti managementu pořádám schůzky napříč čtyřmi časovými pásmy. Díky Doodle mám vše přehledně zorganizované, bez obvyklých starostí s plánováním.“ – Jonas F., konzultant pro provoz, Chicago
Doodle si získal důvěru milionů uživatelů a nevyžaduje, aby si klienti zakládali účty. Jednoduše čistý a jednoduchý proces rezervace.
Hlavní ponaučení
Pokud jsi konzultant a chceš ušetřit hodiny administrativy a pracovat profesionálněji, Doodle ti nabízí snadný způsob, jak domlouvat schůzky s klienty, omezit počet neúčasti a přijímat platby – to vše prostřednictvím jediného odkazu.
K dispozici je plán Free. Plán Pro nabízí připomenutí, branding a platby přes Stripe.
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