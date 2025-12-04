Nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro účetní
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Když se snažíš skloubit schůzky s klienty, daňové termíny a čtvrtletní revize, tvůj kalendář by ti neměl přidělávat další stres. Doodle pomáhá účetním domlouvat schůzky, spravovat dostupnost klientů a omezit neúčast – to vše bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Ať už jde o přípravu daňových přiznání, poradenské schůzky nebo přijímání nových klientů, Doodle ti nabízí spolehlivý a profesionální způsob, jak spravovat svůj kalendář.
Proč potřebují účetní nástroj pro plánování?
Když teprve začínáš, stačí ti vyřizovat pár schůzek e-mailem nebo telefonem. Ale jak se tvůj seznam klientů rozrůstá – a termíny se hromadí – začíná to být chaotické. Dobrý nástroj pro plánování:
Šetří čas tím, že umožňuje klientům rezervovat si termín sami
Díky automatickým připomenutím se sníží počet zmeškaných schůzek
Udržuje tvůj kalendář v pořádku i v rušných obdobích
Usnadňuje to výběr plateb předem
Vytváří profesionální dojem – i když pracuješ sám
Jak mohu umožnit klientům rezervaci, aniž by mi museli posílat e-mail?
S rezervační stránky pro Doodlenastavíš svou dostupnost jednou a klienti si mohou vybrat termín, který jim vyhovuje – bez nutnosti aplikace nebo přihlášení.
Odkaz na rezervaci můžeš sdílet prostřednictvím:
E-mailový podpis
Webové stránky nebo klientský portál
WhatsApp, LinkedIn nebo SMS
Zpravodaje nebo sezónní připomínky k daním
Mohu nabízet různé služby (např. daňové vs. poradenské)?
Ano. Můžeš vytvářet různé typy schůzek s různou délkou trvání – například:
60minutová daňová konzultace
30minutový úvodní hovor
90minutové shrnutí roku
Můžeš také nastavit časové rezervy mezi jednotlivými termíny nebo omezit rezervace na poslední chvíli.
Co když se klienti nedostaví?
Doodle’s plán Pro zahrnuje automatické e-mailové připomínky. Můžeš také:
Nastav termíny pro zrušení
Přidej do potvrzení své podmínky pro neúčast
Vyžadovat platbu při rezervaci
Mohu přijímat platby?
Ano – s integrací Stripemůžeš při rezervaci požádat o platbu. To je ideální pro:
Nezávislí nebo samostatně výdělečně činní účetní
Nabídka balíčků s pevnou cenou (např. „Roční daňové přiznání“)
Vybrání zálohy u delších sezení
Je Doodle určený pouze pro individuální schůzky?
Ne! Můžeš také:
Pořádej workshopy pro malé skupiny (např. „Čtvrtletní daňové tipy pro freelancery“)
Nech klienty hlasovat o dostupných termínech pomocí skupinových anket
Nastav si pravidelnou týdenní dostupnost (např. každý pátek od 9 do 12)
Přehled funkcí
Funkce
Je to k dispozici?
Poznámky
Rezervace individuální schůzky
✅
Neomezené možnosti, buffer a lhůta pro zpracování
Plánování skupinových sezení
✅
Použij rezervační stránku nebo skupinovou anketu
Integrace s kalendářem
✅
Podporováno službami Google, Outlook a Apple
Připomenutí
✅ Pro
E-mailová připomínka před začátkem ankety
Platby (Stripe)
✅
Vyber si platbu při rezervaci
Opakovaná dostupnost
✅
Nastav týdenní nebo denní dostupnost
Vlastní branding
✅ Pro
Přidej logo, barvy a název firmy
Nahrávání souborů (např. daňové dokumenty)
❌
Použij odkazy na Google Drive nebo Google Forms
Klientský portál / přihlášení
❌
Zákazníci si rezervují služby bez nutnosti vytváření účtů
Proč mají účetní rádi Doodle
💬 „Během daňové sezóny se mi kalendář rychle plní. Doodle pomáhá klientům rezervovat si termín sami a zaplatit předem – nemusím je honit.“ – Lisa T., CPA, Austin
💬 „Doodle mi dodává profesionální image – i když pracuji na volné noze. Moji klienti oceňují, jak je to snadné.“ – Jason K., nezávislý účetní
Hlavní ponaučení
Pokud tě už unavuje žonglování s rezervacemi klientů, změnami termínů a žádostmi o platby, Doodle ti může pomoci. Je to jednoduché, profesionální a vytvořené pro zaneprázdněné účetní. K dispozici je plán Free. Plán Pro nabízí navíc platby, branding a připomenutí.
Často kladené otázky: Nástroje pro plánování pro účetní
Je používání Doodle zdarma?
Ano – můžeš začít s plánem Free. Plán Pro nabízí připomenutí, branding a platby přes Stripe.
Musí si klienti vytvořit účet?
Ne. Stačí, když kliknou na tvůj odkaz a zaregistrují se.
Mohu přijímat platby za schůzky?
Ano – Stripe je integrován a snadno se nastavuje.
Mohu zobrazit různé typy schůzek?
Ano – můžeš nastavit různé časové intervaly a názvy (např. „Podání daňového přiznání“, „Čtvrtletní revize“).
Mohou klienti nahrávat dokumenty?
Ne přímo, ale do potvrzovacího e-mailu můžeš vložit odkaz na Google Drive nebo Dropbox.
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