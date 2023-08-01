Plánuj schůzky hladce s plánovačem Doodle
Stalo se ti někdy, že jsi uvízl na dvou virtuálních schůzkách najednou? Nebo že tvůj kolega vynechal schůzku, aby dokončil úkol? To je důsledek špatného plánování a vede to ke snížení produktivity.
Pracovní schůzky jsou nezbytné, ale neměly by narušovat jiné důležité obchodní činnosti. Plánování schůzek pomocí nástroje pro plánování zabrání těmto nepříjemnostem a zajistí plnou účast.
Používání plánovacího softwaru Doodle k organizaci schůzek a schůzek snižuje počet případů přeplnění a dvojitého rezervování. Odstraňuje nutnost posílat e-maily sem a tam, aby se vybral čas vhodný pro všechny.
Šetří to také čas a pomáhá všem zúčastněným udržet si přehled v kalendáři. Software pro plánování schůzek Doodle je snadno použitelný a nabízí mnoho funkcí a možností přizpůsobení, takže můžete sdělit svou dostupnost (datum a čas) důležitým zúčastněným stranám.
Snadno domlouvej individuální schůzky
Představ si, že jsi konzultant a chceš uzavřít obchod s významným klientem, ale musíš posílat spoustu e-mailů, abys zjistil, kdy má čas projednat podmínky. Zdá se to nepohodlné a dotěrné, že? Naštěstí existuje jednoduché řešení. Můžeš použít software pro plánování schůzek , který potenciální klienty vyzve, aby sami uvedli, kdy si s vámi chtějí promluvit.
Nástroj Doodle pro schůzky 1:1 je užitečný v jakékoli organizaci. Ať už jsi freelancer, pracuješ ve školství nebo jsi manažerem firmy.
Chceš-li začít, vytvoř si účet Doodle Professional a naplánuj schůzku. V kalendáři si budeš moci vybrat konkrétní časové úseky, které označují, kdy máš čas, aby tvůj partner měl na výběr.
Díky tomu působíš profesionálněji a organizovaněji, což vytváří vynikající první dojem, pokud se s nimi setkáváš poprvé. Jakmile si vyberou časový úsek, Doodle jim pošle pozvánku e-mailem. Pokud zapneš připomenutí, budou upozorněni, když se schůzka blíží, aby ji nezmeškali.
Tvůj partner pro schůzku si nemusí zakládat účet Doodle, aby měl přístup k tvému kalendáři. Jakmile klikne na tvůj odkaz, bude moci odpovědět. Pomocí nástroje pro plánování událostí se vyhnete dvojím rezervacím, protože se v časovém úseku, který si tvůj partner pro schůzku vybere, odstraní všechny stávající schůzky.
Sdílej svou rezervační stránku s důležitými partnery
Vytvořením stránky Doodle rezervační stránka a uvedením, kdy máš volno pro schůzky, necháš za sebe mluvit svůj kalendář. Využij online plánovač, aby klienti a kolegové snáze věděli, kdy si s tebou domluvit schůzku.
Nastavení tvé rezervační stránky je také snadné a nabízí mnoho možností přizpůsobení.
Můžeš určit časy během dne, kdy se s tebou lidé mohou setkat, a zároveň zablokovat některé časové úseky, abys nebyl rušen. Můžeš například omezit páteční schůzky na 15:00, abys se vyhnul schůzkám na poslední chvíli, které by narušily tvé plány na víkend.
Jdi ještě o krok dál a omez počet schůzek, které můžeš denně absolvovat, abys nestrávil většinu času na schůzkách a nezanedbával přitom hlavní obchodní činnosti.
Můžeš využít nástroj pro plánování schůzek pro firmy a sdílet odkaz, který zobrazuje tvé volné termíny v online kalendáři, aby si tvoji klienti a zaměstnanci mohli vybrat vhodný čas pro schůzku. Při vytváření rezervační stránky můžeš přidat připomenutí, aby ti lidé, se kterými se setkáváš, nezmeškali schůzku.
Doodle může sloužit také jako nástroj pro plánování v oblasti vzdělávání. Pedagogové jej využívají k domlouvání schůzek se svými studenty, aby se ujistili, že daná schůzka jim nezabrání v účasti na jiných hodinách.
Propoj všechny své nástroje pro zvýšení produktivity do jedné platformy
Pokud při práci používáš více nástrojů, můžeš je integrovat do jedné aplikace pro plánování, abys měl vše, co potřebuješ, na jedné platformě. To šetří čas i energii a zvyšuje produktivitu. Například přidáním všech svých online kalendářů do plánovacího nástroje Doodle získáš ucelený přehled o všech svých nadcházejících schůzkách, takže si snadno nastavíš svou rezervační stránku.
Sdílením tohoto synchronizovaného kalendáře zajistíš, že budeš mít rezervace pouze ve svých volných časových úsecích. Doodle zabrání dvojitým rezervacím, takže nebudeš muset rušit žádné naplánované schůzky. Chceš-li přidat kalendář, přejdi do nastavení svého účtu. Tato možnost se nachází v záložce „Overview“.
Doodle ti také umožňuje propojit platformy pro videokonference s tvým účtem, takže automaticky přidává odkazy na schůzky ke každé události, kterou vytvoříš. To je ideální pro týmy pracující na dálku, které musí být neustále v kontaktu.
Po propojení s účtem Doodle můžeš také plánovat schůzky přímo z aplikace Outlook. Ušetříš tak čas a zajistíš si plynulejší pracovní postup.
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