Rozhodl jsi se, že už máš dost neustálého e-mailového dohadování, a zaregistroval ses na Doodle. Skvělé! Když se však přihlásíš do svého ovládacího panelu, uvidíš, že máš na výběr tři možnosti. Kterou z nich si vybereš?
Neboj se. Ať už plánuješ velkou narozeninovou oslavu nebo osobní rozhovor s potenciálním novým klientem, máme řešení, které vyhoví tvým potřebám.
Zde je jednoduchý průvodce, který ti pomůže vybrat ty správné funkce pro tvou akci.
skupinové ankety jsou to věci, které dělá Doodle dobře. Skvěle se hodí k plánování velkých akcí – ať už jde o 100 nebo 1 000 lidí. Stačí jen pár kliknutí a můžeš zkoordinovat velkou skupinu lidí tak, aby se sešli v čase, který vyhovuje všem. To se hodí zejména pro týmové schůzky, školení nebo zasedání představenstva, kde může být sladění nabitých rozvrhů opravdovou výzvou.
Skupinové ankety zjednodušují koordinaci všech týmových schůzek a představují nejrychlejší způsob, jak stanovit termín velkých akcí.
1:1
Statistiky ukazují, že v průměru trávíme více než 3 hodiny denně kontrolováním pracovních e-mailů. Doodle pomáhá omezit zbytečné kontrolování tím, že plánování schůzek zvládneš několika kliknutími – zejména pokud jde o schůzky jeden na jednoho.
Naše schůzky 1:1 jsou ideální pro navrhování konkrétních termínů schůzek s jednotlivci. Schůzky 1:1 jsou obzvláště užitečné pro freelancery a konzultanty. Využijí je všichni, od finančních poradců po stylisty, stejně jako pedagogové zodpovědní za plánování rodičovských schůzek.
Vyčlenění času na individuální schůzky s klienty, kolegy nebo novými uživateli je jedním z nejúčinnějších způsobů budování důvěry. Vzhledem k tomu, že se ruší kanceláře a po pandemii se upřednostňuje hybridní práce, je potřeba osobních schůzek 1:1 nyní považována za důležitější než kdy jindy.
Studie ukazují, že délka našeho průměrného pracovního dne se prodloužila o více než 13 procent, protože po pandemii vznikl nový hybridní model práce. To zase vedlo k nárůstu individuálních schůzek o přibližně 62 procent.
To znamená, že jen proto, že pracuješ na dálku, neznamená to, že nemůžeš udržovat každodenní komunikaci se svými kolegy.
rezervační stránka je plně automatizované řešení pro plánování schůzek, které umožňuje lidem rezervovat si termín ve tvém kalendáři. Můžeš si sám určit, kdy máš volno, a nechat svého partnera, aby si vybral, kdy si schůzku zarezervuje.
Rezervační stránka podporuje prodejní týmy, které potřebují rychle reagovat na kvalifikované potenciální zákazníky, pedagogy, kteří chtějí automatizovat konzultační hodiny, a personalisty, kteří chtějí urychlit nábor.
Používání rezervační stránky má oproti plánování přes e-mail řadu výhod.
Především ti to ušetří čas. Obecně platí, že použití Doodle namísto e-mailové korespondence ti může ušetřit asi 15 minut u malých schůzek a až dvě hodiny u těch větších. Rezervační stránka tuto jednoduchost ještě umocňuje tím, že umožňuje lidem vybrat si volný termín, který jsi předem určil. Ty nastavíš časy, oni si jeden vyberou a setkáte se.
Je to skvělé pro tvé klienty. Studie ukazují, že lidé, kteří rychle reagují na dotazy, mají větší šanci na úspěch. Tato pravděpodobnost klesá s ubíhajícím časem. Pokud dokážeš dát vědět, že jsi k dispozici, během několika minut, tvé šance na úspěch exponenciálně stoupnou.
Už žádné dvojité rezervace ani neúčasti. Rezervační stránka zabraňuje dvojitým rezervacím tím, že zablokuje časový úsek, jakmile si někdo vybere termín. Také výrazně snižuje pravděpodobnost, že účastníci zmeškají schůzku, a to díky zasílání připomínek a automatické aktualizaci tvého kalendáře v případě, že si účastníci změnou termín. Je to, jako bys měl svého vlastního asistenta.
Je to soukromé. To, že sdíliš svou dostupnost s ostatními, ještě neznamená, že musí být vidět celý tvůj kalendář. Rezervační stránka zobrazí pouze časy, kdy máš volno. Pokud přidáš rezervní čas nebo máš již domluvenou schůzku, těm, kteří mají tvůj odkaz, se zobrazí pouze tvé volné časy.
Vytvoř si ještě dnes svou první schůzku na Doodle
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