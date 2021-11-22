Meekan, oblíbený chatbot pro plánování schůzek, právě přidal skvělou novou funkci ke svému rychle rostoucímu seznamu schopností. Denní, týdenní a měsíční schůzky!
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Pokud jsi to ještě nevěděl, Meekan je nejchytřejší AI asistent pro plánování schůzek na světě. Během několika vteřin porovná kalendáře všech účastníků a pomůže ti najít ten nejlepší čas na schůzku. Je zcela zdarma a dostupný v aplikacích Microsoft Teams a Slack.
Stačí jen požádat Meekan v jednoduché angličtině, aby ti naplánoval schůzku, a Meekan najde nejvhodnější termín, rozešle pozvánky do kalendáře a dokonce i přeplánuje schůzku během několika vteřin.
Co je nového?
Požádej Meekana, aby naplánoval schůzku, stejně jako bys to řekl komukoli jinému: „Meekane, naplánuj schůzku s obchodním týmem někdy příští týden“ nebo „Svolej všechny na týmovou schůzku“ (viz níže). Poté si z rozbalovacího menu můžeš vybrat denní, týdenní nebo měsíční interval a Meekan zkontroluje dostupnost všech účastníků pro následujících 7 schůzek. Navrhne ti několik možností a uvede procentuální dostupnost všech účastníků, abys měl dobrý přehled o nejvhodnějším časovém úseku pro tvou opakující se schůzku. Řekni Meekanovi, aby rezervoval jednu z možností, a schůzka se synchronizuje s kalendáři všech účastníků.
Meekan tě bude také informovat o veškerém dění po vytvoření schůzky. Budeš dostávat oznámení o potvrzení účasti, která ti sdělí stav tvé schůzky a kdo se zúčastní.
Jakmile začneš plánovat s Meekanem, budeš se divit, jak jsi to bez něj vůbec zvládal.
Další informace najdeš zde: https://doodle.com/cs/resources/blog/hi-meekan-doodle-welcomes-meekan-the-scheduling-assistant-chatbot/
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