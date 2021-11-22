Tým Doodle s radostí oznamuje, že izraelský startup Meekan je nyní součástí rodiny Doodle! Chatbot společnosti Meekan podporuje uživatele jako virtuální asistent, který umožňuje snadné a rychlé plánování – perfektní doplněk k již tak výkonné online službě pro plánování Doodle.
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Meekan, který je plně řízen umělou inteligencí, funguje jako virtuální asistent pro plánování a ovládá se pomocí konverzačního rozhraní. Na základě jednoduchého požadavku chatbot během několika sekund automaticky porovná rozvrhy všech členů skupinového chatu a navrhne termíny seřazené podle priority. Chatbot Meekan je adaptivní a pamatuje si předchozí preference a zvyklosti svých uživatelů, aby mohl optimálně plánovat a upravovat rozvrhy. Meekan je v tomto odvětví jedinečný tím, že je stoprocentně řízen umělou inteligencí, aniž by „v zákulisí“ zasahovali lidé.
Společnost Meekan byla založena v Izraeli v roce 2013 Liorem Yavorem, Eyalem Yavorem a Mattym Marianksym a dosud ji podporuje hongkongský investor rizikového kapitálu Horizons Ventures. Plánovač Meekan se již používá jako robotický asistent v aplikacích pro okamžité zasílání zpráv Slack a HipChat.
Jako členové manažerského týmu Doodle budou zakladatelé Lior Yavor, Eyal Yavor a Matty Marianksy i nadále zodpovědní za vývoj Meekanu. Lior Yavor, generální ředitel Meekanu:
„Velmi se těšíme na spolupráci s Doodle, silnou mezinárodní značkou s více než 26 miliony uživatelů měsíčně po celém světě. Díky funkci chatbota a dalším vylepšením bude Doodle i v budoucnu první volbou pro plánování, a to jak pro osobní, tak pro firemní účely.“
Další podrobnosti najdeš v tiskovou zprávu.
Naše hladké integrace ti usnadní a zrychlí plánování.
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