Americká psychologická asociace definuje „osobnost“ jako „individuální rozdíly v charakteristických vzorcích myšlení, cítění a chování“. Podle všeho naše osobnosti do značné míry určují, jak iniciujeme, reagujeme a odpovídáme na životní situace. Ačkoli nic není dané jednou provždy, všichni se snažíme najít způsoby, jak zvládat projevy naší individuality v profesních i společenských situacích. To se týká práce, schůzek, akcí i času stráveného s přáteli a rodinou.
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Porozumění osobnosti typu „A“
Populární model hodnocení osobností je rozděluje zhruba do čtyř typů – „A“, „B“, „C“ a „D“. Chování typu „A“ bylo poprvé popsáno kardiologové Ray Rosenman a Meyer Friedman v 50. letech minulého století. Jejich výzkum se snažil prokázat souvislost mezi typem „A“ a srdečními chorobami a krevním tlakem. Jejich práce byla od té doby začleněna do širšího chápání behaviorálních reakcí.
Stereotypy o lidech typu „A“ zahrnují orientaci na cíle, soutěživost a především velkou pozornost věnovanou času. Časy schůzek, ať už s přáteli nebo kolegy, musí být přesně naplánovány, termíny je třeba dodržovat a úspěch je zásadní. Obecně se u nich vnímá potřeba mít kontrolu nad výsledky a s tím souvisí i určitá míra stresu.
Lidé typu „A“ jsou často chváleni za svou motivaci a odhodlání dosáhnout výsledků, ale mohou se setkat s připomínkami ohledně toho, jak tuto energii promítají do komunikace a spolupráce s ostatními. Toto napětí se může projevit obzvláště silně při pokusech o domluvení termínů schůzek se zainteresovanými stranami. Snažit se naplánovat schůzky s velkým počtem účastníků, i když se jedná jen o setkání s přáteli, může být pro kohokoli náročné, bez ohledu na typ osobnosti. Podle zprávy společnosti Doodle zprávě „State of Meetings“ společnosti Doodle 37 procent profesionálů považuje zbytečné schůzky za největší náklad pro svou organizaci. To znamená, že schůzky s sebou již od samého počátku nesou určitou zátěž. Dohodnout se na tom, kdy, kde a jak se schůzka uskuteční, vyžaduje od všech zúčastněných značnou míru koordinace a flexibility.
Pokud se považuješ za osobu typu „A“, tady je pár tipů, které ti pomohou snadno naplánovat schůzky, včetně data, času, programu a dalších detailů:
1. Vžij se do jiných typů osobnosti
Až 49 % konfliktů na pracovišti lze připsat osobnostním neshodám. Než se pustíš do strategií spolupráce, je důležité pochopit, z jakého úhlu pohledu druhá osoba uvažuje a jaký je její typ osobnosti. Zde je přehled některých běžně připisovaných vlastností různým typům osobnosti.
Zadej „B“ Kreativní, nadšený, uvolněný a společenský
Zadej „C“ Logický, s důrazem na detaily a připravený
Typ „D“ Opatrný, neochotný ke změnám a zaměřený na úkoly
I když jsou samozřejmě jednotlivé osobnosti mnohem nuancovanější, tyto široké kategorie by ti měly poskytnout hrubou představu o tom, co můžeš očekávat při jednání s různými lidmi. Lidé typu „B“ například nemusí být tak puntičkářští ohledně přesných časů schůzek jako ty, ale to neznamená, že by se méně snažili odvést dobrou práci. Totéž může platit, když se snažíte dosáhnout větší flexibility při jednání s lidmi typu „D“ a narážíte na odpor. Trocha sebereflexe ohledně toho, jak funguje mysl ostatních, často neutralizuje jakoukoli domnělou nepřátelství spojenou s jejich reakcemi.
2. Použij plánovač schůzek
Věnuj pozornost tomu, jak organizuješ čas a podrobnosti schůzky. První přístup často udává tón celé schůzky a to poslední, co bys chtěl, je, aby si lidé do schůzky přinesli emocionální zátěž z doby před ní. Využij správnou technologickou platformu k naplánování schůzky. Plánovač schůzek Doodle napříkladčiní plánování téměř neuvěřitelně efektivním – schůzky lze naplánovat během minutách, bez ohledu na počet zúčastněných osob.
3. Podpoř demokracii
Je důležité, aby účastníci měli pocit, že se s jejich názory počítá. Každý má své pracovní i osobní omezení, a proto i preference ohledně času, místa a programu schůzky. Použij transparentní způsob plánování, který zohledňuje různé názory a zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně. Například funkce ankety v Doodle funkce ankety vám umožňuje rozeslat spolu s pozvánkou na schůzku přizpůsobený průzkum, díky kterému mohou účastníci hlasovat pro své preferované časové úseky a konečné výsledky jsou k nahlédnutí pro všechny. Tímto způsobem můžete vy i všichni ostatní vidět, na čem se shodli, což usnadňuje dodržování dohody.
4. Používej přátelské připomínky
Jako člověk typu „A“ se možná často cítíš netrpělivý a toužíš po pokroku a řešení. To se může projevit v tvé komunikaci s potenciálními účastníky a odradit je od účasti. Ano, připomínky na setkání jsou klíčem k úspěšným setkáním, ale při jejich rozesílání je důležité dbát na tón a jazyk. Alternativně můžete využít funkci automatických připomínek , která je k dispozici v aplikaci Doodle, a ušetřit si tak starosti s detailním řízením každé schůzky. Neosobní, automatická připomenutí jsou dobrým způsobem, jak při domlouvání schůzek s přáteli, rodinou a blízkými známými nepůsobit jako někdo, kdo vše chce mít pod kontrolou.
5. Ujisti se, že jsou všichni synchronizovaní
Jakmile se dohodnete na termínu schůzky a ten bude naplánován, je dobré si jej synchronizovat s kalendářem, abys mohl podle něj plánovat svou dostupnost. Stránka pro rezervaci na Doodle rezervační stránka ti umožňuje propojit jakýkoli online kalendář podle svého výběru do svého účtu, což vám i ostatním účastníkům umožní bez stresu plnit své další závazky.
Ankety ukazují , že střední management tráví až 35 procent a vrcholový management až 50 procent svého času na uzavřených schůzkách. Žonglování s tolika závazky může otestovat trpělivost absolutně kohokoli. Přidej k tomu ještě rozdíly v osobnostech a hned pochopíš, proč mají schůzky tak špatnou pověst. Uvědomění si této skutečnosti a správný přístup jsou klíčové pro to, aby to fungovalo.
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