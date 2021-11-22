Zatímco celá odvětví a ekonomiky se snaží vyrovnat s dlouhodobými dopady pandemie koronaviru, následky pro vzdělávacího systému možná zůstaly poněkud opomenuty.
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Drtivá většina studentů přišla o značnou část svých školních let. Většina z nich se musela náhle přizpůsobit životu v režimu e-learningu, zatímco vysoké procento studentů všech věkových kategorií přišlo o důležité životní milníky, jako je maturita nebo promoce.
Důsledky by mohly být značné, odborníci se domnívají, že v důsledku této náhlé změny by studenti mohli trpět vysokou mírou stresu nebo dokonce formou PTSD v důsledku globální pandemie. Je nepravděpodobné, že by se tyto otřesy omezily pouze na studenty. Jedním z dlouhodobých důsledků epidemie by mohla být změna nejen způsobu výuky na univerzitách, ale i celé zkušenosti s vysokoškolským vzděláváním.
Pojďme se podívat na některé z hlavních způsobů, jakými se život na vysoké škole po koronaviru pravděpodobně trvale změní.
1: Změna modelu učení
Snad nejviditelnějším dopadem bude nechuť studentů k tomu, aby se celé hodiny tísnili v přeplněných přednáškových sálech. Pro vzdělávací instituce bude za těchto okolností také obtížné zaručit nejvyšší úroveň hygieny, protože přednáškové sály, které se dříve uklízely denně, budou nyní mezi každou hodinou vyžadovat sterilizaci na úrovni nemocnic.
Stačí se podívat na úspěch TED Talks, abychom viděli, že virtuální přednášky mohou být stejně poutavé. Již v roce 2006 proměnil Davis Guggenheim v podstatě univerzitní přednášku Ala Gora v dokument oceněný Oscarem, Nepříjemná pravda.
Aby však výuka nebyla pouze vzdělávací, ale také poutavá a dokázala udržet pozornost studentů, budou se lektoři muset zaměřit nejen na obsah svých přednášek, ale také na jejich zpracování. To by mohlo znamenat začlenění více multimediálních prvků do přednášek nebo využití online výukových nástrojů, jako jsou otázky a odpovědi v reálném čase či hlasování.
Mohli bychom dokonce vidět, jak se přednášející spojí s produkčními týmy, aby do svých přednášek přidali více kamerových úhlů a grafiku. Dodatečné náklady budou vyváženy možností nahrávat přednášky a využívat je v různých semestrech, ba dokonce i letech.
Pro pedagogy to má spoustu výhod. Získají tak více času na to, aby se mohli věnovat menším skupinám nebo jednotlivcům, místo aby pořád přednášeli totéž. Jejich kvalitní virtuální kurzy a přednášky mohou potenciálně oslovit širší publikum a navíc už nemusí být den co den přítomni na kampusu. Díky tomu by se například mohl proslulý londýnský profesor stát hostujícím přednášejícím v New Yorku. Zároveň díky větší flexibilitě bude vzdělávání pro špičkové talenty atraktivnější kariérní cestou.
Důležité je, že z tohoto uspořádání těží i studenti. Výzkumy naznačují, že e-learning vyžaduje přibližně o 50 procent méně studijních hodin než tradiční prezenční výuka, přičemž dosahuje o 25–60 procent lepší míry zapamatování.
2: Nový přístup k konzultačním hodinám
Většina členů akademického sboru nabízí nějakou formu konzultačních hodin , kdy si studenti mohou domluvit individuální schůzku nebo se prostě zastavit a prodiskutovat jakékoli problémy, se kterými se potýkají. Profesorové si těchto konzultačních hodin velmi cení, protože jim poskytují příležitost navázat kontakt se studenty a také prohloubit své znalosti o předmětu, který vyučují.
Ačkoli jsou tyto konzultační hodiny otevřené všem studentům, většina profesorů má tendenci vídat stále stejnou hrstku aktivních studentů, kteří je opakovaně navštěvují. Navíc se návštěvnost jejich kanceláře výrazně zvyšuje pouze v týdnu před zkouškami nebo před odevzdáním důležité seminární práce.
Realita je taková, že většina studentů má buď pocit, že jejich profesoři nejsou příliš přístupní a dostupní, nebo že je obtěžují záležitostmi, které nestojí za profesorův čas.
Technologie, které byly zavedeny nebo se stále více prosazují od pandemie COVID-19, mohou pomoci tyto překážky snížit. Možnost rezervovat schůzku online a následně tuto schůzku uskutečnit pomocí softwaru pro videokonference, jako je Zoom je méně stresující a pomáhá více studentům využít čas a odborné znalosti svých profesorů.
Alternativně mohou profesoři zaujmout méně formální přístup k konzultačním hodinám a povzbudit studenty, aby se k nim připojili na obědovou procházku s dodržením sociálního odstupu nebo aby komunikovali prostřednictvím zpráv či komunikačních aplikací. Využívání formátů, které jsou studentům bližší a známější, podpoří větší dialog mezi profesory a studenty.
3: Co se stane se schůzkami studijních skupin?
Budování vztahů s ostatními je jádrem vysokoškolského života. Malé studijní skupiny, ať už jde o semináře vedené profesory nebo soukromé studijní kroužky, by mohly představovat jednu z největších výzev pro „novou normu na vysoké škole“. Nejvýznamnějším rozdílem mezi online výukou a skutečným prezenčním studiem je vysokoškolská kultura a intelektuální podněty, které pramení z toho, že jsi součástí skupiny.
Během pandemie technologie opět pomohla některé z těchto mezer zaplnit. Mnoho nástrojů pro virtuální schůzky zavedlo další funkce, jako jsou tabule, ankety a vedlejší místnosti, které poskytují poutavější a vzájemně provázanější zážitky než tradiční virtuální schůzky, které mají tendenci upřednostňovat spíše jednosměrnou dynamiku, blíže sérii monologů než skutečnému dialogu.
V současné době existují softwarová řešení, která umožňují společnou úpravu projektových prací v reálném čase a zvyšují tak spolupráci mezi studenty. V příštích několika letech můžeme očekávat rozmach odvětví vzdělávacích technologií, protože technologie nejenže vyplňují mezery, ale posouvají vzdělávací systém, který před pandemií COVID stagnoval, kupředu.
Nezapomínejme, že naše společnost po pandemii bude sice možná více závislá na internetu, ale nebude se odehrávat výhradně ve virtuálním světě. Zatímco velké přednášky možná zůstanou online, menší a bezpečnější skupiny mohou být místem, kde bude osobní vysokoškolský život vzkvétat.
4: Konec zasedání akademického sboru, nebo jen přání?
Vzdělávací systémy po celém světě se mohou značně lišit. Přesto mají jednu společnou vlastnost. Ať už v Albánii nebo v Zimbabwe, v Abú Dhabí nebo v Záhřebu – navštiv jakoukoli vysokou školu a najdeš tam pedagogy, kteří nesnášejí porady pedagogického sboru. Ve vzdělávacích kruzích koluje vtip, že jediná dobrá porada je ta zrušená. Pokud to tak cítíš ohledně jakékoli porady, je pravděpodobné, že své schůzky špatně.
Většina odborníků se stala pedagogy, protože je daný obor vášnivě zajímá a chtějí tuto vášeň předat ostatním. Více byrokracie a měnící se univerzitní předpisy nebyly tím, o čem snili, když toužili po získání stálého místa. Jsou přetíženi prací – musí připravovat přednášky, provádět výzkum, opravovat seminární práce a radit studentům –, a proto jim zasedání akademického sboru připadají jako zbytečné přerušení. Nicméně, vnitřní týmové schůzky jsou nezbytné pro úspěšný chod a vnitřní komunikaci každé organizace.
Během pandemie vzdělávací zařízení, stejně jako mnoho jiných institucí, zjistila, že díky technologiím videokonferencí se schůzky staly produktivnějšími, efektivnějšími a lépe přijímanými. Od chytrých nástrojů pro plánování , které umožňují členům akademického sboru vybrat si časy, které nenarušují jejich rozvrh, až po pevnější formát a důslednější dodržování programu, které online schůzky obvykle přinášejí, a úsporu času stráveného cestováním na schůzky a zpět – virtuální schůzky by od nynějška mohly být budoucností všech zasedání akademického sboru.
Rozšiřování vzdělávacích příležitostí
Zvýšená digitalizace vzdělávání by mohla snížit náklady vysokých škol a zajistit větší rovnost a dostupnost pro studenty, kteří si nemohou dovolit bydlet v blízkosti kampusu a již nemusí každý den dojíždět na přednášky. Nahrané přednášky by také mohly pomoci studentům, kteří přes den musí pracovat, ale večer si mohou přednášky znovu přehrát, domluvit si individuální schůzky s profesory a zapojit se do studijních skupin. To vše nabývá na významu zejména ve světle úsporných opatření po pandemii COVID-19.
Samozřejmě to není dokonalé. Ne všichni studenti mají stejný přístup k notebookům nebo spolehlivému internetu, což prohlubuje takzvanou „digitální propast“. Ne všichni profesoři jsou stvořeni pro tyto nové způsoby výuky a interakce se studenty a kolegy.
Stejně jako jednotlivci a organizace ve všech odvětvích však i po pandemii uspějí především vysoce angažovaní profesionálové, kteří přijmou příležitosti, které s sebou přináší tato „nová normalita“, místo aby ji vnímali jako sérii nechtěných kompromisů.
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