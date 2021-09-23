Největší výzvy při plánování na vysokých školách a univerzitách
Jen málokteré povolání je tak úzce svázáno s kalendářem a termíny jako oblast vzdělávání. Hodiny, trimestry, semestry i akademické roky mají přesně stanovenou délku a mezi daty zahájení a ukončení je třeba splnit konkrétní úkoly. Studenti neustále pracují s ohledem na termíny odevzdání prací, zatímco profesoři a vědečtí asistenti mají své vlastní termíny pro publikování studií či textů. A pak jsou tu ještě ty otravné schůzky.
Kdykoli mluvíme s pedagogy, jednou z nejčastějších věcí, které vždy říkají, je, jak je učení naplňující. Co se ale stane, když prostě nemáš dost času na všechny své studenty? Nebo hůř – trávíš tolik času domlouváním schůzek, že ti nezbývá čas skutečně pomáhat svým studentům.
Najít si čas na setkání se všemi studenty. Zeptej se kohokoli, kdo pracuje ve školství, jak se mu daří, a odpověď bude pravděpodobně „mám plno práce“. Ačkoli v tomto ohledu panuje jen malá shoda, profesoři uvádějí, že pracují v průměru kolem 60 hodin týdně. Většina profesorů a lektorů přiznává, že výuka a výzkum v oboru, který je jejich vášní, je baví a nepřipadá jim to jako práce, ale zároveň tráví až 30 procent svého týdne na schůzkách nebo odpovídáním na e-maily. Tyto dodatečné nároky mohou značně ztěžovat nalezení a naplánování pravidelných, předvídatelných konzultačních hodin pro setkání se studenty. To je obzvláště znepokojivé vzhledem k tomu, že studenti považují zpětnou vazbu od profesorů za klíčovou pro dosažení svých akademických cílů. Navzdory tomu se téměř polovina všech studentů se svými profesory setkává pouze jednou za měsíc nebo ještě méně často.
Učitel, který zastává mnoho rolí. Členové pedagogického sboru často musí během jednoho dne zvládat mnoho různých rolí. Bez organizovaného přístupu k plánováníje nemožné vyhradit si časové úseky pro konkrétní úkoly. Dny se rychle promění v zombie pochod z hodiny na schůzi katedry a do konzultačních hodin. Po dlouhém dni pak následuje známkování, příprava na hodiny a nakonec, pokud máš štěstí, ještě nějaký ten osobní výzkum.
Nekonečné e-mailové přepisy. Kromě děkanů, ředitelů a možná některých vedoucích kateder ve větších vzdělávacích institucích nemají akademičtí a podpůrní zaměstnanci asistenty, na které by se mohli spolehnout a kteří by za ně převzali odpovědnost za plánování. Pro pracovní sílu, která je již tak přetížená, je další výměna e-mailů při pokusu o zorganizování schůzky trestuhodným plýtváním časem, které snižuje úroveň produktivity i angažovanosti . Koneckonců, naplánování průměrné schůzky zabere asi 30 minut pracovní doby. Hodiny strávené časově náročným a opakujícím se administrativním plánováním schůzek připravují akademické pracovníky o cenný čas na výzkum, psaní nebo přípravu. Zvyšují také pravděpodobnost, že poroste nespokojenost zaměstnanců s pracovištěm, což vede k vyhoření, častějšímu čerpání nemocenské nebo vyšší fluktuaci.
Role, kterou může hrát technologie plánování
Řízení každodenního chodu. Dnešní špičkové technologie pro plánování schůzek jsou bezpečné, zajišťují soukromí, jsou plně integrovány do celkové IT infrastruktury a umožňují akademickým pracovníkům, nepedagogickým zaměstnancům i studentům rychle a snadno plánovat schůzky, čímž šetří tisíce promarněných hodin. Vaši akademičtí pracovníci pravděpodobně spolupracují s kolegy z jiných institucí a dokonce i ze zahraničí. Vaši administrativní pracovníci se budou muset setkávat s celou řadou partnerů, agentur a dodavatelů. Hledej proto nástroj pro plánování schůzek, který není vázán na konkrétní platformu a pomůže vám efektivně plánovat schůzky s lidmi, kteří používají zcela odlišný e-mailový a kalendářový software. Některá špičková řešení mají také přímo zabudované přizpůsobení časových pásem, což je obzvláště užitečné při spolupráci s kolegy v jiných státech či zemích nebo dokonce při koordinaci se zahraničními partnerskými kampusy.
Efektivní řízení času. Technologie pro plánování je neuvěřitelně účinná, když se spojí s časovými bloky. Například profesor může vytvořit rezervační stránka , kterou mohou postgraduální studenti využít k domluvení individuálních schůzek, avšak pouze v předem vyhrazených konzultačních hodinách. Nejlepší nástroje pro plánování také využívají strojové učení, aby se učily z návyků uživatelů. Učitel si může každý den vyhradit hodinu, aby měl čas na zdravý oběd, a umělá inteligence tento časový blok za normálních okolností zachová a využije jej pouze v nouzových situacích nebo v případě žádosti na poslední chvíli. Stejně tak se umělá inteligence může naučit, že vaše obvyklé konzultační hodiny od 9 do 17 se jednou týdně mohou prodloužit na 7 ráno nebo 21 večer kvůli hovorům s kolegy z výzkumu v různých časových pásmech.
Podpoř distanční výuku. Když počty nakažených COVID-19 zpočátku prudce vzrostly a donutily miliony lidí k uzavření, vzdělávací instituce musely přes noc změnit přístup a převést svou obvyklou prezenční výuku do online prostředí. Odborníci z oblasti vzdělávání se domnívají, že by to mohl být zlomový bod pro distanční výuku. Mnozí učitelé i studenti zjistili, že je tato zkušenost baví více, než očekávali. Tato vynucená změna také odhalila dřívější předsudky spojené s virtuální učebnou a zpochybnila tyto postoje. Profesorové již nejsou omezeni dostupností učeben či přednáškových sálů a mohou nechat studenty vybrat si nejvhodnější čas pro konání hodin či přednášek. Čas, který profesoři ušetří tím, že již nemusí chodit z učebny do učebny nebo nastupovat do letadla, aby přednesli přednášku či hostující přednášku na jiné univerzitě, jim poskytuje příležitost trávit více kvalitního času s postgraduálními studenty. Opět platí, že individuální schůzky prostřednictvím konferenčního softwaru poskytují větší dostupnost a flexibilitu jak pro pedagogy, tak pro studenty.
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