Le guide de la réunion de l'éducateur

*Les meilleures technologies de planification d'aujourd'hui sont sécurisées, privées, totalement intégrées à l'infrastructure informatique globale et permettent au corps enseignant, au personnel non enseignant et aux étudiants de planifier leurs réunions rapidement et facilement, économisant ainsi des milliers d'heures perdues. Votre corps professoral est susceptible de collaborer avec des collègues d'autres institutions et même de pays différents. Votre personnel administratif sera amené à rencontrer un large éventail de partenaires, d'agences et de fournisseurs. Veillez donc à rechercher un outil de planification compatible avec les plates-formes, qui vous aidera à programmer efficacement des réunions avec des personnes utilisant des logiciels de messagerie et d'agenda totalement différents. Certaines solutions de pointe intègrent également des ajustements de fuseau horaire, ce qui est particulièrement utile pour collaborer avec des collègues dans d'autres États ou pays, voire pour coordonner des campus jumeaux à l'étranger.

*Empower remote learning.** *Lorsque les chiffres du COVID-19 ont atteint un pic et ont forcé des millions de personnes à s'enfermer, les établissements d'enseignement ont dû pivoter du jour au lendemain et transformer leurs expériences habituelles d'enseignement en face à face en un environnement en ligne. Les initiés de l'éducation ont affirmé que cela pourrait être un tournant pour l'apprentissage à distance. De nombreux enseignants et étudiants ont découvert qu'ils appréciaient cette expérience plus que prévu. Ce changement forcé a également mis en lumière les anciens stigmates attachés à la classe virtuelle et remis en question ces attitudes. N'étant plus limités par la disponibilité des salles de classe ou des amphithéâtres, les professeurs peuvent laisser les étudiants choisir le moment qui leur convient le mieux pour dispenser leurs cours ou leurs conférences. Le temps que les professeurs gagnent en n'ayant plus à se déplacer d'une salle à l'autre, ou à prendre l'avion pour donner une conférence dans une autre université, leur permet de passer plus de temps de qualité avec leurs étudiants. Là encore, les réunions en tête-à-tête organisées par le biais d'un logiciel de conférence offrent plus de disponibilité et de flexibilité aux professeurs et aux étudiants.