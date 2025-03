Il libro delle riunioni degli educatori

*Gestire la quotidianità.** *Oggi le migliori tecnologie di schedulazione sono sicure, private, completamente integrate nell'infrastruttura IT complessiva e consentono a docenti, personale non docente e studenti di programmare le proprie riunioni in modo rapido e semplice, risparmiando migliaia di ore sprecate. È probabile che i vostri docenti collaborino con colleghi di altre istituzioni e persino di altri Paesi. Il vostro personale amministrativo dovrà incontrare una vasta gamma di partner, agenzie e fornitori. Per questo motivo, cercate uno strumento di pianificazione indipendente dalla piattaforma, che vi aiuti a programmare in modo efficiente le riunioni con persone che utilizzano software di posta elettronica e agenda completamente diversi. Alcune soluzioni all'avanguardia hanno anche la regolazione del fuso orario incorporata nel prodotto, il che è particolarmente utile quando si collabora con colleghi in altri Stati o Paesi o addirittura si coordina con campus gemelli all'estero.

La tecnologia di programmazione è incredibilmente potente se abbinata al blocco del tempo. Ad esempio, un professore può creare una pagina di prenotazione che gli studenti laureati possono utilizzare per programmare incontri individuali, ma solo durante gli orari di ricevimento preassegnati. I migliori strumenti di pianificazione utilizzano anche l'apprendimento automatico per imparare dalle abitudini degli utenti. Un insegnante potrebbe ritagliare un'ora al giorno per assicurarsi di avere il tempo di pranzare in modo sano; l'intelligenza artificiale conserverà quel blocco di tempo in circostanze normali e utilizzerà la fascia oraria solo in caso di emergenza o se arriva una richiesta dell'ultimo minuto. Allo stesso modo, l'IA potrebbe imparare che il vostro abituale orario d'ufficio 9-5 può estendersi alle 7 o alle 21 una volta alla settimana per le chiamate con i colleghi di ricerca in fusi orari diversi.

*Potenziare l'apprendimento a distanza.** *Quando i numeri di COVID-19 hanno subito un'impennata che ha costretto milioni di persone a chiudersi in casa, le istituzioni scolastiche hanno dovuto cambiare rotta da un giorno all'altro e trasformare le consuete esperienze di insegnamento faccia a faccia in un ambiente online. Gli addetti ai lavori hanno ipotizzato che questo potrebbe essere un punto di svolta per l'apprendimento a distanza. Molti insegnanti e studenti hanno scoperto di apprezzare l'esperienza più del previsto. Questo cambiamento forzato ha anche messo in luce i precedenti stigmi legati alla classe virtuale e ha messo in discussione questi atteggiamenti. Non essendo più limitati dalla disponibilità di aule o sale, i professori possono far scegliere agli studenti il momento più conveniente per tenere le lezioni o le conferenze. Il tempo che i professori risparmiano, non dovendo più camminare da un'aula all'altra o imbarcarsi su un aereo per tenere un discorso o una lezione ospite in un'altra università, offre l'opportunità di trascorrere più tempo di qualità con i laureandi. Inoltre, gli incontri one-to-one condotti tramite software di conferenza offrono maggiore disponibilità e flessibilità sia ai docenti che agli studenti.