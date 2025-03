Das Meeting Playbook für Pädagogen

Die besten Terminplanungstechnologien von heute sind sicher, privat und vollständig in die gesamte IT-Infrastruktur integriert und ermöglichen es Lehrkräften, nicht lehrendem Personal und Studenten, ihre Termine schnell und einfach zu planen und so Tausende von Stunden zu sparen. Ihr Lehrkörper wird wahrscheinlich mit Kollegen aus anderen Einrichtungen und sogar aus anderen Ländern zusammenarbeiten. Ihr Verwaltungspersonal wird mit einer Vielzahl von Partnern, Agenturen und Lieferanten zusammenkommen müssen. Achten Sie daher auf ein plattformunabhängiges Planungstool , mit dem Sie effizient Besprechungen mit Personen planen können, die völlig unterschiedliche E-Mail- und Agenda-Software verwenden. Bei einigen modernen Lösungen ist auch eine Zeitzonenanpassung integriert, was besonders nützlich ist, wenn Sie mit Kollegen in anderen Staaten oder Ländern zusammenarbeiten oder sich sogar mit Schwesteruniversitäten in Übersee abstimmen.

Die Terminplanungstechnologie ist unglaublich leistungsfähig, wenn sie mit Zeitblockierung kombiniert wird. Ein Professor kann beispielsweise eine Buchungsseite einrichten, über die Studenten Einzeltermine vereinbaren können, allerdings nur während der im Voraus zugewiesenen Sprechzeiten. Die besten Terminplanungstools nutzen auch maschinelles Lernen, um aus den Gewohnheiten der Benutzer zu lernen. Ein Lehrer könnte jeden Tag eine Stunde reservieren, um sicherzustellen, dass er Zeit für ein gesundes Mittagessen hat, und die KI wird diesen Zeitblock unter normalen Umständen beibehalten und das Zeitfenster nur im Notfall oder bei einer Anfrage in letzter Minute nutzen. Ebenso kann die KI lernen, dass Ihre üblichen 9-5-Bürozeiten einmal pro Woche auf 7 Uhr oder 21 Uhr ausgedehnt werden können, um mit Forscherkollegen in anderen Zeitzonen zu telefonieren.

*** Als die COVID-19-Zahlen in die Höhe schnellten und Millionen von Menschen in die Enge trieben, mussten die Bildungseinrichtungen von heute auf morgen umschwenken und ihren üblichen Präsenzunterricht in eine Online-Umgebung verlegen. Bildungsexperten sind der Meinung, dass dies ein Wendepunkt für das Fernlernen sein könnte. Viele Lehrkräfte und Studierende haben festgestellt, dass ihnen diese Erfahrung mehr Spaß macht, als sie erwartet hatten. Dieser erzwungene Wandel hat auch die früheren Stigmata, die dem virtuellen Klassenzimmer anhafteten, aufgedeckt und in Frage gestellt. Die Professoren sind nicht mehr an die Verfügbarkeit von Klassenzimmern oder Hörsälen gebunden, sondern können den Studenten die für sie günstigste Zeit für den Unterricht oder die Vorlesung vorschlagen. Die Zeit, die die Professoren einsparen, weil sie nicht mehr von Raum zu Raum gehen oder ein Flugzeug besteigen müssen, um einen Vortrag oder eine Gastvorlesung an einer anderen Universität zu halten, gibt ihnen die Möglichkeit, mehr Zeit mit ihren Studenten zu verbringen. Auch hier bieten Einzelgespräche, die über Konferenzsoftware abgehalten werden, mehr Verfügbarkeit und Flexibilität für Dozenten und Studenten.