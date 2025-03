Pædagogens mødeplan

Teknologi til planlægning er utrolig effektiv, når den kombineres med tidsblokering. En professor kan f.eks. oprette en booking page , som studerende kan bruge til at planlægge individuelle samtaler, men kun inden for forud tildelte kontortider. De bedste planlægningsværktøjer anvender også maskinlæring til at lære af brugernes vaner. En lærer kan blokere en time hver dag for at sikre sig, at han/hun har tid til en sund frokost, og AI'en vil bevare denne tidsblok under normale omstændigheder og kun bruge den i nødstilfælde eller hvis der kommer en anmodning i sidste øjeblik. På samme måde kan den kunstige intelligens lære, at din sædvanlige kontortid fra 9 til 5 timer kan udvides til kl. 7 eller 21 en gang om ugen, så du kan ringe med forskerkolleger i forskellige tidszoner.

*Empower remote learning.** *Da COVID-19-numrene i første omgang steg kraftigt og tvang millioner af mennesker til at blive låst ned, måtte uddannelsesinstitutionerne om natten omstille sig og omdanne deres sædvanlige undervisning fra ansigt til ansigt til et online-miljø. Insidere inden for uddannelsessektoren har sagt, at dette kunne være et vendepunkt for fjernundervisning. Mange lærere og studerende har opdaget, at de nyder oplevelsen mere, end de havde forventet. Denne tvungne ændring har også kastet lys over tidligere stigmatiseringer af det virtuelle klasseværelse og sat spørgsmålstegn ved disse holdninger. Professorerne er ikke længere begrænset af tilgængeligheden af klasseværelser eller forelæsningssale, men kan lade de studerende vælge det tidspunkt, der passer dem bedst til at holde undervisning eller forelæsninger. Den tid, som professorerne sparer ved ikke længere at skulle gå fra lokale til lokale eller stige om bord på et fly for at holde et foredrag eller en gæsteforelæsning på et andet universitet, giver dem mulighed for at tilbringe mere kvalitetstid med de studerende. Også her giver en-til-en-møder, der gennemføres via konferencesoftware, større tilgængelighed og fleksibilitet for både fakultetet og de studerende.