Co je to projektová schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to projekt?
Možná to zní trochu klišovitě, ale projekt je cokoli, čím ho chceš mít. V obchodním prostředí se však tento termín obvykle používá k popisu úkolu, který je třeba splnit. Například produktový tým může chtít vyvinout novou funkci a za tímto účelem vytvoří projekt.
Často se jedná o spolupráci více lidí a může jít o jeden velký projekt nebo o několik menších, které směřují k dosažení konečného cíle.
Mnoho firem má směsici krátkodobých a dlouhodobých projektů. Krátkodobé projekty mohou být například čtvrtletní úkoly, zatímco dlouhodobé projekty mohou představovat roční KPI.
Co se děje na projektové schůzce?
Nejprve si promysli, v jaké fázi projektu se tato schůzka koná. Pokud je schůzka na začátku, budeš chtít provést kolo představování a vysvětlit, o co jde. Pokud jde o kontrolní schůzku, můžeš přejít rovnou k věci.
Jakmile se všichni představí a případně proběhne i nějaká úvodní aktivita na prolomení ledů, bude se první schůzka věnovat rozsahu projektu. Co je třeba udělat? Kdo to udělá? Jaký je termín? K řízení těchto záležitostí se dobře hodí systém pro správu úkolů. Můžeš vytvořit p
Projekt jako hlavní úkol, přičemž každá jeho část je nastavena jako podúkol. Takhle je opravdu snadné sledovat, co se děje.
Co se týče samotné schůzky, dbej na to, aby měla jasnou strukturu. Pokud jde o pravidelnou poradu, ujisti se, že to účastníci vědí a jsou připraveni. Budou mít otázky, takže buď připraven na ně odpovědět a naslouchat nápadům, které by mohly pomoci zlepšit průběh projektu. Možná přijdou s něčím, na co jsi nepomyslel.
Měli byste také požádat o zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že je jasné, o co je žádáte, a pokud ne, zamyslete se nad tím, jak to v budoucích anketách objasnit.
Snaž se nikoho nenutit do něčeho, s čím se necítí dobře. Lidé, kteří se ztotožní s tím, čeho chceš dosáhnout, mají mnohem větší šanci dosáhnout lepších výsledků.
Jak plánuješ schůzky v rámci svého projektu?
Projekty mají nejrůznější podoby a rozsah, ale jedna věc zůstává stejná – je těžké dát lidi dohromady. Doodle to usnadňuje.
S skupinová anketa můžeš mít všechny schůzky svého projektu v kalendáři během chvilky. Stačí vybrat časové rozmezí, kdy máš volno, a poslat ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
S Doodle Professional můžeš do pozvánek na schůzky přidat své vlastní logo (skvělé pro projekty, na kterých spolupracuješ s klienty), zbavit se reklam a posílat připomenutí schůzek.
Neboj se, pokud se scházíš online – s Doodle můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které odešleš.
Doodle ti usnadní rychlé zorganizování projektové schůzky. Žádné e-mailové přepisy, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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