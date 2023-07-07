Live pol? S Doodle rychle sjednej schůzku
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Ach, ta proslulá překlep – všichni jsme je někdy udělali, dokonce i při hledání dokonalého řešení pro naše potřeby. Pokud jsi na tento příspěvek přišel při hledání výrazu „live pol“, nedělej si starosti. Chápeme, že pravděpodobně hledáš zázraky živých anket.
Dnes si přiblížíme výhody jejich využití pro tvé akce, schůzky a sběr zpětné vazby a ukážeme ti, jak se Doodle může stát tvým oblíbeným softwarem pro živé ankety.
„Život je příliš krátký na nudné schůzky“ – tak proč to s Doodle trochu neoživit?
Co jsou živé ankety?
Živé ankety jsou interaktivní systémy hlasování v reálném čase, které účastníkům umožňují poskytovat okamžitou zpětnou vazbu ohledně jejich dostupnosti pro schůzky, akce a prezentace.
Jsou účinným způsobem, jak zvýšit účast, protože podporují aktivní zapojení do stanovení času schůzky. Lidé budou mít pocit, že jejich přítomnost je důležitá a že na jejich názoru záleží.
Výhody používání živých anket jsou četné. Jednak mohou vést k větší angažovanosti, protože účastníci se cítí více zapojeni do výsledků.
Živé ankety navíc pomáhají zajistit, že se dostane ke slovu každý, a podporují tak inkluzivnější prostředí. Živé ankety také organizátorům umožňují okamžitě vyhodnotit dopad jejich obsahu nebo výkonu. Pokud například pořádáš sérii akcí a v pozdějších sezeních začne účast klesat, může to být tím, že účastníci nepovažují materiál za zábavný nebo užitečný.
Jak používat Doodle pro živé ankety
Doodle je tvá komplexní aplikace pro živé ankety, ideální pro různé situace, jako jsou ankety při živých akcích, online živé ankety a dokonce i živé ankety pro vzdělávací účely a pro průzkum trhu.
Vytvoření živé ankety s Doodle je hračka – stačí založit novou anketu, vybrat dny a časy, které chceš nabídnout jako možnosti, a rozeslat pozvánky účastníkům. Odkaz si buď zkopíruj, nebo nech Doodle, aby ho rozeslal za tebe.
Účastníci mohou hlasovat v reálném čase z jakéhokoli zařízení a Doodle bude výsledky ankety dynamicky aktualizovat.
Navíc se Doodle hladce integruje s oblíbenými kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar, Outlook a Apple Calendar, čímž zajišťuje hladké plánování a zefektivňuje celý proces.
Případové studie: Jak může Doodle zjednodušit plánování v praxi
Doodle se osvědčil jako nepostradatelný nástroj pro reálné situace, který pomáhá zefektivnit plánování a přispívá k úspěšným výsledkům uživatelů po celém světě.
Například na konferencích se živé ankety využívají k odhadu počtu účastníků a přizpůsobení programu jejich preferencím.
Ve třídách umožňují živé ankety pro vzdělávací účely pedagogům najít ten nejlepší čas na svolání studentů k improvizovaným lekcím. To znamená, že mohou zjistit, kolik lidí se zúčastní, a podle potřeby upravit plány výuky.
Na týmových schůzkách mohou kolegové využít funkci „v případě potřeby“, pokud se domnívají, že jejich přítomnost není důležitá. Jakmile je čas potvrzen, mohou si také nechat potvrzenou událost zapsat přímo do svého kalendáře.
Kromě živých anket nabízí Doodle i další funkce, které ti pomohou znovu převzít kontrolu nad svým dnem a automatizovat jeho průběh.
Doodle rezervační stránka ti umožňuje sdílet svůj rozvrh pouhými několika kliknutími. Stačí nastavit svou dostupnost a kdykoli se s někým potřebuješ setkat, sdílej odkaz. Skvělé je, že vždy budeš mít svůj čas pod kontrolou. Pokud chceš omezit počet schůzek za den nebo mít mezi nimi volno – stačí jen zapnout příslušná nastavení.
Pokud potřebuješ schůzku jeden na jednoho, pomůže ti Doodle 1:1. Ať už jde o pohovor nebo hodnocení výkonu zaměstnance, vyber si termíny, kdy máš volno, a pošli je osobě, se kterou se chceš setkat. Jakmile si vybere termín, automaticky se objeví v kalendářích vás obou. Už žádné zdlouhavé e-mailové výměny.
Doodle se také integruje s největším nástrojem pro videokonference na světě. Ať už jsi kdekoli na světě, schůzky by neměly být problém. Spoj se s Zoom, Google Meet, Webex nebo Microsoft Teams. Navíc díky Zapieru můžeš Doodle integrovat do svého pracovního postupu tisíci různými způsoby.
Závěrečná slova
Stručně řečeno, živé ankety nabízejí řadu výhod, od vyšší účasti a zapojení až po přehledy v reálném čase.
S Doodle jako softwarem pro živé ankety můžeš snadno vytvářet, spravovat a analyzovat interaktivní ankety pro jakoukoli příležitost. Tak do toho, vyzkoušej živé ankety a nech Doodle, aby ti to usnadnilo jako nikdy předtím.
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