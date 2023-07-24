Využij Apple Calendar a Doodle k snadnému plánování
Řízení našich nabitých rozvrhů může být bez správných nástrojů pro plánování téměř nemožný úkol. Ať už se snažíš domluvit schůzku s klientem na schůzku k projektu po týdnech snažení, nebo zajistit, abys měl dost času na to, aby se celá rodina sešla na grilování – je to těžké.
V době digitalizace budeš jen těžko hledat někoho, kdo v nějaké formě nepoužívá digitální kalendář. Je snadné pochopit proč. Pozvánka může obsahovat nejen všechny potřebné informace, ale také odkaz na mapu s trasou nebo důležité dokumenty k přečtení pro lepší přípravu.
Apple Calendar, dříve známý jako iCal, je jedním z nejpopulárnějších digitálních kalendářů na trhu a jedním z nejlepších nástrojů pro plánování pro tvůj rušný život.
Podívejme se, jak můžeš plně využít potenciál aplikace Apple Calendar a jaké výhody přináší její integrace s Doodle pro hladké plánování.
Jak funguje Apple Calendar
Apple Calendar je digitální kalendář, který uživatelům umožňuje plánovat a spravovat jejich rozvrhy.
Je k dispozici na všech zařízeních Apple a synchronizuje se mezi nimi, takže události lze přidávat nebo upravovat z jakéhokoli zařízení. S aplikací Apple Calendar můžeš nastavovat události, přidávat popisy, zvát ostatní, dostávat upozornění na nadcházející události, nastavovat připomenutí a mnoho dalšího.
Je to mnohem efektivnější než tradiční papírové kalendáře a také lépe přizpůsobitelné než jiné dostupné digitální kalendáře.
Plánování rozvrhu pomocí aplikace Apple Calendar
Teď už víš, o co jde. Jak to můžeš využít k plánování svého denního, týdenního a měsíčního rozvrhu?
Správné využití jeho možností může být velmi efektivní, pokud rozumíš tomu, jak jeho funkce používat. Nejprve vytvoř novou událost a vyber datum, čas a místo. Poté můžeš přidat název, popis a pozvat další účastníky.
Můžeš si také nastavit připomenutí události a přizpůsobit si upozornění tak, jak ti to nejlépe vyhovuje. Pokud se například chystáš na místo osobně, můžeš přidat dobu cesty, aby tvůj kalendář sledoval dopravní situaci a informoval tě, pokud budeš muset vyrazit dříve.
Tyto funkce Apple Calendar ti mohou usnadnit plánování a zvýšit tvou produktivitu.
Představujeme Doodle
Zjednodušeně řečeno, jde o nástroj pro plánování, který ti umožní během několika minut najít nejlepší termín pro schůzky nebo akce – ať už se jedná o dvě nebo 2000 osob.
Automatizací plánování a rezervace schůzek můžete zvýšit svou efektivitu a ušetřit si čas, který můžete věnovat důležitějším věcem, jako je pokrok ve vašem projektu nebo čas strávený s rodinou.
S Doodlemůžeš vidět dostupnost všech účastníků najednou a vybrat čas a datum, které vyhovuje všem. Navíc můžeš nastavit termíny pro odpovědi a posílat připomínky těm, kteří ještě neodpověděli.
Společné používání Apple Calendar a Doodle
Propojení Doodle s Apple Calendar ti může ušetřit spoustu času při plánování schůzek. Za prvé, pokud máš oba nástroje propojené, pokaždé, když si v jednom z nich naplánuješ schůzku, druhý to zohlední – takže nedojde k dvojímu zapsání schůzky a nebudeš muset přeskakovat mezi oběma nástroji.
A pokud potřebuješ uspořádat virtuální schůzku, je to také snadné. Řekněme, že propojíš svůj účet Doodle se službou Zoom. Pokud si naplánuješ schůzku a zapneš videokonferenci, Doodle automaticky přidá odkaz na schůzku do tvého kalendáře. Stačí se jen zúčastnit.
Chceš-li oba nástroje použít společně, vytvoř schůzku na Doodle a pozvi všechny potřebné účastníky. Jakmile všichni odpoví, vyber datum a čas, který vyhovuje všem. Doodle pak automaticky aktualizuje tvůj Apple Calendar o naplánovanou událost.
Závěrečné myšlenky
Apple Calendar i Doodle jsou skvělé nástroje pro plánování, ale v kombinaci mohou být ještě lepší.
Apple Calendar je výkonný digitální kalendář , který pomáhá plánovat a zefektivňovat každodenní činnosti, zatímco Doodle nabízí flexibilitu, rychlost a snadné použití při plánování schůzek nebo akcí.
Kombinace těchto dvou nástrojů představuje mimořádné řešení téměř jakéhokoli problému s plánováním.
Ušetři si tak až 45 minut týdně, abys se mohl soustředit na věci, na kterých opravdu záleží, a propoj si ještě dnes svůj Apple Calendar s Doodle. Je to zdarma a nemusíš ani zadávat údaje o své kreditní kartě.
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