Jak naplánovat schůzku v Microsoft Teams
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš průvodce plánování a účasti na schůzce v aplikaci Microsoft Teams.
Krok 1: Jak naplánovat schůzku
Pokud používáš Microsoft Teams, můžeš schůzky vytvářet přímo v aplikaci. To znamená, že nemusíš neustále přecházet do své e-mailové schránky a zpět.
Chceš-li začít, přejdi do aplikace Microsoft Teams a klikni na „Calendar“.
Vyber „+ Nová schůzka“ a objeví se okno. Zadej název schůzky a vyber datum a čas. Pokud chceš, můžeš přidat i další informace.
Pokud chceš, aby se schůzka opakovala, klikni na „Does not repeat“ a rozhodni se, jak často ji chceš pořádat.
Dále přidej lidi, které chceš pozvat, nebo pokud chceš pozvat celou skupinu, můžeš vybrat možnost „Add channel“, čímž pozveš všechny její členy.
Až bude vše vypadat v pořádku, klikni na „Send“ a schůzka se objeví ve tvém kalendáři.
Krok 2: Připojení se k schůzce
Přejdi do aplikace Microsoft Teams a klikni na „Calendar“.
Přejdi na schůzku, které se hodláš zúčastnit, a klikni na „Join“.
Před připojením budeš mít možnost zkontrolovat si mikrofon a kameru. To se vždycky vyplatí.
Až budeš připraven, vyber možnost „Join now“.
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