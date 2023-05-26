Jak propojit jeden nebo více kalendářů s Calendly
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš návod na integraci nástroje pro plánování schůzek Calendly s digitálními kalendáři, jako jsou Outlook a Google Calendar.
Krok první: Můžeš propojit svůj kalendář?
Calendly se propojuje s Googlem, Office 365, Outlookem, iCloudem a Microsoft Exchange.
Pokud tvůj kalendář nepatří mezi tyto nástroje, je nepravděpodobné, že ho budeš moci synchronizovat.
Krok druhý: Najdi svůj kalendář
Přejdi na stránku „Propojení s kalendářem“, kterou najdeš v pravém horním rohu svého ovládacího panelu.
Jakmile se sem dostaneš, najdi nástroj pro kalendář, který používáš, a klikni na „Connect“.
Můžeš přidat až šest kalendářů, pokud jich používáš více nebo máš oddělený kalendář pro práci a soukromý život.
Krok třetí: Připoj se
Když klikneš na „Connect“, budeš se muset přihlásit ke svému poskytovateli kalendáře.
Možná budeš požádán, abys Calendly povolil přístup k určitým nastavením. Pokud to neuděláš, nebudeš moci propojit svůj kalendář.
Dále budeš muset nastavit, co má Calendly dělat. Nejprve se rozhodni, ve kterých kalendářích chceš kontrolovat kolize. Poté se rozhodni, do kterých kalendářů chceš přidávat nové události.
Můžeš zkontrolovat libovolný počet kalendářů, ale nové události lze přidávat pouze do jednoho z nich.
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