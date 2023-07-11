Vezmi svůj den do vlastních rukou díky plánování s Doodle a Google
Google Calendar je jedním z nejpoužívanějších digitálních diářů na světě a díky Doodle můžeš své plánování na vyšší úroveň. Spojením dvou nejoblíbenějších bezplatných online nástrojů pro plánování vám umožní znovu získat kontrolu nad svým dnem, vyhnout se kolizím v rozvrhu a zvýšit produktivitu.
Doodle je nativně integrován s Googlem, takže se můžete scházet kdekoli na světě a tvůj kalendář bude spravován automaticky. Nemusíš se starat o sledování všech svých událostí.
Google Calendar vyniká ve svém vlastním ekosystému – potíže nastávají, když se tvoje schůzky neomezují jen na něj. Pokud pozvánky stále přecházejí do Outlooku nebo Apple Calendar, přečti si o 3 situacích, kdy ti tvůj kalendář přestane stačit.
Jak se Doodle a Google Calendar vzájemně doplňují
Chceš-li začít, vytvoř si bezplatný účet Doodle a propoj ho se svým Google Calendar . Můžeš to provést v nastavení svého účtu Doodle. Jakmile bude propojení hotové, všechny události, které zorganizuješ přes Doodle, se automaticky zobrazí ve tvém kalendáři.
Díky rezervační stránce můžeš lidem poslat odkaz a oni si mohou vybrat termíny schůzek, které jsi předem vybral. Nejenže to automatizuje tvé plánování ale také ti dává kontrolu. Jakmile je termín vybrán, uvidíš ho v Google. S účtu Doodle Professional můžete vytvořit libovolný počet rezervačních stránek. To se hodí, pokud chcete spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
skupinové ankety lze také synchronizovat s Google Calendar. Vytvoř rychlý průzkum , abys našel čas, který vyhovuje všem, potvrď událost a Doodle ji přidá do tvého kalendáře.
Změna termínu je také snadná
Nejen rezervace je snadná, ale i změna termínů je hračka.
Řekněme, že si někdo rezervoval termín na tvé rezervační stránka. Zjistil, že má kolizi, a potřebuje termín změnit. Žádný problém. Pokud si termín přeplánuje, Doodle mu umožní vybrat pouze volný termín, který ti vyhovuje. Jakmile to udělá, aktualizujeme tvůj Google Calendar.
S aplikací Doodle pro plánování schůzekuž nikdy nebudeš muset vést ty trapné rozhovory o tom, že v novém termínu nemáš čas. Vždy ti to bude vyhovovat.
A co bezplatný nástroj pro tvorbu anket?
Neboj se, díky propojení tvého účtu Doodle s Google Calendar se při vytvoření ankety a potvrzení termínu automaticky zobrazí v tvém kalendáři.
Skupinové ankety patří k nejoblíbenějším způsobům, jak se domluvit na společném termínu bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Jejich vytvoření je navíc velmi jednoduché. Zadej název, místo konání a případné poznámky k události, o kterých bys chtěl, aby účastníci věděli. Poté přidej časy, kdy máš čas. Nezapomeň uvést spoustu možností, aby bylo plánování čas, který vyhovuje všem, ještě snazší.
Na závěr si anketu přizpůsob tak, abys dosáhl požadovaných výsledků. Vyber možnost „ano“, „ne“ nebo v případě potřeby omez možnosti účastníků či nastav anketu jako skrytou. Skryté ankety jsou skvělé, pokud chceš zachovat anonymitu účastníků. K dispozici je také několik možností v Doodle Professional , jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace.
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