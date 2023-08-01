Bezplatný software pro hlasování: jak vytvořit svou první anketu na Doodle
Chceš vytvořit bezplatnou anketu? Snažíš se zorganizovat schůzku nebo akci a zjistit, kdy mají tvoji kolegové nebo přátelé čas? Nebo prostě chceš vytvořit anketu a sdílet ji s přáteli? Pak už nehledej dál – Doodle je to pravé!
S Doodle je snadné vytvořit rychlý průzkum a sdílet ji se svými kontakty, ale je to také zcela zdarma! Zapomeň na zdlouhavé chatové konverzace nebo hromadné e-maily a získej rychlé, jasné a stručné výsledky pomocí Doodle.
Začni s bezplatným online hlasovacím softwarem Doodle
Vytvoření online ankety s Doodle vyžaduje jen pár jednoduchých kroků. Postup je následující:
Chceš-li si vytvořit účet, stačí zadat svou e-mailovou adresu a heslo podle vlastního výběru, počkat pár vteřin, než ti přijde e-mail s aktivací účtu, a poté účet aktivovat. Pro ještě rychlejší a okamžitý přístup se můžeš jednoduše přihlásit pomocí svého účtu na Facebooku nebo Google. Je sice možné vytvářet ankety i bez registrace účtu, doporučujeme ti však registraci, abys měl přehled o všech svých anketách.
Vytvoř si svou první anketu
Nejprve spusť svou anketu na Doodle výběrem možnosti „vytvořit Doodle“ v horní části stránky. V prvním formuláři uvidíš pole pro zadání názvu schůzky, místa konání a případných poznámek. Zde použijeme „Zasedání představenstva“. Místem konání jsou „naše kanceláře“ a přidali jsme malou poznámku, aby si účastníci předem prošli program. Což je vždy dobrý nápad!
Pokud chceš vytvořit průzkum nebo rozeslat dotazník, můžeš ve druhém kroku zvolit možnost „text“ a přidat libovolné otázky. Pro únorové zasedání představenstva nezapomeň přidat několik časových variant, aby si účastníci mohli vybrat ten nejvhodnější termín. Můžeš také přidat možnosti celodenních schůzek, pokud to potřebuješ.
Ve 3. kroku najdeš všechna důležitá nastavení pro vytvoření ankety Doodle. Můžeš například zvolit odpovědi „ano“, „ne“, „podle potřeby“, omezené možnosti nebo nastavit, aby byla anketa Doodle skrytá. Zde také uvidíš několik možností služby Doodle Premium, jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace. Účty Doodle Premium navíc nabízejí možnosti brandingu, takže můžeš do všech svých pozvánek přidat své logo a firemní barvy.
V kroku 4 zadej své jméno a e-mail a poté pošli vytvořený Doodle svým hostům. Stačí do pole zadat jejich e-mailové adresy a rozeslat pozvánky. Oni mohou hlasovat pro termíny, které se jim líbí, a během několika minut najdeš ten nejlepší čas pro vaši schůzku. Vyber konečné datum a uzavřete hlasování, abyste o tom informovali všechny. Doodle je nejlepší způsob, jak plánovat schůzky!
Jsou ankety na Doodle zdarma?
Vytváření anket na Doodle je zcela zdarma. Pokud pomocí Doodle vytváříš hodně anket nebo průzkumů, rozhodně doporučujeme si založit účet. Jakmile si účet vytvoříš, můžeš synchronizovat svůj kalendář a adresáře, abys mohl lépe spravovat své termíny a pozvánky. Při vytváření a účasti v anketách si můžeš současně prohlížet svůj kalendář, abys si nenaplánoval příliš mnoho schůzek najednou. Všechny tvé ankety v Doodle také sledujeme na přehledném ovládacím panelu.
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