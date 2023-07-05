Doodle v Calendly: Srovnání skupinových anket
Jsou to dvě největší jména v oblasti plánování schůzek, ale kdo zvítězí, když jde o to dát dohromady skupinu lidí? Je nepochybné, že obě služby usnadňují plánování čas s lidmi, ale dokáže ti jeden z nich ušetřit více času a v konečném důsledku i peněz než ten druhý? Pojďme to zjistit.
Kdo jsou Doodle a Calendly?
Doodle existuje od roku 2007, kdy jej založili dva švýcarští studenti Michael Näf a Paul E. Sevinç. Hledali pohodlnější způsob, jak se s lidmi domluvit, aniž by museli posílat jednu e-mailovou zprávu za druhou.
Povzbuzeni raným úspěchem – zejména na univerzitách – proměnili oba svůj nástroj v podnik a vznikl Doodle. Společnost byla založena ve Švýcarsku, rychle si zajistila financování a do roku 2009 uvedla na trh prémiovou verzi svého produktu.
Doodle od té doby dále rostl a v roce 2014 se stal součástí skupiny TX Group. Nyní každoročně obsluhuje přes 360 milionů uživatelů. To je přibližně 54 rezervovaných schůzek každou minutu.
Společnost Calendly založil Tope Awotona v roce 2013. Stejně jako zakladatelé Doodle hledal jednodušší způsob, jak dát lidi dohromady, aniž by to vyžadovalo spoustu korespondence.
Zpočátku se jednalo o produkt typu freemium, ale v roce 2014 byla uvedena na trh prémiová verze.
Stejně jako Doodle nabízí i tato služba na výběr řadu různých typů schůzek, včetně rezervační stránka a řešení pro skupinové plánování.
Co obě společnosti nabízejí pro sjednocení skupin?
Oba nástroje nabízejí podobné funkce, pokud jde o organizování schůzek s velkým počtem lidí.
Doodle byl vytvořen proto, aby spojoval skupiny lidí. Skupinová anketa usnadňuje najít vhodný termín. Stačí vytvořit anketu, vybrat termíny, kdy máš čas nebo které chceš nabídnout, a poslat ji účastníkům. Ti si pak vyberou termín, který jim vyhovuje. Většina lidí odpoví během několika minut.
S Doodle můžeš také propojit svůj digitální kalendář. Jakmile je událost potvrzena, automaticky se objeví ve tvém diáři. Už nikdy nebudeš mít dvojí rezervaci, protože Doodle vždy rozpozná kolizi termínů. Pokud při plánování schůzky propojíš svůj kalendář, uvidíš potvrzené události a vyvaruješ se tak případnému překrývání termínů.
Pokud se se svou skupinou scházíte virtuálně, Doodle se dá nativně integrovat s většinou nástrojů pro videokonference. To znamená, že stačí nastavit jako místo konání svůj oblíbený nástroj a odkaz se přidá automaticky.
Na Doodle si můžeš zcela zdarma vytvářet skupinové schůzky, ale pokud chceš plánování na vyšší úroveň, Doodle Professional nabízí několik skvělých výhod navíc, jako je vlastní branding a možnost nastavit termíny.
Calendly umožňuje skupinám se také scházet. Díky funkci „Meeting Polls“ (Ankety o schůzkách) můžeš najít vhodný termín pro schůzku s více lidmi. Sledování výsledků může být poněkud složité, ale po krátkém prozkoumání ovládacího panelu je najdeš.
Kromě anket v rámci schůzek nabízí Calendly také nástroj Skupinové události, kde si můžeš domluvit schůzku s více lidmi. Tato funkce je k dispozici v plánech Premium od 8 dolarů měsíčně.
Podobně jako u Doodle můžeš aktivovat videokonference a propojit svůj kalendář, aby ti byla rezervovaná událost zablokována a nedošlo k dvojímu zapsání.
Jak to vypadá vedle sebe?
Doodle
Snadné použití:
Založit skupinovou anketu na Doodle je naprosto snadné. Stačí kliknout na „Vytvořit Doodle“, vybrat „Skupinová anketa“ a zadat své údaje. Od začátku do konce to nezabere víc než pár minut.
Funkce:
Díky skupinovým anketám Doodle můžeš shromáždit libovolný počet lidí na jakoukoli událost – ať už virtuálně, nebo osobně.
Propoj svůj kalendář
Integruj videokonference
Doplněk pro Outlook k plánování přímo z tvé doručené pošty
Nastav termíny a připomenutí
Skrýt informace o účastnících
Přidej vlastní branding a logo
Pro vedoucí týmů: prohlédni si statistiky a přehledy
Cena:
V rámci plánu Free si můžeš vytvořit libovolný počet skupinových anket. Plán Doodle Professional začíná na 6,95 $ měsíčně a nabízí větší kontrolu nad automatizací tvého rozvrhu díky neomezenému počtu rezervačních stránek a 1:1.
Calendly
Snadné použití:
Chvíli trvá, než přijdeš na to, jaký typ schůzky je ten správný. Přidávání informací je poté relativně jednoduché, i když vyhledávání výsledků je trochu matoucí.
Funkce:
Skupinové ankety ti také umožňují najít vhodný termín pro setkání skupiny lidí – ať už virtuálně, nebo osobně.
Propoj svůj kalendář
Integruj videokonference
Přidat omezené logo
Cena:
Plán Calendly Basic je zdarma a umožňuje ti vytvářet ankety k schůzkám. Pro nástroj Skupinové události potřebuješ plán Calendly Essentials, jehož cena začíná na 8 $. Pro funkce, jako jsou připomenutí schůzek, potřebuješ plán Professional, jehož cena začíná na 12 $.
Co si o tom myslí uživatelé?
Když jsme mluvili se zákazníky, řekli nám, že Doodle je uživatelsky přívětivější, pokud jde o skupinové ankety.
Uživatelé služby Doodle ocenili, jak snadno se v ovládacím panelu orientuje. Nalezení nástroje pro skupinovou anketu a vytvoření události bylo intuitivní a v případě potřeby bylo snadné provést úpravy. To bylo obzvláště důležité pro uživatele, kteří uvedli, že hlavním důvodem pro automatizaci svých rozvrhů byla úspora času.
Správci týmů uvedli, že se jim líbí možnost stahovat přehledy z administrátorské konzole Doodle, díky čemuž snadno zjistí, kolik schůzek mají jejich přímí podřízení.
U Calendly měli někteří pocit, že organizování skupinových schůzek není tak snadné jako u Doodle. Vzhledem k velkému výběru různých typů schůzek nebylo vždy jasné, který z nich je ten správný.
Frustraci vyvolávala také skutečnost, že nebylo možné vytvářet skupinové schůzky stejným způsobem jako na Doodle. Někteří uživatelé například uvedli, že vyhledání výsledků ankety ke schůzce trvalo nějakou dobu, zatímco na Doodle se výsledky po zveřejnění okamžitě zobrazí na nástěnce.
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