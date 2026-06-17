Jak naplánovat předzasedací schůzku předsedy představenstva / generálního ředitele: Průvodce pro výkonného asistenta
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Synchronizace předsedy představenstva a generálního ředitele před zasedáním představenstva je pravidelná schůzka jeden na jednoho, která se koná několik dní před každým zasedáním představenstva a poskytuje předsedovi a generálnímu řediteli soukromý kanál k dohodnutí priorit programu, identifikaci vznikajících rizik a sjednocení sdělení před zasedáním celého představenstva. Když mají oba vedoucí pracovníci kalendáře zaplněné z 80 %, stává se i 60minutový termín předmětem vyjednávání. Rezervační stránka Doodle zobrazuje pouze skutečně volné termíny předsedy, takže asistent generálního ředitele může termín rezervovat za méně než minutu. Výsledek: schůzka k předběžné koordinaci před zasedáním představenstva se objeví v kalendářích obou stran ještě předtím, než týden v obou kancelářích nabere plné obrátky.
🎯 Proč se synchronizace před nástupem do představenstva stále zpožďuje
Synchronizace předsedy představenstva a generálního ředitele před zasedáním představenstva se odehrává na křižovatce dvou nejnabitějších rozvrhů v jakékoli organizaci. Předseda žongluje s hovory ve výborech, rozhovory s investory a cestováním. Generální ředitel má stejně nabitý program schůzek s vedoucím týmem, vztahů s investory a provozních revizí. Když se výkonný asistent předsedy snaží e-mailem najít společný termín, může se vlákno protáhnout na tucet zpráv napříč třemi časovými pásmy, než se termín potvrdí, a do té doby zbývá na schůzku před zasedáním představenstva často už jen 48 hodin.
Problém je strukturální, ne osobní. Ani jeden z vedoucích není obtížný. Výkonný asistent předsedy prostě nemá spolehlivý přehled v reálném čase o tom, kdy je předseda skutečně volný a kdy má předběžnou rezervaci. Zaslání seznamu navrhovaných termínů znamená, že asistent pouze hádá, a každý nesprávný odhad vyvolá další kolo odpovědí. Koordinace mezi předsedou představenstva a generálním ředitelem před zasedáním si zaslouží lepší mechanismus než řetěz e-mailů.
Existuje také problém s konzistencí. Když se synchronizace zpozdí nebo zkrátí na 20 minut, předseda a generální ředitel přicházejí na zasedání představenstva méně sehraní. Překvapení v programu, nevyřešené napětí a momenty mimo scénář v zasedací místnosti často souvisejí s předzasedací synchronizací, která se nikdy neuskutečnila nebo proběhla příliš pozdě. Pro výkonného asistenta předsedy není zajištění hladkého průběhu této schůze jen administrativní zdvořilostí; je to odpovědnost v rámci správy a řízení společnosti.
🛠 Přístup Doodle pro tento konkrétní případ použití
Správným nástrojem pro předzasedací koordinaci předsedy představenstva a generálního ředitele je rezervační stránka Doodle. Asistentka předsedy představenstva nastaví rezervační stránku na účtu předsedy, nakonfiguruje ji tak, aby zobrazovala pouze 60minutové časové úseky během potvrzených volných časů předsedy, a sdílí odkaz přímo s asistentkou generálního ředitele. Asistent generálního ředitele otevře odkaz, uvidí dostupné časy ve svém vlastním časovém pásmu (automatická detekce časového pásma v Doodle se o převod postará sama) a rezervuje si termín. Žádná e-mailová korespondence. Žádná tabulka. Žádné telefonické honičky.
Rezervační stránka Doodle je propojena s Google Calendar, Microsoft Outlookem a Apple Calendar, takže stávající závazky předsedy se načítá v reálném čase. Časový úsek, který vypadá volně v úterý v 9 hodin ráno, zmizí ze rezervační stránky v okamžiku, kdy se tam objeví jiná schůzka. Asistentka předsedy nemusí nic ručně aktualizovat; díky integraci s kalendářem je stránka nepřetržitě aktuální.
Rezervační stránka Doodle také podporuje časové rezervy mezi schůzkami, což je důležité pro vedoucího pracovníka, jehož rozvrh neposkytuje žádný přirozený prostor k nadechnutí. Asistentka předsedy představenstva může nastavit 15minutovou rezervu před a po časovém úseku určeném pro synchronizaci před zasedáním představenstva, aby předseda nikdy neodešel z jedné schůzky a rovnou nenastoupil do rozhovoru s generálním ředitelem, aniž by měl chvilku na přípravu. Jakmile asistent generálního ředitele schůzku zarezervuje, obě strany obdrží potvrzovací e-mail a schůzka se objeví v obou kalendářích s již vloženým odkazem na videokonferenci. Doodle podporuje služby Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže je pokryta jakákoli platforma, kterou organizace používá.
U prémiových účtů může výkonný asistent předsedy přidat na rezervační stránku logo předsedy a jeho primární barvu, čímž pozvánka získá elegantní vzhled v souladu s firemní identitou, který odpovídá postavení zúčastněných vedoucích pracovníků.
⚙️ Provozní podrobnosti pro asistenta předsedy
Nastavení rezervační stránky pro předzasedací synchronizaci předsedy představenstva / generálního ředitele trvá při prvním použití zhruba deset minut. Zde je praktický postup.
Nejprve si asistentka předsedy vytvoří účet Doodle (účet Doodle je nutný k vytvoření a správě rezervační stránky) a propojí kalendář předsedy. Doodle načte stávající události a automaticky zablokuje příslušné časy.
Za druhé, asistent nastaví délku časového úseku na 60 minut a určí časové okno tak, aby odpovídalo preferovaným schůzkovým hodinám předsedy, obvykle v dopoledních hodinách během dvou nebo tří dnů v týdnu před každým zasedáním představenstva. Úzké časové okno snižuje únavu z rozhodování u asistenta generálního ředitele a signalizuje, že synchronizace před zasedáním představenstva je prioritou, nikoli žádostí s otevřeným koncem.
Za třetí, asistent přidá vlastní úvodní otázku pomocí funkce pro úvodní otázky na rezervační stránce Doodle. Jednoduchá výzva, jako například „Potvrď prosím datum zasedání představenstva, ke kterému se tato synchronizace vztahuje“, poskytne kanceláři předsedy okamžitý orientační bod při kontrole záznamu v kalendáři.
Za čtvrté, asistent zkopíruje odkaz na rezervační stránku a pošle jej výkonnému asistentovi generálního ředitele s krátkou poznámkou vysvětlující, že odkaz zobrazuje aktuální dostupnost předsedy. Od tohoto okamžiku má rezervaci na starosti kancelář generálního ředitele. Výkonný asistent předsedy již nemusí iniciovat každý cyklus plánování; odkaz lze znovu použít pro každou synchronizaci před zasedáním představenstva v kalendáři správy a řízení.
E-mailová připomínka od Doodle se automaticky odešle oběma stranám před schůzkou, čímž se snižuje riziko, že se schůzka předsedy představenstva nebo generálního ředitele před zasedáním představenstva ztratí mezi aktuálními body programu. Připomínky jsou zasílány e-mailem a nevyžadují žádné další nastavení ze strany asistenta předsedy představenstva.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro předsedu představenstva / generálního ředitele před zasedáním představenstva
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Čtvrtletní koordinační hovor k přípravě zasedání představenstva
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Předseda představenstva a generální ředitel se před čtvrtletním zasedáním představenstva shodnou na prioritách programu.
Posouzení rizik a komunikace před zasedáním představenstva
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Předseda představenstva a generální ředitel před zasedáním projednají klíčová rizika a dohodnou se na komunikaci směrem k představenstvu.
Mimořádná informační schůzka k aktuálním otázkám před zasedáním představenstva
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Naléhavá informace pro předsedu a generálního ředitele o nejnovějších záležitostech před zasedáním představenstva.
Podrobný rozbor roční strategie před zasedáním představenstva
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Rozšířené setkání předsedy a generálního ředitele ke sladění roční strategie před projednáním v celém představenstvu.
Zapracování nových členů představenstva – porada před zasedáním
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Předseda a generální ředitel před zasedáním koordinují přístup k zapracování nových členů představenstva.
✅ Co Doodle nabízí předsedovi představenstva / generálnímu řediteli pro koordinaci před zasedáním představenstva
Možnosti
Doodle
Poznámky
Rezervační stránka s kalendářem dostupnosti v reálném čase
🟩
Propojuje se s Google Calendarem, Microsoft Outlookem a Apple Calendarem
Automatická detekce časového pásma pro synchronizaci mezi různými lokalitami
🟩
Automaticky převádí časy pro asistentku generálního ředitele
Odkaz na videokonferenci v potvrzovacím e-mailu
🟩
Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams
Nech si mezi schůzkami časovou rezervu
🟩
Nastavitelné na rezervační stránce
Vlastní úvodní otázky na rezervační stránce
🟩
Hodí se pro zaznamenání referenčních dat zasedání představenstva
Rezervační stránka s firemním logem a primární barvou
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
🔜
V plánu
❓ Často kladené otázky
Otázka: Může výkonný asistent předsedy nastavit rezervační stránku jménem předsedy, aniž by se předseda musel opakovaně přihlašovat? Odpověď: Ano. Asistent předsedy vytváří a spravuje rezervační stránku z účtu předsedy na Doodle. Jakmile je propojena integrace s kalendářem a jsou nakonfigurována časová okna pro rezervace, stránka funguje bez dalšího zásahu ze strany předsedy. Asistent ovládá všechna nastavení a může kdykoli aktualizovat dostupná časová okna.
Otázka: Co se stane, pokud se kalendář předsedy zaplní poté, co již byl odkaz na rezervační stránku odeslán do kanceláře generálního ředitele? Odpověď: Jelikož rezervační stránka čte propojený kalendář předsedy v reálném čase, jakákoli nová událost, která se v kalendáři předsedy objeví, automaticky odstraní daný termín z dostupných možností. Asistent generálního ředitele uvidí pouze časy, které jsou skutečně volné, takže nehrozí riziko dvojí rezervace.
Otázka: Je nutné ručně přeplánovat synchronizaci předsedy představenstva / generálního ředitele před zasedáním představenstva v každém cyklu správy a řízení? Odpověď: Ne nutně. Asistent předsedy představenstva může využít funkci automaticky se opakujících událostí v Doodle a nastavit schůzku před zasedáním představenstva jako opakující se událost. Pro organizace s pevným kalendářem zasedání představenstva to znamená, že se schůzka opakuje automaticky, aniž by asistent musel pokaždé znovu posílat odkaz na rezervační stránku.
Otázka: Které videokonferenční platformy podporují potvrzení schůzky pro synchronizaci před zahájením? Odpověď: Rezervační stránka Doodle podporuje Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Asistent předsedy vybere při nastavení preferovanou platformu a odkaz na konferenci se automaticky vloží do potvrzovacího e-mailu zaslaného jak předsedovi, tak kanceláři generálního ředitele.
👉 Jsi připraven zjednodušit si synchronizaci před zasedáním představenstva pro předsedu představenstva / generálního ředitele?
Výše uvedené šablony poskytují asistentovi předsedy představenstva hotový výchozí bod pro každý scénář synchronizace před zasedáním představenstva, od standardního 60minutového čtvrtletního sladění až po 90minutové podrobné probrání strategie. Nastav si rezervační stránku jednou, sdílej odkaz s kanceláří generálního ředitele a nech oba vedoucí pracovníky soustředit se na rozhovor, nikoli na koordinaci. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021