Doodle, nejlepší nástroj pro plánování tvého příštího průzkumu dostupnosti
Organizace ankety o dostupnosti pouze pomocí e-mailu může být složitý a frustrující úkol, který s sebou nese zbytečné výměny zpráv.
Naštěstí nejmodernější nástroje pro plánování schůzek nyní nabízejí uživatelsky přívětivé řešení, které umožňuje jednoduché a efektivní plánování schůzek. Navrženo s ohledem na všestrannost, Doodle plní mnoho organizačních úkolů, které pomáhají koordinovat plánování a zajišťují plynulejší průběh prodejního procesu.
Proces prodeje
Kompatibilita aplikace Doodle s jinými aplikacemi zajišťuje jednoduchou a plynulou obchodní komunikaci. Lze ji synchronizovat s oblíbenými prohlížeči, jako jsou Safari, Google Chrome, Firefox, Edge a Opera, a zároveň komunikovat s platformami, jako jsou Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar a Zoom.
Možnosti přizpůsobení plánování zahrnují i obzvláště užitečnou funkci Doodle zvanou „rezervační stránka“, díky níž mohou obchodní zástupci posílat klientům e-maily s odkazem na své kalendáře. To umožňuje zaměstnancům nabídnout výběr z několika časových termínů, z nichž si klient nebo potenciální zákazník může vybrat ten, který mu vyhovuje. Klient, který nese odpovědnost za své vlastní volby, se cítí uvolněně a má pocit, že má proces pod kontrolou, a zároveň těží z jeho jednoduchosti.
Rezervační stránka je užitečným nástrojem také v pokročilé fázi prodeje, kdy může být výhodné nabídnout klientovi následnou schůzku v krátkém časovém horizontu s omezeným počtem termínů. To často vytváří psychologickou výhodu, kdy je zákazník motivován k akci v příjemné atmosféře naléhavosti, což posouvá prodej vpřed. Díky pečlivému plánování prodejních schůzek mohou obchodní konzultanti díky vyšší efektivitě oslovit více potenciálních zákazníků a provádět spolehlivé následné kontakty. Tímto způsobem se potenciální zákazníci cítí zapojeni a je mnohem pravděpodobnější, že uzavřou obchod.
Hodnocení zaměstnanců
Doodle je stejně užitečným nástrojem pro hodnocení zaměstnanců, ať už jde o start-upy, nebo větší korporace. Časové omezení však představují neustálý problém, který zaměstnancům ztěžuje účast na hodnotících schůzkách. Pro někoho jako je podnikatel, který má na svém „seznamu úkolů“ 1001 věcí, aby mohl pokročit se spuštěním svého projektu, je tento problém ještě umocněn.
Naštěstí existuje řešení v podobě výběru anket Doodle, které lze zaslat zaměstnancům s nabídkou termínovaných schůzek, avšak nastavených s dostatečným časovým předstihem, aby je zaměstnanci mohli lépe dodržet.
Doodle nabízí flexibilitu synchronizace s většinou kalendářových aplikací, ať už v telefonu, nebo na počítači. Díky tomu je komunikace jednoduchá, což usnadňuje vytváření a udržování schůzek mnohem spolehlivější. Chyby, které vznikají při přepínání mezi různými aplikacemi, jsou eliminovány.
Lidské zdroje
Nábor je ze své podstaty subjektivní proces, který vyžaduje značný lidský vklad, aby byl efektivní. Obvykle se na každém kroku náborového cyklu podílí řada stran, a proto je příspěvek každé osoby důležitou součástí celkového rozhodnutí.
V rámci náborového procesu jsou uchazeči nejprve pozváni na pohovor a podrobeni internímu posouzení. Následně jsou hodnoceni pro účely externího schválení, kdy je musí schválit představenstvo. Průběžné sledování jednotlivých kroků náborového procesu zajišťuje přesnost a kontinuitu pro všechny zúčastněné strany.
Doodle 1:1 je ideální nástroj pro správu jednotlivých kol náborového . Náborář jednoduše nabídne výběr časových termínů, ze kterých si uchazeč může vybrat. Jakmile je termín rezervován, již není viditelný – tím se zabrání nepříjemnému dvojímu rezervování.
Propojujeme velké i malé týmy v podnicích a organizacích
Doodle byl navržen s důrazem na univerzálnost. Odstraňuje frustraci a komplikace spojené s domlouváním schůzek a díky své široké kompatibilitě umožňuje uživatelům rychle a snadno synchronizovat svůj vlastní software pro plánování s touto aplikací.
Celkovým cílem Doodle je nejen zjednodušit pracovní postupy, ale také je urychlit díky efektivním plánováním schůzek. Nabízí několik přizpůsobitelných řešení pro plánování, která jsou natolik univerzální, že se hodí jak pro skupinové schůzky, tak pro individuální schůzky. Funkce připomenutí, pokud je nastavena na automatický režim, bude pozvané osoby průběžně vyzývat, aby potvrdili svou účast.
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