Synchronizuj svůj kalendář s Doodle Professional
Aby byly tvé úkoly vždy aktuální, není nic lepšího než si vést dobře zorganizovaný diář nebo kalendář.
Samozřejmě, když jsme na několika místech, ještě více nám pomůže možnost mít kalendář uložený na internetu. Několik poskytovatelů ti nabízí možnost vytvořit si bezplatné kalendáře, které se synchronizují přes internet, což ti umožňuje přístup z jakékoli platformy, kterou používáš, ať už je to počítač, smartphone nebo tablet. Ideální řešení, když nemáme čas sedět v kanceláři a ručně zadávat každou změnu, která se objeví.
Různí lidé používají různé kalendáře z různých důvodů, například Outlook pro práci nebo Google Calendar pro osobní záležitosti. Někteří dokonce používají sociální sítě jako Facebook ke sledování událostí.
Jak tedy udržet vše na jednom místě? Právě k tomu slouží Doodle. Usnadňuje synchronizaci vašich rozvrhů zdarma nebo zefektivní organizaci ve firmě díky účtu Doodle Professional.
Jak propojit svůj bezplatný diář s Doodle
Funkce Skupinových anket, Rezervační stránka a 1:1 v Doodle můžeš používat zdarma.
Díky doplňkovým funkcím účtu Doodle Professional můžeš zdarma synchronizovat svůj kalendář a adresář, odstranit reklamy, přidat vlastní branding a propojit své oblíbené nástroje pro videokonference.
Jakmile se přihlásíš do Doodle, přejdi do nastavení a propoj svůj kalendář. Máš možnost propojit svůj bezplatný účet s adresářem Google a iCloud a tvé kontakty se tak snadno a rychle synchronizují.
Pamatuj, že Doodle nikdy nebude posílat spam tvým kontaktům.
Díky synchronizaci kontaktů stačí příště, až budeš chtít vytvořit anketu nebo hlasování, domluvit schůzku nebo najít nejvhodnější termín setkání s přáteli a rodinou, jen několika kliknutími snadno odeslat e-maily hostům.
Díky tomu, že máš svůj bezplatný osobní plánovač, kalendář a seznam kontaktů na jednom místě, je snadné organizovat si denní úkoly, sladit volný čas s povinnostmi a vždy si najít čas na setkání s kolegy, přáteli nebo rodinou bez jakéhokoli stresu.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021