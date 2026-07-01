Doodle är ett schemaläggningsprogram för skolor som används av skolledare, lärare och kontorspersonal för att organisera möten, föräldramöten och anmälningar till volontäruppdrag online. Det integreras med kalendrar från Google, Microsoft och Apple, förhindrar dubbelbokningar och skickar automatiskt påminnelser. Skolor använder Doodle för att förenkla samordningen mellan olika avdelningar, minska antalet uteblivna besök och ge familjerna ett enklare sätt att boka tid med personalen.

Inledning

Skolans ledning och personal lägger flera timmar varje vecka på att hantera möten, anmälningar och kalendrar. Med föräldramöten, kommittémöten och anmälningar till volontäruppdrag är det lätt att scheman blir kaotiska – och inkorgarna ännu värre. Moderna skolor inför schemaläggningsprogram för att minska antalet fram- och tillbaka-kommunikation, förhindra dubbelbokningar och skapa ett lugnare och mer välorganiserat mötesflöde. Men med så många verktyg på marknaden – vad är det egentligen som är viktigt för utbildningsteam? I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna som varje skoladministratör bör leta efter i ett schemaläggningsverktyg – och hur Doodle passar in i dagens utbildningsmiljö.

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Varför skolornas administrativa team behöver smartare schemaläggning

Ett skolkontor är inte som ett styrelserum på ett företag. Scheman ändras ständigt – allt från lärarnas lektioner till föräldrarnas arbetstider. Skolans ledning samordnar hundratals personer med olika prioriteringar och tillgänglighet. Vanliga utmaningar är bland annat:

Oändliga e-posttrådar för att bestämma en tid för ett möte.

Uteblivna eller ändringar i sista minuten.

Händelser som krockar och lokalkonflikter.

Manuell registrering av volontärer eller konferenser.

Med rätt schemaläggningsplattform kan man undvika allt detta genom att centralisera bokningarna, skicka påminnelser automatiskt och koppla samman kalendrarna mellan personalen och familjerna.

Vad man bör tänka på när man väljer programvara för skolschemaläggning

Nedan följer en checklista över viktiga funktioner som verkligen gör skillnad för skolledare och personalen i skoldistriktet.

Funktion Varför detta är viktigt för skolorna Har Doodle det? Status / Övervägande Booking Pages Låt föräldrar och personal boka tid direkt utan att behöva skicka e-post. ✅ Ja Group Poll Hitta den bästa mötestiden för utskott eller arbetsgrupper. ✅ Ja Sign-up Sheets Perfekt för föräldramöten, volontärpass eller rundvisningar. ✅ Ja Automatiska påminnelser Minska antalet uteblivna besök och se till att föräldrarna kommer i tid. ✅ Ja Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) Förhindra dubbelbokningar mellan olika verktyg. ✅ Ja Anpassad varumärkesprofilering Lägg till skolans logotyper och färger för att skapa förtroende. ✅ Ja (Pro- och Team-abonnemangen) Betalningar via Stripe Användbart för evenemang där avgifter tas ut (fritidsverksamhet, prov). ✅ Ja Efterlevnad av FERPA och GDPR Avgörande för skyddet av elevernas och föräldrarnas personuppgifter. ✅ Ja Flera användare / Rollbaserad åtkomst Låt kontorsassistenter, rektorer och lärare hantera sina egna kalendrar. ✅ Ja (Team-abonnemang) Bokning av rum eller resurser Boka klassrum, laboratorier eller mötesrum automatiskt. ❌ Inte ännu 🔍 Beaktas i den framtida utvecklingsplanen Massutskick till föräldrar Skicka påminnelser via e-post eller SMS till alla föräldrar i en årskurs eller klass. ❌ Inte modersmål 🔍 Möjlig integration med CRM eller Zapier Närvaroregistrering Mark, som dök upp på ett möte eller en sammanträde. ❌ Inte ännu 🧩 Förslag på förbättring av Sign-up Sheet Flerspråkigt gränssnitt Viktigt för internationella skolor eller flerspråkiga föräldrar. ✅ Delvis, fem språk 🌍 Lokaliseringen utvidgas Analyspanel Rapport om användning, närvaro eller andel uteblivna. ✅ Grundläggande 📈 Avancerad analys Administrationskonsol för mobilappar Hantera bokningar när du är på språng under evenemang. ❌ Begränsad, mobil webbversion 📱 App i designutforskning Föräldraportalen / Familjevyn En central plats där familjer kan hantera alla sina bokningar. ❌ Inte ännu 🧠 En artikel om utbildning av hög kvalitet är under granskning

Hur Doodle hjälper skolteam idag

Med Doodle kan skolans administrativa team:

Samordna personalmöten och fortbildningsdagar med hjälp av Group Poll .

Låt föräldrarna boka själva konferenser eller anmälningar med tydliga gränser.

Undvik konflikter genom att kalendersynkronisering med Google, Outlook eller Apple.

Ta ut avgifter eller depositioner för evenemang via Stripe .

Anpassa Booking Pages med skolans färger och varumärke.

Se till att alla uppgifter uppfyller kraven i Arbetsflöden som följer GDPR, CCPA, SOC 2 och FERPA.

💬 ”Föräldrarna bokar själva. Äntligen har det blivit tyst i telefonerna.” — Lena M., skolans kontorschef

De funktioner som skolorna efterfrågar härnäst

I takt med att allt fler utbildningsmyndigheter övergår till digitala plattformar börjar skolorna utforska möjligheter som går utöver den grundläggande schemaläggningen. Nästa generations verktyg (inklusive Doodles kommande utvecklingsplan) kommer att fokusera på:

Smarta insikter om närvaro : automatisk närvaroregistrering vid möten eller evenemang.

Resursbokning : koppla ihop klassrum, laboratorier och utrustning med tidsluckor.

Familjeöversikter : enhetliga översikter för föräldrar som omfattar alla lärare och evenemang.

Hälsoindikatorer : att hjälpa skolpersonalen att hålla koll på mötesbelastningen och balansen mellan arbete och privatliv.

AI-stöd: automatisk konfliktlösning, tidsförslag och omvandling av schemaläggningen till praktiska insikter om tid, hälsa och uppföljningar.

Detta är alla områden som Doodle aktivt utforskar inom ramen för sitt Tidsanalys vision – att omvandla schemaläggning till praktiska insikter om tidsanvändning och produktivitet.

Varför Doodle är den bästa utgångspunkten

Till skillnad från schemaläggningsplattformar för företag är Doodle tillräckligt enkelt för alla i skolpersonalen och tillräckligt säkert för IT-team. Den överbryggar klyftan mellan flexibla anmälningar och professionell schemaläggning – utan krånglig installation.

Kom igång gratis på några minuter.

Lägg till varumärkesanpassning, betalningsfunktioner och avancerade administrationsverktyg med Pro- eller Team-abonnemangen.

Skalbarhet till distriktsnivå med efterlevnad i företagsklass.

Doodle erbjuder redan tusentals lärare och skolledare över hela världen, från små friskolor till stora universitet.

Huvudbudskap

De bästa verktygen för schemaläggning i skolan sparar tid, minskar stressen och förbättrar kommunikationen mellan föräldrar, lärare och personal. Doodle täcker redan 90 % av skolornas behov – och de återstående 10 % är under utveckling för att göra plattformen till det självklara valet för varje skolkontor.