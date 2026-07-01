Så här skapar du en Booking Page för näringsrådgivare som ger bra konvertering

Skapa en Booking Page för näringsrådgivare som omvandlar kunder till bekräftade bokningar. Lär dig mer om inställningar, prissättning, betalning, påminnelser och intagsprocessen med hjälp av Doodle.

Som nutritionist kan din kalender avgöra om din dag blir lyckad eller misslyckad. Du måste jonglera med första konsultationer, uppföljningar, genomgångar av måltidsplaner och ibland även gruppprogram. Missade samtal, långa e-postkedjor och dubbelbokningar slösar bort tid och skapar stress. Ännu värre är att potentiella kunder hoppar av när det känns krångligt att boka tid.

Den goda nyheten är att du kan lösa detta snabbt. En tydlig Booking Page för kostrådgivning lotsar kunderna smidigt från intresse till bekräftad tid. I den här guiden får du lära dig exakt hur du skapar den med hjälp av Doodle, vad du bör ta med och hur du kan omvandla fler besökare till betalande kunder.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som står inför näring yrkesverksamma

Din arbetstid fördelas mellan kundkontakter och administrativa uppgifter. Vanliga frågor är bland annat:

Nya kunder som ber om ”när som helst nästa vecka” men sedan aldrig väljer ett tidsfönster

Uteblivna besök på grund av otydliga påminnelser eller olika tidszoner

Överlappande bokningar när papperskalendrar och appar inte stämmer överens

Obetalda sessioner eller avbokningar i sista minuten som påverkar intäkterna negativt

Anmälningsblanketter som anländer efter att mötet har börjat

Dessa problem går att lösa. En välfungerande Booking Page hanterar tillgänglighet, betalningar, påminnelser och förberedelser. Den ser till att dina kunder håller sig till planen och sparar tid åt dig.

Varför detta är viktigt för näringsfysiologer

En väl utformad Booking Page för näringsrådgivare hjälper dig att:

Omvandla webbplatsbesökare och Instagram-följare till bokade sessioner

Minska antalet uteblivna besök genom tydliga bekräftelser och påminnelser

Ta emot betalning eller handpenning innan sessionen börjar

Säkerställ fokus med buffertar för diagram och uppdateringar av måltidsplaner

Håll ordning på dina anteckningar med introduktionsfrågor och länkar

När schemaläggningen blir enkel hinner du ta emot fler kunder och ägna mer tid åt att hjälpa dem. Med rätt system kan du dessutom erbjuda både telemedicin och fysiska besök på olika platser.

Utforma ditt erbjudande innan du skapar din Booking Page

En Booking Page för en näringsrådgivare ger bäst konvertering när ditt erbjudande är tydligt. Bestäm först vilka tjänster du ska erbjuda och hur sidan ska byggas upp.

Steg Exempel eller tips Definiera typer av möten - Inledande näringsbedömning: 60–90 min - Uppföljning: 30–45 min - Genomgång av måltidsplan: 30 min - Samtal om paketet: för program med flera sessioner - Gruppkurs/workshop: använd Sign-up Sheet Fastställ en transparent prissättning - Visa totalpris eller kräva förskottsbetalning via Stripe i Doodle - Ange vad som ingår, till exempel skriftliga planer eller uppföljningar via e-post Ange plats - Personligt på ditt kontor - Virtuellt via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Webex - Telefonkonsultation om det är aktuellt Översikt över förberedelserna - Matdagbok för 3 dagar - Senaste provsvar, om det är relevant - Uppgifter om försäkring eller HSA, om tillämpligt

När erbjudandet är klart skriver sig innehållet på din Booking Page av sig själv. Kunderna ser vad de får, hur lång tid det tar och vad de betalar.

Proffstips: återspegla kundresan

Skapa en enkel vägledning: upptäck dig på sociala medier eller din webbplats → se tjänsterna → välj en tid → betala → få förberedelseinstruktioner → träffas. Varje steg bör finnas på din Booking Page eller länkas dit.

Skapa en Booking Page för nutritionister som ger bra konvertering

Följ denna steg-för-steg-guide i Doodle.

Anslut din kalender: Anslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalendern. Doodle döljer tider då du är upptagen och förhindrar dubbelbokningar. Skapa bokningstyper: Lägg till tjänster som separata bokningsalternativ med tydliga namn och tidsangivelser. Räkna med extra tid för förberedelser och rengöring. Ställ in din tillgänglighet: Ange mottagningstider, raster och dagliga begränsningar. Ange en minsta varseltid (t.ex. 12–24 timmar) för att undvika bokningar i sista minuten. Lägg till betalningsregler med Stripe: Kräv deposition eller full betalning per tjänst. Det minskar antalet uteblivna besök och förbättrar kassaflödet. Välj plats och videoinställningar: Skapa automatiskt videolänkar för Zoom, Meet, Teams eller Webex. Vid fysiska möten ska du ange adress och parkeringsinformation. Samla in uppgifter om intaget: Lägg till frågor om allergier, mål och kontaktuppgifter. Skapa en säker länk till de fullständiga intagningsformulären. Skriv bekräftelser och påminnelser: Använd AI-genererade beskrivningar, lägg till förberedelseanvisningar och skicka påminnelser 24 timmar och 2 timmar före. Skapa en egen profil för din sida: Lägg till din logotyp, dina färger och ditt foto med Doodle Pro. Skriv en kort presentation med fokus på resultat. Dela och bädda in: Lägg till din bokningslänk överallt – på webbplatsen, i Google My Business, på Instagram och i din e-postsignatur. Testa klientvyn: Boka ett testmöte för att kontrollera att videolänkar, betalningar och påminnelser fungerar som de ska.

Text som uppmuntrar till handling

Håll det kort och tydligt:

Element Exempel Rubrik Boka din näringsrådgivning Undertext Välj en tid som passar dig. Betala säkert. Kom igång med ditt abonnemang. Fördelar - Individuell vägledning - Vetenskapligt underbyggda rekommendationer - Enkel förberedelsechecklista Social bekräftelse 2–3 korta vittnesmål med namn och ort

Praktiska tips för att öka konverteringsgraden

Minska valöverbelastningen — visa ett begränsat antal platser och korta bokningsperioder Ange tydliga priser och handpenningar — redogöra för företagets riktlinjer på webbsidor och i e-postmeddelanden Erbjud ett kort introduktionssamtal — boka ett kostnadsfritt 15-minuters Doodle-samtal 1:1 för att lära känna varandra Lägg till buffertar för diagram — 10–15 minuter före/efter varje pass Gör det virtuella enkelt — skapa videolänkar och påminnelser automatiskt Förberedelse av handledningen med mallar — innehåller mallar och exempel på matdagböcker Skapa paketplatser — privata 1:1-länkar för registrerade kunder Lägg till ett gruppalternativ — Sign-up Sheets för workshops Använd Zapier för administration — synkronisera bokningar med CRM- eller EHR-systemet Respektera integriteten — dölja deltagaruppgifter och använda säkra länkar

Vanliga misstag som man bör undvika

Otydliga tjänstenamn — var tydlig när det gäller varaktighet och inriktning

Förvirring kring utebliven ankomst — inkludera riktlinjerna i varje meddelande

Överbokning — koppla ihop alla kalendrar för att undvika konflikter

Dolda avgifter — ange alla tillägg eller tillval redan från början

Komplex intagning — se till att frågorna om bokningen är korta

Inga uppföljningsfrågor — lägg till länkar för ombokning i uppföljningsmejlen

Verktyg och lösningar med Doodle

Funktion Vad den gör Booking Page Dela en länk som visar den faktiska tillgängligheten i alla kalendrar Betalningar med Stripe Ta emot depositioner eller full betalning vid bokningen Integrationer för videokonferenser Skapa automatiskt säkra länkar för Zoom, Meet, Teams och Webex 1:1 Erbjud noggrant utvalda spelautomater för VIP-kunder eller paket Sign-up Sheets Anordna gruppklasser med begränsat antal platser och påminnelser Group Poll Hitta den bästa tiden för större grupper (upp till 1 000 deltagare) Doodle Pro och Teams Lägg till varumärkesprofilering, automatisering, AI-genererade beskrivningar och förbättrad säkerhet

Exempel från verkligheten

Scenario Exempel Egen privatpraktik Maya, RDN, använder Doodle för att låta kunderna boka och betala direkt via hennes länk. Zoom-länkar och buffertar minskar antalet uteblivna besök. Program med flera sessioner Ethan erbjuder ett 12-veckorspaket där han använder privata Doodle-länkar för 1:1-möten en gång i veckan. Hybridverksamhet Carla delar upp sina dagar mellan kliniken och hemmakontoret. I Doodle håller hon isär sina virtuella och fysiska tidsbokningar. Gruppundervisning Ett center anställer en nutritionist för programmet ”Hjärtvänlig kost”. De använder Group Poll för att bestämma tider och Sign-up Sheets för att hantera platserna. Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen HR delar en länk till Booking Page så att medarbetarna direkt kan boka tider för 1:1 näringsrådgivningssamtal.

Avancerade inställningar för bättre resultat

Använd differentierade servicenivåer (Starter, Standard, Premium)

Lägg till väntelistor för avbokningar vid lediga platser i sista minuten

Förbättra SEO med sökord som ”rådgivning om sportnäring”

Använd Doodle Teams för kliniker med flera behandlare

Förvara PHI i din elektroniska patientjournal, inte i e-posttrådar

En enkel checklista att sätta igång med redan idag

Ange dina tjänster, varaktighet, priser och platser Skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med din kalender Lägg till mötestyper och buffertar Anslut Stripe och konfigurera betalningar Aktivera automatiska videolänkar Lägg till frågor vid intagningen Anpassa påminnelser och bekräftelser Lägg till logotyp och biografi Bädda in länkar på webbplatsen och i sociala medier Testa hela bokningsprocessen

Viktiga slutsatser

Överskådliga Booking Pages omvandlar intresse till bekräftade bokningar

Öppenhet skapar förtroende och minskar antalet avbokningar

Betalningar via Stripe sparar tid åt dig

Synkroniserade kalendrar förhindrar schemakonflikter

Doodle 1:1, Sign-up Sheets och Group Polls breddar ditt utbud

Kom igång med bättre schemaläggning

När kunderna kan se dina tjänster, välja tid, betala och göra sig i ordning på några minuter, kommer de självsäkra och i tid. Doodle hjälper dig att snabbt ordna detta med Booking Pages, alternativ för 1:1-möten, Sign-up Sheets för kurser och Group Poll för samarbetspartners.

Du håller din kalender synkroniserad mellan Google, Microsoft och Apple – och tar emot betalningar via Stripe.

Är du redo att förenkla din schemaläggning och få din verksamhet att växa? Skapa din Doodle på doodle.com/create-doodle och lansera din Booking Page för näringsrådgivare redan idag.