Så här skapar du en Booking Page för näringsrådgivare som ger bra konvertering
Updated: 1 juli 2026
Skapa en Booking Page för näringsrådgivare som omvandlar kunder till bekräftade bokningar. Lär dig mer om inställningar, prissättning, betalning, påminnelser och intagsprocessen med hjälp av Doodle.
Som nutritionist kan din kalender avgöra om din dag blir lyckad eller misslyckad. Du måste jonglera med första konsultationer, uppföljningar, genomgångar av måltidsplaner och ibland även gruppprogram. Missade samtal, långa e-postkedjor och dubbelbokningar slösar bort tid och skapar stress. Ännu värre är att potentiella kunder hoppar av när det känns krångligt att boka tid.
Den goda nyheten är att du kan lösa detta snabbt. En tydlig Booking Page för kostrådgivning lotsar kunderna smidigt från intresse till bekräftad tid. I den här guiden får du lära dig exakt hur du skapar den med hjälp av Doodle, vad du bör ta med och hur du kan omvandla fler besökare till betalande kunder.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som står inför näring yrkesverksamma
Din arbetstid fördelas mellan kundkontakter och administrativa uppgifter. Vanliga frågor är bland annat:
Nya kunder som ber om ”när som helst nästa vecka” men sedan aldrig väljer ett tidsfönster
Uteblivna besök på grund av otydliga påminnelser eller olika tidszoner
Överlappande bokningar när papperskalendrar och appar inte stämmer överens
Obetalda sessioner eller avbokningar i sista minuten som påverkar intäkterna negativt
Anmälningsblanketter som anländer efter att mötet har börjat
Dessa problem går att lösa. En välfungerande Booking Page hanterar tillgänglighet, betalningar, påminnelser och förberedelser. Den ser till att dina kunder håller sig till planen och sparar tid åt dig.
Varför detta är viktigt för näringsfysiologer
En väl utformad Booking Page för näringsrådgivare hjälper dig att:
Omvandla webbplatsbesökare och Instagram-följare till bokade sessioner
Minska antalet uteblivna besök genom tydliga bekräftelser och påminnelser
Ta emot betalning eller handpenning innan sessionen börjar
Säkerställ fokus med buffertar för diagram och uppdateringar av måltidsplaner
Håll ordning på dina anteckningar med introduktionsfrågor och länkar
När schemaläggningen blir enkel hinner du ta emot fler kunder och ägna mer tid åt att hjälpa dem. Med rätt system kan du dessutom erbjuda både telemedicin och fysiska besök på olika platser.
Utforma ditt erbjudande innan du skapar din Booking Page
En Booking Page för en näringsrådgivare ger bäst konvertering när ditt erbjudande är tydligt. Bestäm först vilka tjänster du ska erbjuda och hur sidan ska byggas upp.
Steg
Exempel eller tips
Definiera typer av möten
- Inledande näringsbedömning: 60–90 min - Uppföljning: 30–45 min - Genomgång av måltidsplan: 30 min - Samtal om paketet: för program med flera sessioner - Gruppkurs/workshop: använd Sign-up Sheet
Fastställ en transparent prissättning
- Visa totalpris eller kräva förskottsbetalning via Stripe i Doodle - Ange vad som ingår, till exempel skriftliga planer eller uppföljningar via e-post
Ange plats
- Personligt på ditt kontor - Virtuellt via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Webex - Telefonkonsultation om det är aktuellt
Översikt över förberedelserna
- Matdagbok för 3 dagar - Senaste provsvar, om det är relevant - Uppgifter om försäkring eller HSA, om tillämpligt
När erbjudandet är klart skriver sig innehållet på din Booking Page av sig själv. Kunderna ser vad de får, hur lång tid det tar och vad de betalar.
Proffstips: återspegla kundresan
Skapa en enkel vägledning: upptäck dig på sociala medier eller din webbplats → se tjänsterna → välj en tid → betala → få förberedelseinstruktioner → träffas. Varje steg bör finnas på din Booking Page eller länkas dit.
Skapa en Booking Page för nutritionister som ger bra konvertering
Följ denna steg-för-steg-guide i Doodle.
Anslut din kalender: Anslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalendern. Doodle döljer tider då du är upptagen och förhindrar dubbelbokningar.
Skapa bokningstyper: Lägg till tjänster som separata bokningsalternativ med tydliga namn och tidsangivelser. Räkna med extra tid för förberedelser och rengöring.
Ställ in din tillgänglighet: Ange mottagningstider, raster och dagliga begränsningar. Ange en minsta varseltid (t.ex. 12–24 timmar) för att undvika bokningar i sista minuten.
Lägg till betalningsregler med Stripe: Kräv deposition eller full betalning per tjänst. Det minskar antalet uteblivna besök och förbättrar kassaflödet.
Välj plats och videoinställningar: Skapa automatiskt videolänkar för Zoom, Meet, Teams eller Webex. Vid fysiska möten ska du ange adress och parkeringsinformation.
Samla in uppgifter om intaget: Lägg till frågor om allergier, mål och kontaktuppgifter. Skapa en säker länk till de fullständiga intagningsformulären.
Skriv bekräftelser och påminnelser: Använd AI-genererade beskrivningar, lägg till förberedelseanvisningar och skicka påminnelser 24 timmar och 2 timmar före.
Skapa en egen profil för din sida: Lägg till din logotyp, dina färger och ditt foto med Doodle Pro. Skriv en kort presentation med fokus på resultat.
Dela och bädda in: Lägg till din bokningslänk överallt – på webbplatsen, i Google My Business, på Instagram och i din e-postsignatur.
Testa klientvyn: Boka ett testmöte för att kontrollera att videolänkar, betalningar och påminnelser fungerar som de ska.
Text som uppmuntrar till handling
Håll det kort och tydligt:
Element
Exempel
Rubrik
Boka din näringsrådgivning
Undertext
Välj en tid som passar dig. Betala säkert. Kom igång med ditt abonnemang.
Fördelar
- Individuell vägledning - Vetenskapligt underbyggda rekommendationer - Enkel förberedelsechecklista
Social bekräftelse
2–3 korta vittnesmål med namn och ort
Praktiska tips för att öka konverteringsgraden
Minska valöverbelastningen — visa ett begränsat antal platser och korta bokningsperioder
Ange tydliga priser och handpenningar — redogöra för företagets riktlinjer på webbsidor och i e-postmeddelanden
Erbjud ett kort introduktionssamtal — boka ett kostnadsfritt 15-minuters Doodle-samtal 1:1 för att lära känna varandra
Lägg till buffertar för diagram — 10–15 minuter före/efter varje pass
Gör det virtuella enkelt — skapa videolänkar och påminnelser automatiskt
Förberedelse av handledningen med mallar — innehåller mallar och exempel på matdagböcker
Skapa paketplatser — privata 1:1-länkar för registrerade kunder
Lägg till ett gruppalternativ — Sign-up Sheets för workshops
Använd Zapier för administration — synkronisera bokningar med CRM- eller EHR-systemet
Respektera integriteten — dölja deltagaruppgifter och använda säkra länkar
Vanliga misstag som man bör undvika
Otydliga tjänstenamn — var tydlig när det gäller varaktighet och inriktning
Förvirring kring utebliven ankomst — inkludera riktlinjerna i varje meddelande
Överbokning — koppla ihop alla kalendrar för att undvika konflikter
Dolda avgifter — ange alla tillägg eller tillval redan från början
Komplex intagning — se till att frågorna om bokningen är korta
Inga uppföljningsfrågor — lägg till länkar för ombokning i uppföljningsmejlen
Verktyg och lösningar med Doodle
Funktion
Vad den gör
Booking Page
Dela en länk som visar den faktiska tillgängligheten i alla kalendrar
Betalningar med Stripe
Ta emot depositioner eller full betalning vid bokningen
Integrationer för videokonferenser
Skapa automatiskt säkra länkar för Zoom, Meet, Teams och Webex
1:1
Erbjud noggrant utvalda spelautomater för VIP-kunder eller paket
Sign-up Sheets
Anordna gruppklasser med begränsat antal platser och påminnelser
Group Poll
Hitta den bästa tiden för större grupper (upp till 1 000 deltagare)
Doodle Pro och Teams
Lägg till varumärkesprofilering, automatisering, AI-genererade beskrivningar och förbättrad säkerhet
Exempel från verkligheten
Scenario
Exempel
Egen privatpraktik
Maya, RDN, använder Doodle för att låta kunderna boka och betala direkt via hennes länk. Zoom-länkar och buffertar minskar antalet uteblivna besök.
Program med flera sessioner
Ethan erbjuder ett 12-veckorspaket där han använder privata Doodle-länkar för 1:1-möten en gång i veckan.
Hybridverksamhet
Carla delar upp sina dagar mellan kliniken och hemmakontoret. I Doodle håller hon isär sina virtuella och fysiska tidsbokningar.
Gruppundervisning
Ett center anställer en nutritionist för programmet ”Hjärtvänlig kost”. De använder Group Poll för att bestämma tider och Sign-up Sheets för att hantera platserna.
Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen
HR delar en länk till Booking Page så att medarbetarna direkt kan boka tider för 1:1 näringsrådgivningssamtal.
Avancerade inställningar för bättre resultat
Använd differentierade servicenivåer (Starter, Standard, Premium)
Lägg till väntelistor för avbokningar vid lediga platser i sista minuten
Förbättra SEO med sökord som ”rådgivning om sportnäring”
Använd Doodle Teams för kliniker med flera behandlare
Förvara PHI i din elektroniska patientjournal, inte i e-posttrådar
En enkel checklista att sätta igång med redan idag
Ange dina tjänster, varaktighet, priser och platser
Skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med din kalender
Lägg till mötestyper och buffertar
Anslut Stripe och konfigurera betalningar
Aktivera automatiska videolänkar
Lägg till frågor vid intagningen
Anpassa påminnelser och bekräftelser
Lägg till logotyp och biografi
Bädda in länkar på webbplatsen och i sociala medier
Testa hela bokningsprocessen
Viktiga slutsatser
Överskådliga Booking Pages omvandlar intresse till bekräftade bokningar
Öppenhet skapar förtroende och minskar antalet avbokningar
Betalningar via Stripe sparar tid åt dig
Synkroniserade kalendrar förhindrar schemakonflikter
Doodle 1:1, Sign-up Sheets och Group Polls breddar ditt utbud
Kom igång med bättre schemaläggning
När kunderna kan se dina tjänster, välja tid, betala och göra sig i ordning på några minuter, kommer de självsäkra och i tid. Doodle hjälper dig att snabbt ordna detta med Booking Pages, alternativ för 1:1-möten, Sign-up Sheets för kurser och Group Poll för samarbetspartners.
Du håller din kalender synkroniserad mellan Google, Microsoft och Apple – och tar emot betalningar via Stripe.
Är du redo att förenkla din schemaläggning och få din verksamhet att växa? Skapa din Doodle på doodle.com/create-doodle och lansera din Booking Page för näringsrådgivare redan idag.
Inget kreditkort krävs