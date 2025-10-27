Opret en Doodle

Sådan opretter du en bookingside for ernæringseksperter, der konverterer

Table of Contents

    Byg en bookingside for ernæringseksperter, der konverterer klienter til bekræftede aftaler. Lær om opsætning, priser, betaling, påmindelser og indtagelsestrin ved hjælp af Doodle.

    Som ernæringsekspert kan din kalender være afgørende for din dag. Du jonglerer med indledende konsultationer, opfølgninger, gennemgang af måltidsplaner og nogle gange gruppeprogrammer. Ubesvarede opkald, lange e-mailkæder og dobbeltbookinger spilder tid og skaber stress. Hvad værre er, så falder potentielle kunder fra, når det føles svært at planlægge.

    Den gode nyhed er, at du hurtigt kan løse det. En tydelig bookingside for ernæringseksperter guider kunder fra interesse til bekræftet aftale uden friktion. I denne vejledning lærer du præcis, hvordan du sætter den op ved hjælp af Doodle, hvad den skal indeholde, og hvordan du gør flere besøgende til betalende kunder.

    Udfordringen for professionelle ernæringseksperter

    Din tid er delt mellem klientpleje og administration. Almindelige problemer omfatter:

    • Nye klienter beder om "et hvilket som helst tidspunkt i næste uge" og vælger aldrig et tidspunkt

    • Udeblivelser på grund af uklare påmindelser eller blandede tidszoner

    • Overlappende bookinger, når papirkalendere og apps er uenige

    • Ubetalte sessioner eller aflysninger i sidste øjeblik, der skader omsætningen

    • Optagelsesformularer, der ankommer efter aftalens start

    Disse problemer kan løses. En stærk bookingside håndterer tilgængelighed, betalinger, påmindelser og forberedelse. Det holder dine klienter på sporet og beskytter din tid.

    Hvorfor dette er vigtigt for ernæringseksperter

    En velbygget bookingside for ernæringseksperter hjælper dig med at

    • Konvertere besøgende på hjemmesiden og Instagram-følgere til bookede sessioner

    • Reducere no-shows med klare bekræftelser og påmindelser

    • Opkræve betaling eller depositum, før sessionen starter

    • Beskyt fokus med buffere til kortlægning og opdateringer af måltidsplaner

    • Hold styr på optegnelser med spørgsmål og links til indtag

    Når planlægningen bliver enkel, ser du flere klienter og bruger mere tid på at hjælpe dem. Den rigtige opsætning understøtter også telesundhed og personlige besøg på tværs af lokationer.

    Design dit tilbud, før du bygger din bookingside

    En bookingside for ernæringseksperter konverterer bedst, når dit tilbud er klart. Beslut dig først for dine ydelser og din struktur.

    Trin

    Eksempel eller tip

    Definer aftaletyper

    - Indledende ernæringsvurdering: 60-90 min - Opfølgning: 30-45 min - Gennemgang af måltidsplan: 30 min - Pakkeopkald: til programmer med flere sessioner - Gruppeklasse/workshop: brug et tilmeldingsark

    Sæt gennemsigtige priser

    - Vis den samlede pris eller kræv depositum via Stripe i Doodle - Angiv inklusioner som skriftlige planer eller e-mail check-ins

    Afklar placering

    - Personligt på dit kontor - Virtuelt via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Webex - Telefonkonsultation, hvis det er relevant

    Skitsér forberedelsestrin

    - 3-dages maddagbog - Nylige laboratorieprøver, hvis det er relevant - Forsikrings- eller HSA-info, hvis det er relevant

    Når tilbuddet er fastlagt, skriver indholdet på din bookingside sig selv. Kunderne ser, hvad de får, hvor lang tid det tager, og hvad de betaler.

    Pro tip: Spejl din kunderejse

    Kortlæg en enkel vej: find dig på sociale medier eller på din hjemmeside → se ydelser → vælg et tidspunkt → betal → modtag forberedelsesinstruktioner → mød op. Hvert trin skal findes på eller linkes fra din bookingside.

    Byg en bookingside for ernæringseksperter, der konverterer

    Brug denne trin-for-trin-metode i Doodle.

    1. Forbind din kalender: Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalender. Doodle skjuler travle tider og forhindrer dobbeltbooking.

    2. Opret aftaletyper: Tilføj ydelser som separate bookingmuligheder med tydelige navne og varigheder. Inkluder buffere til forberedelse eller rengøring.

    3. Styr din tilgængelighed: Indstil kliniktider, pauser og grænser pr. dag. Tilføj en minimumsvarselperiode (f.eks. 12-24 timer) for at undgå bookinger i sidste øjeblik.

    4. Tilføj betalingsregler med Stripe: Kræv depositum eller fuld betaling pr. service. Reducerer no-shows og forbedrer cash flow.

    5. Vælg placering og videoindstillinger: Opret automatisk videolink til Zoom, Meet, Teams eller Webex. Ved personligt fremmøde skal du inkludere adresse og parkeringsoplysninger.

    6. Indsaml oplysninger om indtag: Tilføj spørgsmål om allergier, mål og kontaktoplysninger. Link sikkert til fulde indgangsformularer.

    7. Skriv bekræftelser og påmindelser: Brug AI-genererede beskrivelser, inkluder forberedelsesinstruktioner, og send påmindelser 24 timer og 2 timer før.

    8. Giv din side et brand: Tilføj dit logo, dine farver og dit foto med Doodle Pro. Skriv en kort biografi med fokus på resultater.

    9. Del og integrer: Tilføj dit bookinglink overalt - hjemmeside, Google Business, Instagram og e-mail-signatur.

    10. Test kundevisningen: Book en testsession for at bekræfte, at videolinks, betalinger og påmindelser fungerer korrekt.

    Tekst, der fører til handling

    Hold det kort og klart:

    Element

    Eksempel

    Overskrift

    Book din ernæringskonsultation

    Undertekst

    Vælg et tidspunkt, der passer dig. Betal sikkert. Kom i gang med din plan.

    Dine fordele

    - Personlig vejledning - Evidensbaserede anbefalinger - Enkel tjekliste til forberedelse

    Socialt bevis

    2-3 korte udtalelser med navn og by

    Praktiske tips til højere konverteringer

    1. Reducer antallet af valgmuligheder - vis begrænsede pladser og korte bookingvinduer

    2. Brug klare priser og indskud - angiv politikker på siden og i e-mails

    3. Tilbyd et kort introopkald - brug et gratis 15-min Doodle 1:1 opdagelsesopkald

    4. Tilføj buffere til kortlægning - 10-15 minutter før/efter hver session

    5. Gør det virtuelle nemt - generer automatisk videolinks og påmindelser

    6. Vejled i forberedelserne med skabeloner - inkluder skabeloner og eksempler på madlogs

    7. Opret pakkepladser - private 1:1-links til tilmeldte klienter

    8. Tilføj en gruppemulighed - tilmeldingsark til workshops

    9. Brug Zapier til administration - synkroniser bookinger med CRM eller EHR

    10. Respekter privatlivets fred - skjul deltageroplysninger, og brug sikre links

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • Vage servicenavne - vær specifik med varighed og fokus

    • Forvirring om no-show - inkluder politikker i alle beskeder

    • Overbooking - forbind alle kalendere for at undgå konflikter

    • Skjulte gebyrer - oplys alle tillæg eller ekstraydelser på forhånd

    • Komplekst indtag - hold bookingspørgsmålene korte

    • Ingen opford ringer til opfølgning - inkluder links til ombooking i opfølgningsmails

    Værktøjer og løsninger med Doodle

    Funktion

    Hvad den gør

    Booking-side

    Del ét link, der viser reel tilgængelighed på tværs af kalendere

    Betalinger med Stripe

    Opkræv indskud eller fuld betaling ved booking

    Integration af videokonferencer

    Opret automatisk sikre links til Zoom, Meet, Teams, Webex

    1:1

    Tilbyd håndplukkede slots til VIP'er eller pakker

    Tilmeldingsark

    Vær vært for gruppeklasser med pladsgrænser og påmindelser

    Afstemninger i grupper

    Find det bedste tidspunkt for større grupper (op til 1000 deltagere)

    Doodle Pro og Teams

    Tilføj branding, automatisering, AI-genererede beskrivelser og forbedret sikkerhed

    Eksempler fra den virkelige verden

    Scenarie

    Et eksempel

    Privat solopraksis

    Maya, RDN, bruger Doodle til at lade klienter booke og betale direkte via hendes link. Zoom-links og buffere reducerer antallet af udeblivelser.

    Program med flere sessioner

    Ethan kører en 12-ugers pakke ved hjælp af private Doodle 1:1-links til ugentlige check-ins.

    Hybrid praksis

    Carla deler sine dage mellem klinik og hjemmekontor. Doodle holder hendes virtuelle og personlige tider adskilt.

    Gruppeuddannelse

    Et center ansætter en ernæringsekspert til "hjertesund kost". De bruger gruppeafstemninger til at finde tider og tilmeldingsark til at administrere pladser.

    Wellness for virksomheder

    HR deler et link til en bookingside, så medarbejderne kan vælge tider direkte til 1:1 ernæringssessioner.

    Avanceret opsætning for bedre resultater

    • Brug differentierede serviceniveauer (Starter, Standard, Premium)

    • Tilføj afbestillingsventelister til åbninger i sidste øjeblik

    • Forbedre SEO med nøgleord som "sportsernæringskonsulent"

    • Brug Doodle Teams til klinikker med flere behandlere

    • Opbevar PHI i din EPJ, ikke i e-mail-tråde

    Enkel tjekliste til lancering i dag

    1. Angiv dine ydelser, varigheder, priser og steder

    2. Opret en Doodle-konto, og forbind din kalender

    3. Tilføj aftaletyper og buffere

    4. Forbind Stripe og indstil betalinger

    5. Aktivér automatiske videolinks

    6. Tilføj spørgsmål til indtag

    7. Tilpas påmindelser og bekræftelser

    8. Tilføj logo og biografi

    9. Integrer links på website og sociale medier

    10. Test det fulde bookingflow

    Vigtige pointer

    • Tydelige bookingsider forvandler interesse til bekræftede sessioner

    • Gennemsigtighed skaber tillid og reducerer antallet af aflysninger

    • Betalinger via Stripe beskytter din tid

    • Forbundne kalendere forhindrer konflikter

    • Doodle 1:1, tilmeldingssedler og gruppeafstemninger udvider dit tilbud

    Kom i gang med bedre planlægning

    Når kunderne kan se dine ydelser, vælge en tid, betale og gøre sig klar på få minutter, møder de op med selvtillid og til tiden. Doodle hjælper dig med at sætte det op hurtigt med bookingsider, 1:1-muligheder, tilmeldingsark til undervisning og gruppeafstemninger for partnere.

    Du holder din kalender synkroniseret på tværs af Google, Microsoft og Apple - og opkræver betaling via Stripe.

    Er du klar til at forenkle din planlægning og få din praksis til at vokse? Opret din Doodle på doodle.com/create-doodle, og start din bookingside for ernæringseksperter i dag.

