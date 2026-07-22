Så här planerar du en julfest

Julen är en tid för fest, och vad kan vara bättre än att fira den med en festlig tillställning?

Oavsett om du anordnar en fest för vänner, familj eller kollegor finns det några saker du kan göra för att se till att festen blir lyckad. Låt oss ta en titt.

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Planera din julfest

Det är en härlig tid på året, så ta bort stressen från planeringen och njut av den till fullo. Här är några tips för att planera en festlig julfest:

Bestäm en budget. Det hjälper dig att avgöra festens storlek och omfattning.

Välj datum och tid. Se till att välja något som passar alla inbjudna. Du kan skapa en omröstning Ta reda på det på några minuter med Doodle.

Välj en plats. Om du ska anordna en stor fest kan det vara en bra idé att hyra en lokal. Om det är en mindre fest kan du överväga att hålla den hemma eller på en restaurang. Om du är ansvarig för kontorsfesten kan en lokal i samma byggnad vara ett bra alternativ (förutsatt att din chef godkänner det).

Skicka ut inbjudningar. Se till att meddela deltagarna i god tid så att de hinner planera och svara på inbjudan.

Planera mat och dryck. Du kan antingen beställa mat från cateringfirma eller laga den själv. Om du lagar maten själv, se till att laga något som är festligt och säsongsbetonat. En potluck, där alla tar med sig något, är också ett utmärkt sätt att få andra att delta. Fundera på att servera julkaka, äggtoddy, pepparkakor och andra festliga godsaker.

Planera några aktiviteter. Du kan antingen planera aktiviteterna själv eller be vänner, familj eller kollegor att hjälpa till. Några populära aktiviteter är Secret Santa, frågesporter, lekar och dans.

Dekorera. Du kan antingen dekorera själv eller be någon av de andra deltagarna att göra det. Se till att använda festliga färger och dekorationer. Kanske till och med en julgran om budgeten tillåter det.

Ha det så kul! Det viktigaste är att ha roligt och njuta av att umgås med vänner, familj eller kollegor. Sätt på julmusik för att skapa stämning och njut av den här tiden på året då vi alla samlas.

Hur Doodle kan underlätta

Oavsett om det gäller vänner och familj eller kollegor på kontoret är det svårt att hitta tid för en fest under julhelgen. Doodle kan göra det enklare.

Med gruppomröstning kan du skicka ut ett urval av tider till deltagarna och hitta den bästa tiden att träffas – allt på bara några minuter.

Om vissa inte kan komma kan du enkelt lägga till länkar till videomöten så att de som inte kan delta fysiskt kan vara med virtuellt.

Doodle gör det enklare att planera din fest och ger dig mer tid att fokusera på att ha kul. Prova det redan idag när du planerar ditt evenemang – inget kreditkort krävs.