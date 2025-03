Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

A assistente executiva Sarah nos contou como ela usa o Doodle para gerenciar vários calendários de executivos e agendar até dez reuniões internas e externas por semana - tudo sem suar!

Diga adeus a e-mails inúteis para frente e para trás

A programação de reuniões em um ambiente acadêmico é complicada, particularmente quando essas reuniões reúnem as partes interessadas internas e externas ou os convidados de todos os lados da pesquisa e da administração da universidade. Ao usar o Doodle para negociar um grande número de calendários concorrentes, Sarah evita a demorada administração das reuniões - na medida de dois dias por mês em tempo economizado!

Bloqueie facilmente os horários de sua C-Suite

O título não oficial de Sarah é "super-temperatura" sem aspas, e é tão exigente quanto parece. Ela é uma assistente executiva flutuante, marcando reuniões para o COO da Universidade num dia e dando apoio ao VP no dia seguinte. Apesar desta agenda estressante, quando se trata de reuniões, nada escapa pelas rachaduras. Sarah usa Doodle para administrar reuniões em todos estes calendários, e ela não poderia estar mais feliz com os resultados. Não importa quantas pessoas estejam participando de cada reunião, Sarah pode encontrar um horário que se adapte a todos em momentos. Com a introdução do assistente de agendamento de reuniões do Doodle Booking Page, Sarah tem a capacidade de estabelecer múltiplos calendários on-line com os quais os convidados podem agendar reuniões diretamente nos calendários de seu executivo.

**"As reuniões que eu marco podem ser qualquer coisa desde VPs de toda a universidade, VP assistente, outros diretores COOs, CFOs, CTOs, chefes executivos em diferentes departamentos".

Executar projetos complexos com facilidade, graças ao apoio da Doodle

Quando Sarah teve que organizar um retiro de liderança para centenas de altos executivos e pessoal acadêmico da Universidade, ela recorreu à Doodle. Conquistar um tempo que funcionava para todos era indolor, sem falar que rápido, processo, e ela logo foi capaz de avançar para as próximas etapas de planejamento de projetos.

Casos de uso: Eventos, programação executiva, reuniões de equipe, reuniões individuais, compromissos, calendários múltiplos