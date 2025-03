Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Die Assistentin der Geschäftsleitung Sarah erzählte uns, wie sie mit Doodle die Kalender mehrerer Führungskräfte verwaltet und bis zu zehn interne und externe Meetings pro Woche plant - und das alles, ohne ins Schwitzen zu kommen!

Verabschieden Sie sich vom sinnlosen Hin- und Herschreiben von E-Mails.

Die Planung von Meetings in einem akademischen Umfeld ist kompliziert, besonders wenn diese Meetings interne und externe Stakeholder oder Gäste aus dem Forschungs- und Managementbereich der Universität zusammenbringen. Indem sie Doodle benutzt, um eine große Anzahl von konkurrierenden Kalendern zu verwalten, vermeidet Sarah die zeitraubende Verwaltung von Meetings - und spart so zwei Tage im Monat!

Sichern Sie die Termine Ihrer C-Suite, ganz einfach

Sarahs inoffizieller Titel lautet "Super-Temp", und er ist genauso anspruchsvoll wie er klingt. Sie ist als Assistentin der Geschäftsleitung tätig und bucht an einem Tag Meetings für den COO der Universität, am nächsten Tag unterstützt sie den VP. Trotz dieses stressigen Zeitplans entgeht ihr nichts, wenn es um Meetings geht. Sarah verwendet Doodle, um die Meetings in all diesen Kalendern zu verwalten, und sie könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Unabhängig davon, wie viele Personen an einem Meeting teilnehmen, findet Sarah in kürzester Zeit einen Termin, der allen passt. Mit der Einführung des Terminplanungs-Assistenten Booking Page von Doodle kann Sarah mehrere Online-Kalender einrichten, mit denen Gäste direkt in den Kalendern ihrer Führungskräfte Termine buchen können.

"Die von mir anberaumten Besprechungen können von den Vizepräsidenten der Universität, den stellvertretenden Vizepräsidenten, anderen Direktoren, COOs, CFOs, CTOs und leitenden Angestellten verschiedener Abteilungen sein. "

Komplexe Projekte mit Unterstützung von Doodle einfach durchführen

Als Sarah eine Führungskräftetagung für Hunderte von hochrangigen Führungskräften und akademischen Mitarbeitern der Universität organisieren musste, wandte sie sich an Doodle. Es war einfach, einen Termin zu finden, der für alle Beteiligten passte, um nicht zu sagen und sie konnte schon bald die nächsten Phasen der Projektplanung in Angriff nehmen. Projektplanung.

Anwendungsfälle: Veranstaltungen, Terminplanung für Führungskräfte, Teambesprechungen, Einzelgespräche, Termine, mehrere Kalender