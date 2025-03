Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

L'assistente esecutiva Sarah ci ha raccontato come usa Doodle per gestire i calendari di più dirigenti e programmare ben dieci riunioni interne ed esterne a settimana, il tutto senza sudare!

Dite addio alle inutili e-mail che si susseguono

Programmare le riunioni in un ambiente accademico è complicato, soprattutto quando si tratta di riunioni che riuniscono stakeholder interni ed esterni o invitate in tutti i settori della ricerca e della gestione dell'università. Utilizzando Doodle per negoziare un gran numero di calendari concorrenti, Sarah evita la lunga amministrazione delle riunioni, con un risparmio di tempo di due giorni al mese!

Blocca gli orari della tua C-Suite, facilmente

Il ruolo non ufficiale di Sarah è, tra virgolette, "super-temp" ed è impegnativo come sembra. È un'assistente esecutiva mobile, che un giorno prenota le riunioni per il COO dell'università e il giorno dopo fornisce supporto al vicepresidente. Nonostante questo programma stressante, quando si tratta di riunioni, nulla sfugge. Sarah usa Doodle per gestire le riunioni in tutti questi calendari e non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati. Indipendentemente dal numero di persone che partecipano a ogni riunione, Sarah riesce a trovare in pochi istanti l'orario adatto a tutti. Con l'introduzione dell'assistente alla pianificazione degli appuntamenti di Doodle Booking Page, Sarah ha la possibilità di impostare più calendari online con cui gli ospiti possono prenotare appuntamenti direttamente nei calendari dei suoi dirigenti.

"Le riunioni che programmo possono essere qualsiasi cosa, dai vicepresidenti di tutta l'università, ai vicepresidenti aggiunti, agli altri direttori, ai direttori generali, ai direttori finanziari, ai direttori generali di diversi dipartimenti ".

Esecuzione di progetti complessi con facilità, grazie al supporto di Doodle

Quando Sarah ha dovuto organizzare un ritiro della leadership per centinaia di dirigenti di alto livello e di dirigenti di alto livello e del personale accademico dell'Università, si è rivolta a Doodle. Trovare un orario che andasse bene per tutti è stato un processo indolore, per non dire veloce. veloce, ed è stata subito in grado di passare alle fasi successive della pianificazione del progetto. pianificazione del progetto.

