Un estudio sobre la experiencia del usuario de Doodle

La asistente ejecutiva Sarah nos contó cómo utiliza Doodle para gestionar los calendarios de varios ejecutivos y programar hasta diez reuniones internas y externas a la semana, ¡todo ello sin sudar!

Despídete de los correos electrónicos inútiles

Programar reuniones en un entorno académico es complicado, sobre todo cuando esas reuniones reúnen a partes interesadas internas y externas o a invitados de todos los ámbitos de investigación y gestión de la universidad. Al utilizar Doodle para gestionar un gran número de calendarios que compiten entre sí, Sarah se ahorra dos días al mes en la administración de reuniones.

Bloquea fácilmente los calendarios de tu C-Suite

El cargo no oficial de Sarah es, entre comillas, "superempleada temporal", y es tan exigente como parece. Es una asistente ejecutiva flotante, que un día reserva reuniones para el Director de Operaciones de la Universidad y al día siguiente presta apoyo al Vicepresidente. A pesar de su estresante agenda, cuando se trata de reuniones no se le escapa nada. Sarah utiliza Doodle para gestionar las reuniones de todos estos calendarios, y no podría estar más contenta con los resultados. No importa cuántas personas asistan a cada reunión, Sarah puede encontrar en un momento una hora que se adapte a todos. Con la introducción del asistente de programación de citas de Doodle Booking Page, Sarah tiene la posibilidad de configurar varios calendarios en línea con los que los invitados pueden reservar citas directamente en los calendarios de sus ejecutivos.

"Las reuniones que programo pueden ser de cualquier tipo, desde vicepresidentes de toda la universidad, vicepresidentes adjuntos, otros directores, directores de operaciones, directores financieros, directores técnicos, directores ejecutivos de distintos departamentos ".

Ejecuta proyectos complejos con facilidad, gracias al apoyo de Doodle

Cuando Sarah tuvo que organizar un retiro de liderazgo para cientos de altos de alto nivel y personal académico de la Universidad, recurrió a Doodle. Conseguir un horario que funcionara para todos fue un proceso sencillo, por no decir rápido. rápido, y pronto pudo pasar a las siguientes fases de la planificación del proyecto. planificación del proyecto.

Casos prácticos: Eventos, planificación ejecutiva, reuniones de equipo, reuniones individuales, citas, calendarios múltiples.