Une étude sur l'expérience utilisateur de Doodle

Sarah, assistante de direction, nous a expliqué comment elle utilise Doodle pour gérer les calendriers de plusieurs cadres et planifier jusqu'à dix réunions internes et externes par semaine, le tout sans se fatiguer !

Dites adieu aux emails inutiles dans les deux sens.

La planification des réunions dans un environnement universitaire est compliquée, en particulier lorsque ces réunions rassemblent des parties prenantes internes et externes ou des invités issus de la recherche et de la gestion de l'université. En utilisant Doodle pour négocier un grand nombre de calendriers concurrents, Sarah évite l'administration fastidieuse des réunions, ce qui représente un gain de temps de deux jours par mois !

Verrouillez les horaires de votre C-Suite, facilement.

Le rôle-titre officieux de Sarah est, entre guillemets, "super-temp", et il est aussi exigeant qu'il y paraît. Elle est une assistante de direction flottante, qui organise des réunions pour le directeur de l'université un jour et apporte son soutien au vice-président le lendemain. Malgré cet emploi du temps stressant, lorsqu'il s'agit de réunions, rien ne lui échappe. Sarah utilise Doodle pour gérer les réunions dans tous ces calendriers, et elle ne peut pas être plus heureuse des résultats. Quel que soit le nombre de participants à chaque réunion, Sarah peut trouver un moment qui convient à chacun en quelques instants. Avec l'introduction de l'assistant de prise de rendez-vous de Doodle Booking Page, Sarah a la possibilité de mettre en place plusieurs calendriers en ligne avec lesquels les invités peuvent prendre des rendez-vous directement dans les calendriers de ses cadres.

Les réunions que je planifie peuvent concerner des vice-présidents de l'université, des vice-présidents adjoints, d'autres directeurs, des directeurs de l'exploitation, des directeurs financiers, des directeurs de la technologie, des directeurs généraux de différents départements".

Exécuter des projets complexes avec facilité, grâce au soutien de Doodle

Lorsque Sarah a dû organiser une retraite pour des centaines de cadres supérieurs et de de l'université, elle s'est tournée vers Doodle. Trouver une heure qui convienne à tout le monde a été un processus facile, voire rapide. rapide, et elle a rapidement pu passer aux étapes suivantes de la planification du projet. planification du projet.

