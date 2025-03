Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Doodle falou com um médico sem fins lucrativos focado em conectar pesquisa e inovação no tratamento do câncer com médicos comunitários em todo o país, oferecendo sessões de educação médica contínua e eventos em todos os sites de sua rede. É um trabalho importante - e nada disso pode acontecer sem uma programação precisa e eficaz.

Falamos com o contato externo da rede sem fins lucrativos, Erik Frederick, sobre como Doodle Premium simplificou sua programação.

Gerenciar reuniões através de diferentes calendários e softwares, suavemente.

Erik enfrenta um desafio típico para organizações sem fins lucrativostrabalhar com uma série de partes interessadas externas: acesso ao calendário. Agendar eventos significa trazer médicos e educadores de várias instituições para sites em rede em seis estados diferentes: normalmente há muitos calendários e softwares incompatíveis em jogo! Antes do Doodle, um longo retorno por e-mail era a única maneira de encontrar um horário de reunião. Erik descreveu-o como, '...um malabarismo de calendários...horários de batidas ao redor'. Doodle permite que Erik contornasse o e-mail para frente e para trás. E, uma vez confirmado o horário, a reunião sincroniza-se automaticamente entre todos os calendários dos participantes.

O Doodle tira a dor da programação médica.

Como ligação com um médico sem fins lucrativos, Erik tem outro desafio de programação a ser enfrentado - trabalhar com os calendários notoriamente apertados dos médicos. A maioria dos calendários dos médicos está repleta de dias de clínica; além disso, é impossível reprogramar qualquer dia de clínica dentro de um prazo de três meses. Como resultado, a maioria das reuniões é organizada com um tempo de espera muito longo. As pesquisas do Doodle suavizaram o processo de planejamento de reuniões até 9 meses; o painel do Doodle fornece um resumo geral de todas as reuniões futuras, não apenas das reuniões programadas para a próxima semana ou mês.

"Porque muitos médicos, pelo menos aqui, não devem agendar nada dentro de 3 meses... Isso é um grande componente do porquê de eu usar isto também".

Integrar o Doodle sem problemas na metodologia lean.

O Doodle provou ser totalmente compatível com os compromisso com a metodologia-Lean, uma metodologia empresarial voltada para melhorando o valor para os clientes através da otimização contínua do local de trabalho processos. Antes do Doodle, diz Erik, o agendamento '...era um dos processos mais coisas dolorosas para o grupo fazer, para ver este cronograma, obter estes programada e executada nestas peças educacionais, portanto esta é agora mesmo uma das enormes melhorias que eliminam muitos desperdícios e agregam valor ao o processo.

