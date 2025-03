Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Doodle sprach mit einer medizinischen Non-Profit-Organisation, die sich darauf konzentriert, Forschung und Innovation in der Krebsbehandlung mit Ärzten im ganzen Land zu verbinden, indem sie an allen Standorten ihres Netzwerks medizinische Fortbildungsseminare und Veranstaltungen anbietet. Dies ist eine wichtige Aufgabe, die nur mit einer präzisen und effektiven Terminplanung möglich ist.

Wir sprachen mit Erik Frederick, dem externen Netzwerkbeauftragten der gemeinnützigen Organisation, darüber, wie Doodle Premium die Terminplanung vereinfacht hat.

Doodle Premium]() hat die Terminplanung vereinfacht und ermöglicht die reibungslose Verwaltung von Terminen in verschiedenen Kalendern und Softwareprogrammen.

Erik steht vor einer typischen Herausforderung für Non-Profit-Organisationen, die mit einer Reihe von externen Stakeholdern zusammenarbeiten: dem Kalenderzugriff. Die Planung von Veranstaltungen bedeutet, dass Ärzte und Pädagogen aus verschiedenen Institutionen an Netzwerkstandorten in sechs verschiedenen Staaten zusammenkommen müssen: Da sind in der Regel eine Menge Kalender und inkompatible Software im Spiel! Vor Doodle war ein langwieriges Hin und Her per E-Mail die einzige Möglichkeit, einen Termin für ein Treffen zu finden. Erik beschrieb es als "... ein Jonglieren mit Kalendern... ein Hin- und Herschieben von Terminen". Mit Doodle kann Erik das Hin- und Herschreiben von E-Mails umgehen. Und sobald eine Zeit bestätigt wurde, wird das Meeting automatisch mit den Kalendern aller Teilnehmer synchronisiert.

Mit Doodle wird die medizinische Terminplanung zum Kinderspiel.

Als Verbindungsmann bei einer gemeinnützigen medizinischen Einrichtung hat Erik eine weitere Herausforderung bei der Terminplanung zu bewältigen - die Arbeit mit den notorisch engen Kalendern der Ärzte. Die Kalender der meisten Ärzte sind vollgepackt mit Kliniktagen; außerdem ist es unmöglich, innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten irgendwelche Kliniktage zu verschieben. Daher werden die meisten Besprechungen mit einer sehr langen Vorlaufzeit organisiert. Doodle-Umfragen haben die Planung von Besprechungen bis zu 9 Monate im Voraus vereinfacht; das Doodle-Dashboard bietet einen Überblick über alle zukünftigen Besprechungen, nicht nur über die in der nächsten Woche oder im nächsten Monat geplanten.

"Weil viele Ärzte, zumindest hier, keine Termine innerhalb von 3 Monaten planen sollen... Das ist ein wichtiger Grund, warum ich das auch benutze."

Integrieren Sie Doodle nahtlos in die Lean-Methodik.

Doodle hat sich als vollkommen kompatibel mit dem internen Engagement der Non-Profit-Organisation Non-Profit-Organisation, die sich der Lean-Methodik verschrieben hat, einer Geschäftsmethodik mit dem Ziel die darauf abzielt, den Wert für die Kunden durch kontinuierliche Optimierung der Prozesse. Vor Doodle, sagt Erik, war die Terminplanung "... eine der der Gruppe, diesen Zeitplan zu sehen, die Termine zu vereinbaren und diese zu sehen, zu planen und auszuführen, also ist dies jetzt eine der eine der größten Verbesserungen, die eine Menge Abfall beseitigt und den den Prozess.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, externe Interessengruppen, Einzelgespräche, Schulungen, Terminbuchungen