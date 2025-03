Une étude sur l'expérience des utilisateurs de Doodle

Doodle s'est entretenu avec un organisme médical à but non lucratif dont l'objectif est de relier la recherche et l'innovation dans le domaine du traitement du cancer aux médecins de la communauté dans tout le pays, en proposant des sessions et des événements de formation médicale continue sur tous les sites de son réseau. Il s'agit d'un travail important - et rien ne peut se faire sans une planification précise et efficace.

Erik Frederick, chargé de liaison avec le réseau externe de l'association, nous a expliqué comment Doodle Premium avait simplifié la planification.

Gérer les réunions sur différents calendriers et logiciels, en douceur.

Erik est confronté à un défi typique des organisations à but non lucratif qui travaillent avec toute une série de parties prenantes externes : l'accès au calendrier. La planification d'événements implique de faire venir des médecins et des éducateurs de diverses institutions sur les sites du réseau dans six États différents : il y a généralement beaucoup de calendriers et de logiciels incompatibles en jeu ! Avant Doodle, un long va-et-vient par e-mail était le seul moyen de trouver une heure de réunion. Erik décrit cette situation comme "...une jonglerie de calendriers...une bataille d'horaires". Doodle permet à Erik d'éviter les allers-retours par e-mail. Et, une fois l'heure confirmée, la réunion se synchronise automatiquement avec les calendriers de tous les participants.

Doodle rend la planification médicale moins pénible.

En tant qu'agent de liaison d'une association médicale à but non lucratif, Erik doit faire face à un autre défi en matière de planification : travailler avec les calendriers notoirement serrés des médecins. Les calendriers de la plupart des médecins sont remplis de jours de clinique ; de plus, il est impossible de reporter un jour de clinique dans un délai de trois mois. Par conséquent, la plupart des réunions sont organisées avec un délai très long. Les sondages Doodle ont facilité le processus de planification des réunions jusqu'à 9 mois à l'avance ; le tableau de bord Doodle fournit un résumé en un clin d'œil de toutes les réunions à venir, et pas seulement des réunions prévues dans la semaine ou le mois à venir.

"Parce que beaucoup de médecins, du moins ici, ne sont pas censés planifier quoi que ce soit à moins de trois mois... C'est une grande composante de la raison pour laquelle j'utilise cela aussi."

Intégrer Doodle de manière transparente dans la méthodologie lean.

Doodle s'est avéré tout à fait compatible avec l'engagement interne de l'association à la méthodologie Lean. l'engagement interne de l'organisation à but non lucratif envers la méthodologie Lean, une méthodologie d'entreprise visant à l'amélioration de la valeur pour les clients par l'optimisation continue des du lieu de travail. Avant Doodle, dit Erik, la planification "... était l'une des choses les plus pénibles à faire pour le groupe. l'une des choses les plus pénibles à faire pour le groupe, à savoir voir ce calendrier, obtenir ces et d'exécuter ces éléments de formation. d'énormes améliorations qui éliminent une grande partie du gaspillage et ajoutent de la valeur au le processus.

