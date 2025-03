Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Doodle ha parlato con un'organizzazione medica senza scopo di lucro che si occupa di collegare la ricerca e l'innovazione nella cura del cancro con i medici della comunità in tutto il paese, offrendo sessioni di formazione medica continua ed eventi in tutte le sedi della sua rete. Si tratta di un lavoro importante, che non può essere svolto senza una programmazione precisa ed efficace.

Abbiamo parlato con Erik Frederick, referente della rete esterna dell'organizzazione, di come Doodle Premium abbia semplificato la programmazione.

Gestire le riunioni su calendari e software diversi, senza problemi.

Erik affronta una sfida tipica delle organizzazioni non profit che lavorano con una serie di interlocutori esterni: l'accesso al calendario. Programmare eventi significa portare medici ed educatori di varie istituzioni nelle sedi della rete in sei stati diversi: di solito ci sono molti calendari e software incompatibili in gioco! Prima di Doodle, l'unico modo per trovare un orario di incontro era un lungo tira e molla via e-mail. Erik l'ha descritto come "... un gioco di prestigio di calendari... un'alternanza di orari". Doodle permette a Erik di evitare il tira e molla delle e-mail. Inoltre, una volta confermato l'orario, la riunione si sincronizza automaticamente con i calendari di tutti i partecipanti.

Doodle elimina il dolore della programmazione medica.

In qualità di referente di un'organizzazione medica senza scopo di lucro, Erik deve affrontare un'altra sfida di programmazione: lavorare con i calendari dei medici, notoriamente molto stretti. I calendari della maggior parte dei medici sono pieni di giorni di ambulatorio; inoltre, è impossibile riprogrammare i giorni di ambulatorio in un arco di tempo di tre mesi. Di conseguenza, la maggior parte delle riunioni viene organizzata con tempi molto lunghi. I sondaggi Doodle hanno semplificato il processo di pianificazione delle riunioni fino a 9 mesi prima; la Doodle dashboard fornisce un riepilogo immediato di tutte le riunioni future, non solo di quelle programmate nella settimana o nel mese successivo.

"Perché molti medici, almeno qui, non dovrebbero programmare nulla entro 3 mesi... È una componente importante del motivo per cui lo uso anch'io".

Integrare Doodle senza problemi nella metodologia Lean.

Doodle si è dimostrato del tutto compatibile con l'impegno interno dell'organizzazione non profit per la impegno interno verso la metodologia lean, una metodologia aziendale mirata a migliorare il valore per i clienti attraverso l'ottimizzazione continua dei processi di lavoro. processi lavorativi. Prima di Doodle, dice Erik, la programmazione "... era una delle cose più dolorose da fare per il gruppo. più dolorose da fare per il gruppo, per vedere questo programma, per programmare ed eseguire queste attività formative, per cui questo è uno degli di enormi miglioramenti, eliminando molti sprechi e aggiungendo valore al processo. al processo.

Casi d'uso: riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, sessioni di formazione, prenotazioni di appuntamenti.