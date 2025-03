Nossa equipe de vendas adora as soluções flexíveis de agendamento da Doodle

O Doodle é a ferramenta de programação que aumenta a eficiência durante todo o ciclo de vendas; desde chamadas de qualificação SDR com seus potenciais clientes, passando pelas transferências para seus EAs e, finalmente, até demonstrações de grupo ou de embarque com os usuários finais. Sabemos que cada processo da equipe de vendas é único, por isso construímos uma plataforma de programação totalmente funcional, dando à sua equipe a flexibilidade necessária para programar com eficiência cada reunião durante todo o ciclo de vendas. E como bebemos nosso próprio champagne aqui na Doodle, gostaríamos de apresentar como nossa própria equipe de vendas usa a Doodle para conduzir o processo de vendas desde a chamada de qualidade até o fechamento.

Mais reuniões, mais acompanhamento, mais pipeline

Nossos DSEs compartilham seus Página de Reserva links em e-mails para prospectos para dar-lhes a liberdade e conveniência de reservar reuniões diretamente em seus calendários. A Doodle's Booking Page é seu assistente pessoal de agendamento; um link de calendário que você pode adaptar às suas necessidades comerciais. Você pode definir seu horário de trabalho com limites únicos, para que seus clientes ou prospects possam reservar reuniões com você ou com sua equipe quando for conveniente para eles. Quando os clientes em potencial podem reservar com DSEs diretamente, sem ter que tentar agendar um horário, eles podem ter mais reuniões com melhores taxas de exibição, qualificar mais clientes em potencial e preencher seus pipelines mais rapidamente.

A página de reservas também é a solução perfeita para a entrega de contas. Nossos DSEs usam BCs separados que incluem os calendários conectados tanto do DSE quanto do AE, portanto, quando os prospectos marcam uma reunião com esses links, nossa equipe sabe que ambos os indivíduos estarão disponíveis para a chamada. Se seus DSEs não precisarem estar nessas ligações, eles podem facilmente reservar em nome dos potenciais clientes usando seu link de Calendário de EAs reservável. É possível criar vários BCs para diferentes fins, para otimizar o agendamento no fluxo de trabalho de sua equipe.

Cada reunião, eficientemente agendada

Os profissionais de vendas sabem que é preciso todos os tipos de reuniões para dar um empurrão para uma oportunidade através do oleoduto para fechar - ganho. Após a chamada de qualificação, há um acompanhamento e, dependendo do contexto, você pode preferir propor um conjunto limitado de opções de tempo a curto prazo em vez de permitir que um potencial cliente reserve em qualquer lugar do seu calendário. Apresentar apenas algumas opções de tempo é uma ótima maneira de incentivar a participação, criar um senso de urgência, aumentar as taxas de exibição e avançar com os negócios - entre nas reuniões do Doodle 1:1. Com o Doodle 1:1 nossos Executivos de Contas enviam algumas opções de tempo para um prospect, e quando um deles é escolhido, o evento é reservado para ambos os calendários - automaticamente.

Inevitavelmente, nossa equipe terá que agendar uma avaliação técnica ou reunir-se com a equipe de compras de uma organização, e nessas situações, nosso AE utiliza o Tipo de Reunião do Grupo - é a ferramenta mais eficaz para o trabalho. Com o Doodle Groups você pode encontrar o melhor momento para se reunir com qualquer grupo de qualquer tamanho, assegurando que você possa colocar todos os interessados relevantes na sala para tomar uma decisão e fazer o negócio avançar.

Dados mais limpos e um processo de vendas mais suave

A Doodle está totalmente equipada para agendar cada reunião durante todo o ciclo de vida das vendas. Uma programação eficiente significa que sua equipe de vendas pode ter mais reuniões levando a mais acompanhamento, e manter os potenciais clientes engajados, resultando no fechamento de negócios mais rápido e garantindo uma melhor qualidade dos dados em seu CRM. Embora seja sempre melhor chegar ao fechamento - ganho, uma programação otimizada também significa gastar menos tempo para chegar a um fechamento - perdido, para que sua equipe possa tirar os contatos de seu pipeline e priorizar melhor quais prospects a serem focados. A Doodle está aqui para ajudar sua equipe a reduzir o atrito de programação e criar um processo de vendas mais suave desde a chamada para o encerramento. Confie em nós, nós mesmos o usamos.