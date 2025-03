Unser Verkaufsteam liebt Doodles flexible Terminplanungslösungen

Doodle ist das Planungstool, das die Effizienz während des gesamten Vertriebszyklus steigert: von SDR-Qualifizierungsgesprächen mit Ihren potenziellen Kunden über die Übergabe an Ihre Vertriebsmitarbeiter bis hin zu Gruppendemos oder Onboarding mit Endkunden. Wir wissen, dass der Prozess jedes Vertriebsteams einzigartig ist. Deshalb haben wir eine voll funktionsfähige Planungsplattform entwickelt, die Ihrem Team die Flexibilität bietet, die es braucht, um jedes Meeting während des Vertriebszyklus effizient zu planen. Und da wir hier bei Doodle unseren eigenen Champagner trinken, möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie unser eigenes Verkaufsteam Doodle nutzt, um den Verkaufsprozess vom Qual-Call bis zum Abschluss voranzutreiben.

Mehr Meetings, mehr Follow-ups, mehr Pipeline

Unsere SDRs teilen ihre Booking Page-Links in E-Mails an potenzielle Kunden, um ihnen die Freiheit und Bequemlichkeit zu geben, Meetings direkt in ihren Kalendern zu buchen. Die Booking Page von Doodle ist Ihr persönlicher Terminplanungs-Assistent; ein Kalender-Link, den Sie an Ihre geschäftlichen Bedürfnisse anpassen können. Sie können Ihre Arbeitszeiten mit eindeutigen Grenzen festlegen, so dass Ihre Kunden oder Interessenten Meetings mit Ihnen oder Ihrem Team buchen können, wenn es für sie passt. Wenn potenzielle Kunden direkt bei den SDRs buchen können, ohne das ganze Hin und Her bei der Terminvergabe, können diese mehr Meetings mit einer besseren Show-Rate durchführen, mehr potenzielle Kunden qualifizieren und ihre Pipelines schneller füllen.

Booking Page ist auch die perfekte Lösung für die Übergabe von Kunden. Unsere SDRs verwenden separate BCs mit den verbundenen Kalendern des SDR und des AE. Wenn also ein potenzieller Kunde einen Termin über diese Links bucht, weiß unser Team, dass beide Personen für den Anruf zur Verfügung stehen werden. Wenn Ihre SDRs bei diesen Gesprächen nicht anwesend sein müssen, können sie einfach im Namen des Interessenten buchen, indem sie den buchbaren Kalenderlink ihres AEs verwenden. Es ist möglich, mehrere BCs für verschiedene Zwecke zu erstellen, um die Terminplanung im Workflow Ihres Teams zu optimieren.

Jedes Meeting, effizient geplant

Vertriebsprofis wissen, dass alle Arten von Besprechungen erforderlich sind, um eine Verkaufschance durch die Pipeline zum Abschluss zu bringen. Nach dem Qualifizierungsgespräch gibt es ein Follow-up, und je nach Kontext ziehen Sie es vielleicht vor, kurzfristig eine begrenzte Anzahl von Terminoptionen vorzuschlagen, anstatt einem Interessenten zu erlauben, einen beliebigen Termin in Ihrem Kalender zu buchen. Nur einige wenige Zeitoptionen anzubieten ist eine großartige Möglichkeit, die Teilnahme zu fördern, ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen, die Vorstellungsrate zu erhöhen und Geschäfte voranzutreiben - das ist der Einstieg in Doodle 1:1 Meetings. Mit Doodle 1:1 senden unsere Account Executives einige Terminoptionen an einen potenziellen Kunden, und wenn dieser eine davon auswählt, wird der Termin in beiden Kalendern gebucht - automatisch.

Unvermeidlich ist, dass unser Team eine technische Evaluation oder ein Treffen mit dem Beschaffungsteam einer Organisation anberaumen muss, und in solchen Situationen verwenden unsere AE's den Gruppen-Meeting-Typ - es ist das effektivste Werkzeug für diese Aufgabe. Mit Doodle-Gruppen können Sie den besten Zeitpunkt für ein Treffen mit einer Gruppe beliebiger Größe finden und sicherstellen, dass alle relevanten Interessengruppen anwesend sind, um eine Entscheidung zu treffen und das Geschäft voranzutreiben.

Saubere Daten und ein reibungsloser Verkaufsprozess

Doodle ist in der Lage, jedes Meeting während des gesamten Vertriebszyklus zu planen. Effiziente Planung bedeutet, dass Ihr Vertriebsteam mehr Meetings abhalten kann, die zu mehr Nachfassaktionen führen, und dass es die potenziellen Kunden bei der Stange hält, was zu schnelleren Geschäftsabschlüssen und einer besseren Datenqualität in Ihrem CRM führt. Obwohl es immer am besten ist, einen Abschluss zu erreichen, bedeutet eine optimierte Planung auch, dass Sie weniger Zeit aufwenden müssen, um einen verlorenen Abschluss zu erreichen. So kann Ihr Team Kontakte aus der Pipeline entfernen und besser priorisieren, auf welche Interessenten Sie sich konzentrieren müssen. Doodle hilft Ihrem Team, die Reibungsverluste bei der Terminplanung zu reduzieren und einen reibungsloseren Verkaufsprozess vom Qual-Call bis zum Abschluss zu schaffen. Vertrauen Sie uns, wir nutzen es selbst.