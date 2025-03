Notre équipe de vente adore les solutions de programmation flexible de Doodle.

Doodle est l'outil de planification qui permet d'accroître l'efficacité tout au long du cycle de vente : des appels de qualification des représentants commerciaux avec vos prospects aux démonstrations de groupe ou à l'intégration des utilisateurs finaux, en passant par les transferts à vos agents commerciaux. Nous savons que le processus de chaque équipe de vente est unique, c'est pourquoi nous avons créé une plateforme de planification entièrement fonctionnelle, qui offre à votre équipe la flexibilité dont elle a besoin pour planifier efficacement chaque réunion tout au long du cycle de vente. Et puisque nous buvons notre propre champagne ici chez Doodle, nous aimerions vous présenter comment notre propre équipe de vente utilise Doodle pour piloter le processus de vente, de l'appel de qualité à la conclusion.

Plus de réunions, plus de suivis, plus de clients.

Nos responsables commerciaux partagent leurs liens vers la Page de réservation dans les e-mails envoyés aux prospects pour leur donner la liberté et la commodité de réserver des réunions directement dans leur calendrier. La page de réservation de Doodle est votre assistant personnel de planification, un lien de calendrier que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez définir vos horaires de travail avec des limites uniques, afin que vos clients ou prospects puissent réserver des réunions avec vous ou votre équipe quand cela leur convient. Lorsque les prospects peuvent prendre rendez-vous directement avec les chargés de clientèle, sans avoir à faire des allers-retours pour essayer de fixer un rendez-vous, ils peuvent avoir plus de réunions avec un meilleur taux de réponse, qualifier plus de prospects et remplir leur pipeline plus rapidement.

Booking Page est également la solution parfaite pour les transferts de comptes. Nos chargés de clientèle utilisent des comptes distincts qui incluent les calendriers connectés du chargé de clientèle et de l'agent commercial. Ainsi, lorsque les prospects réservent une réunion avec ces liens, notre équipe sait que les deux personnes seront disponibles pour l'appel. Si vos RRL n'ont pas besoin de participer à ces appels, ils peuvent facilement les réserver au nom des prospects en utilisant le lien Calendrier réservable de leur AE. Il est possible de créer plusieurs BC à des fins différentes, afin d'optimiser la programmation dans le flux de travail de votre équipe.

Chaque réunion est programmée de manière efficace

Les professionnels de la vente savent qu'il faut toutes sortes de réunions pour faire avancer une opportunité dans le pipeline jusqu'à sa conclusion. Après l'appel de qualification, il y a un suivi et, selon le contexte, vous pouvez préférer proposer un ensemble limité d'options de temps à court terme plutôt que de permettre à un prospect de réserver n'importe où dans votre calendrier. Présenter seulement quelques options de temps est un excellent moyen d'encourager la participation, de créer un sentiment d'urgence, d'augmenter les taux de présentation et de faire avancer les affaires - entrez dans les réunions Doodle 1:1. Avec Doodle 1:1, nos chargés de clientèle envoient quelques options de rendez-vous à un prospect, et lorsque l'un d'entre eux est choisi, l'événement est inscrit dans les deux calendriers - automatiquement.

Inévitablement, notre équipe devra programmer une évaluation technique ou rencontrer l'équipe chargée des achats d'une organisation. Dans ces situations, nos chargés de clientèle utilisent le type de réunion de groupe - c'est l'outil le plus efficace pour ce travail. Avec les groupes Doodle, vous pouvez trouver le meilleur moment pour rencontrer un groupe de n'importe quelle taille, en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient présentes dans la salle pour prendre une décision et faire avancer l'affaire.

Des données plus propres et un processus de vente plus fluide

Doodle est entièrement équipé pour planifier chaque réunion tout au long du cycle de vie des ventes. Une planification efficace signifie que votre équipe de vente peut organiser plus de réunions, ce qui entraîne plus de suivis, et maintenir l'engagement des prospects, ce qui permet de conclure des affaires plus rapidement et de garantir des données de meilleure qualité dans votre CRM. Bien qu'il soit toujours préférable d'arriver à un accord conclu, une planification rationalisée signifie également que vous passez moins de temps à atteindre un accord conclu ou perdu, de sorte que votre équipe peut déplacer les contacts hors de votre pipeline et mieux prioriser les prospects sur lesquels se concentrer. Doodle est là pour aider votre équipe à réduire les frictions de planification et à créer un processus de vente plus fluide, de l'appel de qualité à la conclusion. Faites-nous confiance, nous l'utilisons nous-mêmes.