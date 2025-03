Il nostro team di vendita ama le soluzioni di programmazione flessibile di Doodle.

Doodle è lo strumento di pianificazione che aumenta l'efficienza durante l'intero ciclo di vendita: dalle chiamate di qualificazione dei SDR con i clienti potenziali, ai passaggi di consegne agli AE, fino alle dimostrazioni di gruppo o all'onboarding con gli utenti finali. Sappiamo che il processo di ogni sales team è unico, quindi abbiamo creato una piattaforma di pianificazione completamente funzionale, che offre al vostro team la flessibilità necessaria per programmare in modo efficiente ogni incontro durante il ciclo di vendita. E poiché qui in Doodle beviamo il nostro champagne, vorremmo presentarvi come il nostro team di vendita utilizza Doodle per guidare il processo di vendita dalla chiamata di qualità alla chiusura.

Più incontri, più follow-up, più pipeline

I nostri SDR condividono i loro link Booking Page nelle e-mail ai clienti potenziali per dare loro la libertà e la comodità di prenotare gli incontri direttamente nei loro calendari. La pagina di prenotazione di Doodle è il vostro assistente personale per la pianificazione; un link al calendario che potete adattare alle vostre esigenze aziendali. Potete impostare i vostri orari di lavoro con limiti unici, in modo che i vostri clienti o potenziali tali possano prenotare incontri con voi o con il vostro team quando lo ritengono opportuno. Quando i potenziali clienti possono prenotare direttamente con gli SDR, senza dover fare avanti e indietro per cercare di fissare un orario, possono avere più incontri con migliori percentuali di presentazione, qualificare più clienti e riempire più velocemente le loro pipeline.

Booking Page è anche la soluzione perfetta per i trasferimenti di clienti. I nostri SDR utilizzano BC separati che includono i calendari collegati sia dell'SDR che dell'AE, in modo che quando i clienti prenotano un incontro con questi collegamenti, il nostro team sa che entrambe le persone saranno disponibili per la chiamata. Se i vostri SDR non hanno bisogno di partecipare a queste chiamate, possono facilmente prenotare per conto dei clienti potenziali utilizzando il link al calendario prenotabile del loro AE. È possibile creare più BC per scopi diversi, per ottimizzare la pianificazione nel flusso di lavoro del team.

Ogni riunione, programmata in modo efficiente

I professionisti delle vendite sanno che sono necessari tutti i tipi di incontri per spingere un'opportunità attraverso la pipeline fino alla chiusura. Dopo la telefonata di qualificazione, c'è il follow-up e, a seconda del contesto, potreste preferire proporre una serie limitata di opzioni di orario a breve termine, invece di permettere al prospect di prenotare in qualsiasi punto del vostro calendario. Presentare solo poche opzioni di orario è un ottimo modo per incoraggiare la partecipazione, creare un senso di urgenza, aumentare le percentuali di partecipazione e far progredire le trattative. Con Doodle 1:1 i nostri Account Executive inviano al potenziale cliente alcune opzioni di orario e quando una di queste viene scelta, l'evento viene prenotato automaticamente su entrambi i calendari.

Inevitabilmente, il nostro team deve programmare una valutazione tecnica o un incontro con il team di approvvigionamento di un'organizzazione; in queste situazioni, i nostri AE utilizzano il tipo di riunione di gruppo: è lo strumento più efficace per questo lavoro. Con Doodle Groups è possibile trovare il momento migliore per incontrarsi con gruppi di qualsiasi dimensione, assicurando che tutte le parti interessate siano presenti nella stanza per prendere una decisione e portare avanti l'affare.

Dati più puliti e un processo di vendita più fluido

Doodle è completamente attrezzato per programmare ogni incontro durante l'intero ciclo di vita delle vendite. Una programmazione efficiente significa che il team di vendita può organizzare un maggior numero di riunioni, con conseguenti follow-up, e mantenere i potenziali clienti impegnati, con il risultato di chiudere le trattative più velocemente e garantire una migliore qualità dei dati nel CRM. Se da un lato è sempre meglio arrivare alla chiusura, dall'altro una pianificazione razionale significa anche spendere meno tempo per arrivare alla chiusura, in modo che il team possa spostare i contatti dalla pipeline e stabilire meglio le priorità su cui concentrarsi. Doodle è qui per aiutare il vostro team a ridurre l'attrito della programmazione e a creare un processo di vendita più fluido dalla chiamata di qualità alla chiusura. Fidatevi di noi, lo usiamo noi stessi.