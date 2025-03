Adaptação digital do Recrutamento e Embarque à COVID-19

A pandemia COVID-19 jogou uma chave inglesa na forma como seu negócio funciona? Você ainda tem um grande número de papéis "essenciais" para preencher neste momento? Suas equipes RH e de operações estão em uma crise de tempo para conseguir contratar esses papéis e para que seu negócio não perca impulso? Você está se sentindo sobrecarregado e confuso sobre por onde começar e que ferramentas usar? Você não está sozinho. A maioria das equipes de RH e operações estão no mesmo barco.

Se a pandemia de coronavírus provou alguma coisa, é que as empresas precisam ser ágeis e ágeis o suficiente para se ajustar, se adaptar e ter sucesso em circunstâncias turbulentas e imprevisíveis. Mas, como nosso estudo de pesquisa "Recrutando e Embarcando Funcionários à Distância" descobriu, há uma grande disparidade entre a crescente digitalização do local de trabalho e a capacidade do RH de girar e adaptar seus processos para se tornarem 100% virtuais.

Aqui estão três das descobertas e tendências mais evidentes com base em nossa pesquisa com mais de 300 profissionais de RH nos Estados Unidos.

1: O RH tem um problema à prova de futuro: está mal equipado para se tornar 100% virtual em meio ao distanciamento social.

Pode haver centenas de candidatos por vaga, mais de 10 etapas, múltiplos interessados internos e dezenas de ferramentas envolvidas no processo de recrutamento. Este era o caso muito antes do surto de coronavírus forçar milhões de funcionários a trabalhar remotamente, indefinidamente. Mas como um artigo recente Fast Company ponderou, será que este trabalho massivo - de experiência em casa - pode funcionar após o surto ter diminuído e a vida voltar ao normal (ou a alguma semelhança)?

Quando li o artigo da Fast Company, meu primeiro pensamento foi "é claro, é viável". Mas depois olhei para os resultados de nosso estudo de pesquisa e percebi que as organizações têm um longo caminho a percorrer antes de estarem totalmente preparadas para girar, adaptar-se e ter sucesso com processos de recrutamento virtual e de embarque. Por exemplo, quase metade (44%) dos profissionais de RH pesquisados disseram que normalmente conduzem todas as sessões de onboarding apenas através de reuniões presenciais. Pior ainda, 17% dos entrevistados admitiram não estar nada preparados, enquanto outros 31% disseram que estão apenas "ligeiramente preparados".

Estou destacando estas descobertas, não para causar pânico ou stress nas organizações, mas para motivar as equipes de RH a pensar por onde começar e quais ferramentas, pessoas e processos são necessários para torná-las mais ágeis e capazes de se adaptar a situações turbulentas e imprevisíveis como o coronavírus. Quando falei disto com nosso CEO, Renato Profico, ele tinha uma visão clara de como as organizações - e suas equipes de RH - podem se tornar mais ágeis para se adaptar e prosperar durante e depois que a COVID-19 tiver diminuído.

"O primeiro passo é conseguir a adesão da equipe executiva. Para fazer isto, as equipes de RH precisam conectar os pontos da satisfação dos funcionários, engajamento e produtividade à satisfação do cliente, retenção e crescimento da receita. Estes são benefícios que a suíte C irá apreciar, priorizar e aprovar quando se trata de alocações orçamentárias.

O próximo passo é começar. Em vez de tentar fazer uma revisão completa de cada processo, comece pequeno e concentre-se primeiro em uma ou duas áreas de RH. Dado que o recrutamento e a integração influenciam diretamente a satisfação dos funcionários, o engajamento, a produtividade e o crescimento da receita, eu recomendaria que as equipes de RH começassem primeiro com estas duas áreas. A partir daí, as equipes de RH devem fazer uma análise e avaliação completa de seu pessoal de RH, ferramentas e processos para ter uma visão completa do que está funcionando bem, o que os está atrasando e onde eles podem simplificar, automatizar e melhorar".

Renato Profico, CEO, Doodle

2: Falha do Virtual onboarding: uma receita para o baixo moral dos funcionários e para a rotatividade antecipada.

Um dos maiores equívocos neste momento é que todas as contratações foram congeladas ou atrasadas. Isso simplesmente não é verdade. Embora certamente seja verdade para algumas empresas (e depende de seus modelos de negócios e receita impactada), existem outras indústrias que estão avançando a pleno vapor com seus planos de contratação. Em alguns casos, como na Amazônia, os planos de contratação foram multiplicados e acelerados para acompanhar o aumento das encomendas como resultado do surto do coronavírus.

Uma vez contratados os candidatos, como as equipes de RH irão personalizar seu processo de onboarding totalmente virtual para ser tão dinâmico, envolvente e eficaz quanto seria se o onboarding fosse conduzido através de interações face a face? Os resultados de nosso estudo indicam que as equipes de RH, que se vêem confrontadas com o onboarding de milhares de funcionários virtualmente, poderiam ver um aumento na rotatividade inicial. E o culpado poderia muito bem ser a incapacidade da equipe de RH de praticamente embarcar novos funcionários de uma forma tão informativa, dinâmica e envolvente como seria se fosse realizada pessoalmente.

Como nosso estudo descobriu, 17% dos profissionais de RH lutam para que os trabalhadores remotos se sintam parte da equipe. Além disso, 15% acham mais difícil integrar os trabalhadores remotos à cultura da empresa. Eu queria obter a perspectiva de nosso CEO Renato Profico sobre estas descobertas. Aqui está o que ele tinha a dizer.

"Para novas contratações neste momento, há muita incerteza e pânico sobre a segurança no emprego. Isso pode levar a níveis elevados de estresse e ansiedade, o que pode afetar negativamente a moral dos funcionários e fazer com que trabalhadores remotos se desconectem e se desliguem de seus colegas. As equipes de RH precisam antecipar estes efeitos negativos e incorporar as ferramentas, pessoas e processos corretos em seus programas virtuais de bordo para evitá-los" .

Renato Profico, CEO, Doodle

Sabendo que as reuniões de grupo (ou seja, prefeituras, todas as mãos) são uma forma crítica de manter todos os funcionários informados sobre as atualizações da empresa, o progresso da equipe e os marcos, é reconfortante ver que 12% das equipes de RH fazem um esforço para tornar as reuniões de grupo mais organizadas e eficazes. Isto será ainda mais importante agora, pois estes tipos de reuniões de grupo virtual serão essenciais para manter os funcionários informados sobre como o surto de coronavírus pode impactar a empresa (e suas funções), bem como fazê-los sentir-se parte da equipe e integrar-se à cultura da empresa.

3: Apesar de um aumento nas reuniões virtuais, as ferramentas de reuniões remotas são a prioridade mais baixa nos orçamentos de RH.

De acordo com dados de nossa plataforma, houve um aumento de 47% no número de reuniões virtuais no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o trimestre anterior. Além disso, as três ferramentas de videoconferência mais utilizadas pelas pessoas que agendaram reuniões no Doodle no primeiro trimestre de 2020 foram as três mais populares: Zoom (34%), Skype (14%) e Google Hangouts (4%). Isto faz sentido considerando que a maioria das empresas instituiu políticas de trabalho remoto obrigatórias em março. Ser incapaz de interagir fisicamente com amigos, família e colegas (indefinidamente) certamente contribuiu para este aumento de horas de trabalho virtualmente felizes.

Se há uma coisa que o surto da COVID-19 demonstrou, é que o RH não pode se dar ao luxo de adotar uma abordagem "business as usual" para alocar ferramentas e recursos em seu orçamento. Portanto, embora certas ferramentas de colaboração no local de trabalho como Equipes Microsoft, Zoom e Doodle possam ter sido consideradas opcionais e boas para se ter, elas precisarão passar agora para o topo da lista de prioridades. Apesar do aumento da demanda por ferramentas de trabalho remoto neste momento, nosso estudo destaca uma séria contradição entre o que é necessário e o que está disponível. Em particular, as ferramentas de videoconferência (média ponderada, 1,88) e a tecnologia de agendamento (média ponderada, 1,90) estão ambas classificadas muito abaixo na lista de prioridades nos orçamentos de recrutamento e de embarque.

Para saber como sua equipe de RH pode adaptar digitalmente seu recrutamento e a bordo durante a COVID-19, faça o download do estudo completo.